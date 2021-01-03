Правительство Франции: к лету от Covid привьют около 40% жителей страны

Во Франции вакцинация от коронавируса началась 27 декабря. Теперь правительство обещает ускориться. На фото: сцена в больнице парижского пригорода Севран, где сделали первую в стране прививку.

До лета нынешнего года прививки от Covid-19 должны получить 26 миллионов жителей Франции. Об этом от имени правительства объявил в эфире телеканала BFMTV министр транспорта при министре экологических преобразований Жан-Батист Джеббари.

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26 миллионов — это чуть больше трети (38%) от общего населения Франции (67 млн).

При этом, как отмечает BFMTV, прогноз по числу прививок был увеличен на фоне критики со стороны оппозиции и СМИ, обвиняющих французское правительство в «медлительности». Вакцинация началась во Франции всего шесть дней назад — тогда как, например, в соседней Великобритании кампания стартовала еще 8 декабря.

Ранее французские власти заявляли, что до лета прививки получат 15 миллионов человек.

31 декабря, выступая с новогодним обращением, президент Эмманюэль Макрон отозвался и на критические замечания о том, что вакцинация в стране идет слишком медленно. Президент заверил, что не допустит «неоправданной медлительности» и подчеркнул, что «каждый французский гражданин, который этого желает, должен иметь возможность сделать прививку».

C начала эпидемии во Франции выявили около 2,7 млн случаев Covid-19, жертвами вируса стали почти 65 тысяч человек (данные по состоянию на вечер 2 января).

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