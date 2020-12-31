«Трудные месяцы впереди»: президент Франции выступил с новогодним обращением

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с последним в 2020 году обращением к согражданам. Представляя свои новогодние пожелания, президент подвел итоги года, отмеченного эпидемией COVID-19, унесшей жизни 64 тыс. французских граждан, года, который стал «трудным испытанием», из которого, по оценке президента, страна вышла более сплоченной и многому научилась.

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Президент Эмманюэль Макрон выступил с новогодним обращением к французским гражданам в четвертый раз после своего избрания. По традиции, новогодние обращения президентов посвящены главным моментам, отметившим жизнь страны за истекший год. В этом году президентское обращение было посвящено главным образом последствиям эпидемии COVID-19. Первые слова Эмманюэля Макрона были о нынешней ситуации санитарных ограничений, которые переживает страна. «31 декабря в этом году не такое, как обычно. В момент, когда в наших городах и деревнях обычно люди собираются вместе, в этом году это запрещено эпидемией: площади наших муниципалитетов пусты, наши дома менее радостны, чем обычно», — сказал президент. Он добавил, что полностью осознает, что из-за решений, которые ему пришлось принять, гражданам пришлось пожертвовать многим.

Vœux 2021 aux Français.https://t.co/ycdR7K8g0v — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2020

Далее президент вспомнил о тех, кого унесла эпидемия. «Я думаю о 64 000 жертвах этого вируса, их близких, их семьях», — сказал он. Эпидемия «унесла родителей, друзей» и «целые пласты» французской общественно-культурной жизни: от политиков, таких, как бывший президент Валери Жискар д’Эстен до деятелей культуры, 31 декабря умерли от последствий заражения актер и режиссер Робер Оссейн и джазовый пианист и композитор Клод Боллинг.

Новогоднее выступление президента было посвящено также итогам и урокам, которые, по его оценке, вынесла страна из испытаний 2020 года. Страна стала более сплоченной, «это историческое испытание также выявило прочность нашей нации», — сказал президент Макрон, выразив благодарность всем тем, кто прилагает усилия, в том числе и в этот предпраздничный день, в секторах здравоохранения, образования, а также общественного питания.

Часть выступления была посвящена тем, по кому больнее всего ударила эпидемия. Это люди из наименее обеспеченных слоев населения, что, по словам президента, «было еще более несправедливо по отношению к самым уязвимым».

Из-за эпидемии пострадали целые секторы французской экономики, сфера культуры, образования. План экономической господдержки уже будущей весной позволит стране выстроить «более сильную экономику, которая создает рабочие места, является более инновационной, более уважительной к климату и биоразнообразию и более сплоченной», отметил президент Франции.

Вакцина — источник надежды

Эмманюэль Макрон отозвался и на критические замечания о том, что кампания вакцинации в стране идет слишком медленно. Упомянув о «неоправданной медлительности» в проведении прививок, президент заверил, что «каждый французский гражданин, который этого желает, должен иметь возможность пройти вакцинацию». Отметим, что Франция (вместе с Россией), согласно недавнему опросу, занимает первое место в мире по числу не желающих вакцинироваться граждан. Президент косвенно упомянул о тех, кто отказывается от вакцинации из-за надуманных причин, связанных с теориями заговора или обскурантизмом. Он напомнил о пожилой француженке, которая 27 декабря первой получила прививку вакциной лабораторий Pfizer и BioNTech. «Ее зовут Морисетт, ей 78 лет. Она живет в доме для престарелых в Севране, и несколько дней назад вы все это видели, как и я, она стала первой француженкой, вакцинированной от COVID-19, послав таким образом прекрасное послание надежды на наступающий год — против теорий заговора и обскурантизма», — сказал президент.

В своем новогоднем послании Эмманюэль Макрон упомянул поименно – и это было новшеством выступления этого года — нескольких французов и француженок, действия которых в той или иной степени оказались символичными в 2020 году. Как, например, преподаватель по имени Мехди, которому нужно было проводить урок на тему светских ценностей французской республики несколько дней спустя после убийства Самюэля Пати (школьного учителя, убитого после урока, на котором он использовал иллюстрации из журнала «Шарли Эбдо»). «Для этого Мехди потратил время, чтобы пройти обучение с другими учителями и инспекторами академии. Затем он мужественно вернулся к своим ученикам, рассказав о наших ценностях и об их истории. Он полностью принял эту высокую миссию нашей школы, наших учителей: воспитывать республиканцев», — рассказал президент Макрон.

Великобритания – наш друг и союзник

Единственным вопросом международной политики, который затронул Эмманюэль Макрон 31 декабря, был вопрос выхода Великобритании из состава Евросоюза. Несмотря на это, Великобритания останется «нашим другом и союзником», сказал французский президент, добавив, что «выбор покинуть Европу был порождением европейского недуга, множества лжи и ложных обещаний».

Что же касается Франции, ее судьба остается европейской, призвав к тому, чтобы Европа была «более сильной, более автономной, более объединенной».

«Надежда»

Несмотря на мрачные итоги года, слово «надежда» прозвучало семь раз в 15-минутном выступлении президента. Хотя начале речи он признал, что перед страной стоят многочисленные угрозы – санитарного характера, или такие как терроризм и климатические изменения, тогда как «первые месяцы года будут тяжелыми, до весны эпидемия по-прежнему будет тяжким бременем для жизни нашей страны». Тем не менее, президент видит многие источники надежды — «наша молодежь», «свобода, которую мы вновь обретем», «сила нашей культуры», «французское искусство жить», «гордость быть самими собой, французами».

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