Медленный старт: за что критикуют французскую кампанию вакцинации?

Неделю назад, 27 декабря, в Евросоюзе официально началась кампания массовой вакцинации от коронавируса. Тогда как в Германии привиты уже десятки тысяч человек, во Франции число получивших вакцину исчисляется сотнями. Ряд представителей медицинского сообщества и оппозиция критикуют правительство за «промедления». Власти настаивают на выбранной стратегии и повышенных мерах предосторожности, а также обещают, что в ближайшие недели вакцинация наберет обороты.

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Кампания вакцинации от новой коронавирусной инфекции официально стартовала в Евросоюзе 27 декабря. Германия начала вакцинацию днем ранее. На данный момент используется вакцина, разработанная альянсом Pfizer-BioNTech, сертифицированная Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Во Франции вакцинация началась с постояльцев домов престарелых, их порядка 750 тысяч человек. В других европейских странах прививку тоже получают в порядке приоритета в зависимости от возраста, проблем со здоровьем и риска заражения.

«Очень медленный» старт

Ряд врачей и ученых критикуют французскую стратегию вакцинации, говоря о серьезных промедлениях и даже «фиаско». «Все медицинское сообщество не понимает, почему у нас такой разрыв с Германий: в Германии вакцинируют по 20 тысяч человек в день, а у нас — по 50», — сказал в субботу в эфире телеканала BFMTV профессор Меди Междуби из больницы города Валенсьен.

Критике подверглись процедуры, введенные в домах престарелых, где перед вакцинацией предусмотрен отдельный визит для выявления возможных противопоказаний и для получения согласия. А после инъекции за пациентом наблюдают еще 15 минут.

Французская Национальная медицинская академия назвала старт прививочной кампании во Франции «очень медленным», а меры предосторожности — «чрезмерными». «Первые итоги (сто привитых за три дня) трудно защитить» в сравнении в другими европейскими странами, — указали в академии. И предупредили, что «крайние» меры предосторожности, принятые для «успокоения общественного мнения», могут — наоборот — обернуться непониманием в обществе.

В академии напомнили, что исторически Франция сыграла огромную роль в искоренении инфекционных заболеваний путем вакцинации. И должна подавать пример в нынешней прививочной кампании. Академия рекомендует ускорить процедуры, в первое время отдавать приоритет наиболее затронутым эпидемией департаментам, а также призывает к прозрачности в том, что касается запасов вакцины, чтобы «стратегия вакцинации не была продиктована неопределенностью с поставками».

Критика звучит и со стороны оппозиции. Сенатор о Социалистической партии Рашид Темаль назвал французское отставание впечатляющим, крайне правые называют подход правительства «дилетантским».

Не допустить «необоснованных задержек»

На фоне критики официальный представитель правительства Габриэль Атталь в интервью газете Le Parisien отметил, что эффективность прививочной кампании нельзя оценивать по истечении одной недели. А вакцинация уязвимых групп требует больше мер предосторожности и более сложной логистики. По словам Атталя, тот факт, что вакцины привозят непосредственно в дома престарелых (а не просят пожилых людей самих приехать в центры вакцинации) привел к промедлениям в первое время. Ранее президент Эмманюэль Макрон в своем новогоднем обращении обещал не допустить «необоснованных задержек».

Министр здравоохранения Оливье Веран заверил, что в скором времени прививочная кампания наберет обороты. По его словам, «через несколько недель» прививки будут доступны всем пожилым людям и Франция окажется «на том же уровне, что и страны, выбравшие другой путь». Меры предосторожности, в том числе запрос на информированное согласие каждого прививающегося, он назвал «залогом доверия». «Этот этап очень важен и мы будем его соблюдать», — написал он у себя в твиттере 31 декабря.

Оливье Веран также объявил, что с понедельника, 4 января, получить прививки смогут медработники в возрасте от 50 лет и старше, которые того пожелают. По словам Верана, вакцины поставляют во Францию «постепенно», и в скором времени прививки смогут делать более, чем в сотне больниц.

При этом, согласно опросу французского центра Ipsos и Всемирного экономического форума, Франция занимает первое место в мире по числу противников вакцинации от коронавируса. Только 40% французов заявили о желании сделать прививку. На втором месте Россия с 43% готовых привиться.

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