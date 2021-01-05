Министр здравоохранения Франции объявил о расширении кампании вакцинации

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о расширении, ускорении и упрощении программы вакцинации от коронавируса. По его словам, в ближайшее время будет значительно увеличено число центров вакцинации, а также расширен список категорий лиц, которым может быть доступна вакцина. Об этом министр сказал в интервью радиостанции RTL во вторник, 5 января.

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На фоне критики и обвинений в медлительности программы вакцинации Оливье Веран объявил, что Франция в ближайшие дни догонит своих соседей. По его словам, в понедельник прививки получили более двух тысяч человек, а в ближайшие дни число привитых будет увеличиваться «по экспоненте».

Веран объявил, что к категориям тех, кто могут получить инъекцию препарата Pfizer/BioNTech, прибавились спасатели и социальные работники старше 50 лет. К концу января, по его словам, все жители Франции старше 75 лет (в том числе проживающие не в специализированных учреждениях, а у себя дома) смогут сделать прививку. Речь идет о примерно пяти миллионах человек. До этого прививки делали только постояльцам домов престарелых и медицинским работникам старше 50 лет.

Французы, желающие привиться, вскоре смогут записаться на вакцинацию онлайн, по телефону или через приложение по отслеживанию контактов с зараженными TousAntiCovid.

В ближайшее время планируется значительно увеличить число центров вакцинации. По словам министра, сейчас в 27 французских больниц доставлены вакцины Pfizer/BioNTech, в среду препарат привезут уже в сотню медучреждений по всей стране. Веран также объявил, что на следующей неделе будут открыты 300 «городских» центров вакцинации вне больниц, а к концу января во Франции должны заработать порядка 500–600 таких учреждений.

Кроме того, Франция увеличит заказы вакцин на европейским уровне, объявил Веран. Если Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) даст разрешение на применение в Евросоюзе американской вакцины Moderna, у Франции будет еще полмиллиона доз этого препарата в месяц, сказал Веран. Сейчас Франция получает полмиллиона доз Pfizer/BioNTech в неделю, отметил он.

Ряд представителей медицинского сообщества критикуют французскую стратегию вакцинации, называя ее слишком медленной. В Германии, начавшей кампанию вакцинации на день раньше Франции, первую дозу прививки получили уже порядка 265 тысяч человек к 4 января. Во Франции, по данным министерства здравоохранения к 3 января, вакцинировались только 512 человек.

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