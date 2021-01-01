МВД Франции подвело предварительные итоги празнования Нового года

Елисейские поля в Париже, традиционное место встречи Нового года, на этот раз были безлюдными.

Утром в пятницу, 1 января, МВД Франции подвело итоги празднования Нового года, оценив прошедшую ночь, как «в целом спокойную», несмотря на проведение запретных вечеринок, отдельные столкновения с полицией и смертельный случай в результате запуска пиротехники.

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Чтобы обеспечить строгое соблюдение комендантского часа, около 100 тысяч полицейских и жандармов были мобилизованы по всей территории страны. Чтобы снизить риск инцидентов, власти нескольких департаментов запретили во второй половине дня 31 декабря продажу и употребление алкоголя в общественных местах.

Общая сводка будет опубликована МВД к концу дня, но представители министрества уже выразили сожаление по поводу «многочисленных» нападений на полицию, в основном с помощью пиротехнических снарядов. В частности, в Бордо, где сгорело почтовое и было разрушено несколько автобусных остановок, на полицию обрушился целый «дождь из фейерверков и снарядов всех видов».

Подобные столкновения были отмечены также в Тулузе и пригородах Парижа, однако, по словам источника в полиции, обошлось без травм и арестов. В Лилле трое полицейских получили легкие ранения.

Трагический случай произошел в деревне Боофзейм в 40 километрах от Страсбурга, где пиротехническим снарядом 25-летнему мужчине оторвало голову. Его спутник получил серьезные ожоги лица и госпитализирован.

В Страсбурге, который традиционно является центром беспорядков в канун Нового года, инцидентов было меньше, чем обычно. Тем не менее, местный профсоюз полицейских сообщил о шестидесяти сожженных автомобилях и нескольких задержаниях.

Как и предвидели власти, мобилизация полиции не помешала проведению тайных вечеринок в различных частях страны. Огромная «рейв-вечеринка состоялась в Бретани — к утру 1 января там еще находились 2,5 тысячи человек.

Les images de la rave-party géante toujours en cours à Lieuron en Bretagne pic.twitter.com/zsJCh7eWDl — BFMTV (@BFMTV) January 1, 2021

В Марселе, где полиция разогнала 300 человек, трое предполагаемых организваторов подпольной вечеринки были задержаны и помещены под стражу. По словам прокурора Марселя Доминика Лоренса, им предъявлены обвинения по статьям «угроза жизни других людей» и «теневая занятость». 150 человек были оштрафованы на сумму в 135 евро за нарушение комендантского часа. Еще двое участников задержаны, за оскорбление и неподчинение властям, второй — за неподчинение властям и насилие в отношении охраняющих порядок лиц с применением оружия.

В пригороде Парижа (департамент Сена-и-Марна) были задержаны 120 участников незаконной вечеринки в ангаре строительной зоны. По сообщениям источника, четверым из них, в том числе и диджею, также были предъявлены обвинения по статьям «угроза жизни других людей» и «теневая занятость».

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