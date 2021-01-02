Тысяча штрафов и пять задержаний: во Франции полиция прервала рейв-вечеринку в разгар эпидемии

В Бретани на западе Франции полиции со второй попытки удалось разогнать нелегальную рейв-вечеринку на 2500 человек, которая началась еще в 2020 году и продолжалась 36 часов. Подпольный праздник удалось провести, несмотря на комендантский час и призывы властей не собираться в новогоднюю ночь в компании больше шести человек. Участникам вечеринки посоветовали самоизолироваться на семь дней, однако выписать штрафы удалось лишь половине присутствовавших. Власти Франции осудили рейв и пообещали наказать виновных.

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За несколько недель до новогодних праздников французские власти заявили, что встреча 2021 года в стране в этом году будет особенной: традиционный салют на Елисейских полях отменили, а собираться на улице ночью с 31 декабря на 1 января запретили. За соблюдением строгих правил комендантского часа по всей Франции следили сто тысяч полицейских и жандармов, а в МВД пообещали решительно бороться с любыми нелегальными вечеринками.

Молодежь в Бретани в коммуне Льерон рекомендации властей не убедили: в пустых ангарах вечером 31 декабря собрались около 2500 человек. Призывы полиции разойтись не повлияли на участников вечеринки, а первый отряд жандармов, прибывший на место в новогоднюю ночь, был атакован празднующими наступление 2021 года. В новогоднюю ночь люди, пришедшие на вечеринку, закидали силы правопорядка камнями и сожгли их автомобиль.

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Командовать разгоном вечеринки пришлось лично главе МВД Жеральду Дарманену. По данным ведомства, в ночь с 31 декабря на 1 января в министерстве провели экстренное совещание и обсудили «все варианты решения проблемы». В итоге музыка прекратилась лишь в шесть утра 2 января.

Силы полиции окружили ангары и выписывали штрафы всем, кто выходил с нелегальной вечеринки. Однако, как отмечает Franceinfo, некоторым удавалось объехать оцепление и скрыться от сотрудников правоохранительных органов по автотрассе.

Власти Франции пообещали найти и наказать виновных, а в жандармерии сообщили о пяти задержаниях. Прокуратура проводит расследования по обвинениям в организации нелегальной вечеринки, причинении насилия и нарушении комендантского часа. Некоторым из участников праздника выписали штрафы за употребление наркотических средств.

В Совете департамента Иль-е-Вилен опасаются, что рейв-вечеринка может привести к новой вспышке коронавирусной инфекции. Всем участникам посоветовали самоизолироваться на семь дней и пройти тестирование на COVID-19. В самом Льероне открыли специальный центр для проведения тестов.

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