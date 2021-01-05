Экологичный кризис: как изменился автомобильный рынок Франции в 2020 году

Если общее падение продаж на авторынке Франции в 2020 году было ожидаемым, то масштабный прорыв экологичных моделей стал своего рода сюрпризом.

В прошлом году — в условиях пандемии, карантинов и санитарных ограничений — продажи автомобилей во Франции упали на четверть, вернувшись на уровень 1975 года. В условиях кризиса втрое выросли продажи экологичных машин — электромобилей и «гибридов». На них пришлось более 20% продаж. А Норвегия в 2020 году стала первой в мире страной, в которой электромобили по объему продаж обогнали авто с двигателем внутреннего сгорания.

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Из-за кризиса, вызванного пандемией, автомобильный рынок во Франции в 2020 году сократился до объемов 45-летней давности, просев на 25,5% по сравнению с предыдущим годом. Такие неутешительные данные привел в своем отчете Комитет французских автопроизводителей CCFA. За год во Франции было продано чуть больше 1 миллиона 650 тысяч легковых авто. Для сравнения — в 2019 году объем продаж составил 2,2 машин. Даже во время кризисов 1990-х и 2000-х годов объем продаж не опускался ниже 1,7 млн, — отметили в комитете CCFA.

Эмманюэль Макрон на Парижском автосалоне AP - Ian Langsdon

Особенно сильно, на 70 – 90%, просели продажи в марте и апреле, когда во Франции действовал строгий карантин и автосалоны попросту были закрыты. В декабре продажи вернулись на сравнительно высокий уровень (лишь на 12% ниже декабря 2019 года, когда на рынке наблюдался повышенный спрос). Французские производители — Renault и PSA, объединяющий Peugeot и Citroën — прошли кризис с годовым падением продаж на четверть. Для иностранных марок спад превысил 26%.

«Зеленый» авторынок

Если общее падение продаж было ожидаемым, то масштабный прорыв на рынке экологичных моделей стал своего рода сюрпризом. Продажи машин с гибридным двигателем и электромобилей выросли в ТРИ раза по сравнению с 2019 годом. На эти модели пришлась ПЯТАЯ часть (21,5%) всех продаж новых легковушек во Франции.

На рынке новых автомобилей доля «гибридов» в 2020 году выросла до почти 15% (с 5,7% годом ранее). По объемам продажи выросли почти в два раза — с 125 до более 243 тысяч единиц.

Всплеск популярности электромобилей впечатляет еще сильнее: во Франции в прошлом году продано 111 000 машин с «нулевыми выбросами» (для сравнения — годом ранее покупателей нашли всего 43 тысячи электромобилей). Долгое время на электрокары приходился от силы один процент годовых автопродаж, в 2019 году их доля выросла до почти 2%, а в прошлом — составила 6,7%!

Во многом эти показатели объясняются политикой властей Франции, которые во время кризиса активно стимулировали спрос на автомобильном рынке, увеличив государственные дотации на покупку экологически чистых электромобилей и «гибридов» (от 2000 до 7000 евро) и усилили госпрограмму утилизации старых машин.

Электромобиль ZOE французской фирмы Renault на автосалоне в Марокко 08/11/2016 AP - Mosa'ab Elshamy

При покупке экологичного автомобиля французы чаще всего выбирали марки отечественных производителей. Популярный электрокар ZOE фирмы Renault завершил год на девятом (!) месте в общем рейтинге всех продаваемых моделей. На эту машину в 2020 году пересело 37 410 французов, отечественная малолитражка заняла треть рынка электромобилей. Еще 16 560 человек остановили свой выбор на совсем новой модели — Peugeot e-208. Французские автоконцерны завоевали и треть рынка гибридных автомобилей с подзарядкой, благодаря моделям Peugeot 3008 и 508, DS7 Crossback, «Ситроэну» C5 Aircross, а также Captur PHEV (Renault).

Норвежское электрочудо-2020

Норвегия стала первой в мире страной, в которой электромобили обогнали по объемам продаж машины с двигателем внутреннего сгорания. 4 января об этом сообщил норвежский Совет по информации о дорожном движении в отчете за 2020 год.

Электрокары заняли в прошлом году более 54% рынка новых автомобилей в Норвегии, которая планирует к 2025 году сделать свой авторынок экологически чистым на сто процентов, оставив на нем только электромобили и машины на водородном двигателе.

Дизель и бензин во Франции — не в моде?

Одновременно в 2020 году продолжили снижение объемы продаж автомобилей с дизельным двигателем, на которые когда-то приходилось больше половины французского парка легковушек. Доля дизельных авто на рынке сократилась почти до 30% (минус 3,5% по сравнению с предыдущим годом). А с 2014 года продажи новых машин на дизельном топливе упали наполовину.

Легендарный французский "Ситроэн" модели Citroën 2CV — настоящий "народный" автомобиль, выпускавшийся с 1949 по 1990 год. AP - FRANCOIS MORI

С 58 до 47 процентов снизилась доля машин с бензиновым двигателем на рынке продаж новых автомобилей.

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