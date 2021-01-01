Комендантский час будет начинаться раньше в 15 департаментах Франции

Начиная со 2 января в 15 департаментах Франции комендантский час будет начинаться в 18.00

В субботу, 2 января, начало комендантского часа будет перенесено с 20:00 на 18:00 в пятнадцати департаментах Франции. Об этом в пятницу, 1 января, в выступлении по телеканалу TF1 объявил пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь.

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Эта мера будет принята в департаментах — Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна, Мерт-и-Мозель, Мез, Верхняя Сона, Вогезы, Территория Бельфор, Мозель, Ньевр и Сона-и-Луара. Усиление комендантского часа ожидалось также в пяти других департаментах (Об, Верхний Рейн, Йонна, Алье и Ардеш), но в них пока эта мера не принята.

«В первые дни, в ходе послеотпускных выходных, будет проявлена большая терпимость», — подчеркнул Габриэль Атталь, уточнив, что перечень департаментов будет пересмотрен через неделю. «Если ситуация на определенных территориях ухудшится, мы примем необходимые решения», — заявил он.

Габриэль Атталь подтвердил также, что культурные учреждения — театры, кинотеатры и т. п. — не смогут открыться ранее 7 января, когда будет проведена очередная оценка санитарно-эпидемиологических условий.

По официальным данным Santé Publique France, в четверг, 31 декабря, во Франции было зарегистрировано около 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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