«На войне как на войне»: Франция наградила орденом Почетного легиона участников борьбы с пандемией

В пятницу, 1 января, «Официальные ведомости», печатный орган правительства Франции, по традиции опубликовал списки новых кавалеров высших государственных наград — ордена Почетного легиона и ордена «За заслуги». На этот раз 63% из числа 3884 награжденных составляют граждане, представленные к награде «за приверженность делу борьбы с пандемией». Из них сорок человек награждены посмертно.

Реклама Читать далее

Как написано на сайте «Великой канцелярии» ордена (Grande Chancellerie de la Légion d’honneur), большинство награжденных за «вклад в борьбу с эпидемией» обычно «работают в тени». Среди них есть врачи, директора больниц, эпидемиологи, руководители домов престарелых, медсестры, пилот вертолета гражданской спасательной службы и даже коммерческий директор. Орден присужден за заслуги при оказании медицинских услуг, в ходе научных исследований и производства медицинского оборудования.

40 человек, награжденных посмертно, умерли в результате болезни, полученной при исполнении служебных обязанностей. Это врачи, медсестры, санитары, административные агенты и технические сотрудники больниц, домов престарелых и гуманитарных служб.

При учреждении ордена Почетного легиона Наполеоном Бонапартом кодекс предусматривал принесение награжденным клятвы, то есть подразумевалось, что награждаются только ныне живущие. Указ о посмертном награждении был принят в 1918 году после Первой мировой войны. Современный кодекс ордена позволяет премьер-министру во внеочередном порядке награждать лиц, убитых или раненых при исполнении своих обязанностей. Приняв решение о посмертном награждении погибших при борьбе с пандемией, Франция подчеркнула значение их подвига для страны.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться