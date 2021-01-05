Во Франции зафиксировали порядка десяти случаев «британского» штамма коронавируса. Речь идет как о подтвержденных случаях, так и о подозрении на новый штамм

Во Франции зафиксировали порядка десяти случаев «британского» штамма коронавируса. Речь идет как о подтвержденных случаях, так и о подозрении на новый штамм, сообщил во вторник, 5 января, министр здравоохранения Оливье Веран в эфире радиостанции RTL.

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Веран подчеркнул, что французские власти пристально следят за этой проблемой, в связи с чем задействованы «значительные логистические и диагностические ресурсы». Министр напомнил, что все прибывающие во Францию из Великобритании проходят тестирование, и в случае сомнений их отправляют на карантин.

Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании в ноябре, распространился по всему Соединенному Королевству и был зафиксирован в ряде других стран. Ученые полагают, что этот штамм намного более заразный, чем «классическая» коронавирусная инфекция, что увеличивает риски перегрузки больниц.

Во Франции первый случай «британского» штамма подтвердился 25 декабря. Речь идет о французе, вернувшемся из Лондона несколькими днями ранее. Еще один новый штамм коронавируса появился и активно распространился в ЮАР. В прошлый четверг французские санитарные власти сообщили, что во Франции выявлен первый завезенный случай «южноафриканской» разновидности коронавируса.

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