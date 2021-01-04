МРОТ вырос до 1554 евро, разводы упростили: что изменилось во Франции в новом году

Среди изменений, вступающих в действие с 1 января, есть и те, что были обещаны Макроном во время его президентской кампании в 2017 году.

С 1 января во Франции, по традиции, произошла переоценка зарплат и других платежей и тарифов, а также пересмотр некоторых правил. О самых важных и самых интересных изменениях — в материале RFI.

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Жилье

О большинстве изменений сообщило министерство экономики и финансов.

В первых строках Минфин отчитался о том, что в нынешнем году еще с 20% домохозяйств будет снято бремя «налога на проживание» (taxe d’habitation), который платят как люди, арендующие жилье, так и живущие в собственных квартирах и домах. Полная отмена этого налога на объекты, являющиеся «основным местом проживания», — предвыборное обещание Эмманюэля Макрона. Оно начало выполняться после его вступления в должность президента и должно быть выполнено целиком к 2023 году. Отмена этого ежегодного налога — существенная экономия для большинства семей: в 2016 году, перед началом реформы, средний размер taxe d’habitation составлял почти 1100 евро.

С нового года вступили в силу и изменения расчета APL («адресного жилищного пособия») которое получают малоимущие семьи и отдельные граждане. Отныне пособие будет рассчитываться, исходя из доходов, полученных претендентом за последние 12 месяцев, а не за последние два года, как это было прежде. Кроме того, размер APL будет пересматриваться каждые три месяца — чтобы максимально оперативно учитывать изменение финансовой ситуации человека — как в лучшую, так и в худшую сторону.

Упрощены и правила выдачи ипотечных кредитов, что, впрочем, пока является только рекомендацией для банков, а в обязательном порядке должно применяться с июля: в частности, максимальный срок выплаты по кредиту увеличен с 25 до 27 лет, максимальный размер ежемесячного погашения — с 33 до 35% от суммы дохода.

Еще одно изменение в жилищной сфере — с 1 января государственная дотация на «повышение энергоэффективности» помещений (утепление, замена систем отопления и проч.) будет предоставляться всем домохозяйствам без исключения. Ранее ее получали только самые небогатые семьи. Дотация называется MaPrimeRénov, она покрывает до 90% стоимости работ, а ее размер варьируется «от 2 000 — 3 000 евро до примерно 20 тысяч», уточняла недавно министр жилищного хозяйства Эмманюэль Варгон.

Транспорт

Правительство решило продлить и выплату «экологического бонуса» на покупку электрических автомобилей. Размер бонуса остался прежним — до 7 000 евро. Кроме того, государство готово возместить любому гражданину и часть стоимости (до 300 евро) на установку индивидуальной зарядной станции для электрокара.

С нового года введено еще одно важное правило — особенно важное для страны, в которой, по данным МВД, каждый год воруют около 300 тысяч велосипедов (что, по мнению правительства, «серьезно тормозит» процесс «велосипедизации»). С 1 января будет «чипирован» (с указанием контактных данных владельца) каждый проданный новый велосипед, а с 1 июля — и каждый подержанный. Кроме того, министр внутренних дел Жеральд Дарманен призвал и тех, кто купил велосипеды раньше, «идентифицировать» их, чтобы они попали в общенациональную базу («первую подобную в Европе»).

Зарплата и другие мелочи

Размер минимальной зарплаты (Smic, в России это называется МРОТ) вырос для работающих во Франции на 0,99% — до 10,25 евро в час или до 1554,58 евро в месяц (для работающих на полную ставку, то есть, 35 часов в неделю).

Не забыло французское правительство и о молодежи, тем более что до президентских выборов остался всего год с небольшим. Очередная мера «стимуляции» — снижение стоимости обедов в студенческих столовых для получающих стипендию — с 3,30 € до 1 €.

Зато для всех сразу во Франции выросли почтовые тарифы — почти на 5% (марки подорожали еще больше: простые — с 0,97 до 1,08 €, а те, что подороже, «ускоренные» — с 1,16 € до 1,28 €).

Ну, а курильщикам придется больше платить за табачные изделия — цены еще немного выросли на многие виды продукции, с изменениями можно ознакомиться на сайте Минфина.

Немного о бытовой мелочи. С начала 2021 года во Франции запрещена закупка торговыми точками одноразовой пластиковой посуды: шесть следующих месяцев им дается на то, чтобы успеть продать остающийся на складах товар.

Семья и разводы

Важные изменения в жизнь многих французов, а также британцев, особенно тех, что живут во Франции, внесла с нового года и политика, а конкретно — завершение «развода» между Великобританией и ЕС. Впрочем, это тема для отдельного большого материала.

А этот обзор мы коротко завершим сообщением об изменении правил семейных разводов во Франции: с 1 января упростили процедуру расторжения брака по желанию одной из сторон.

P.S. Ну, и еще одна важная новость с семейного фронта — во всех французских регионах введена практика ношения электронных браслетов (фр. bracelets anti-rapprochement), контролирующих приближение уличенного в домашнем насилии супруга или экс-сожителя к жертве его (ее) действий. Напомним, борьбу с домашним насилием во Франции президент Макрон объявил одним из приоритетов своего правления.

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