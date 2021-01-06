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Франция создала «индекс ремонтопригодности»: это поможет выбирать телефоны и другую технику

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После введения новой оценки товаров покупатели должны серьезно сэкономить на смартфонах и прочей технике.
После введения новой оценки товаров покупатели должны серьезно сэкономить на смартфонах и прочей технике. AP - Emilio Morenatti
RFI
7 мин

Президент Франции назвал это одной из «семи хороших новостей», с которых начался 2021 год. Речь идет о вступлении в силу правила, обязывающего производителей бытовой техники маркировать продукцию на предмет ее «ремонтопригодности». Почему об этом новшестве пишут все французские СМИ, как оно изменит потребительское поведение граждан и позволит сэкономить им много денег — в материале RFI.

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Миллиарды экономии

«Это одна из мер закона о борьбе с расточительным потреблением: „индекс ремонтопригодности“ отныне будет указываться на некоторых электронных товарах, таких как смартфоны или телевизоры», — сообщил президент Макрон через твиттер, дав ссылку на более подробное заявление министерства экологии.

Минэкологии по случаю принятия закона выпустило серию видеороликов с социальной рекламой. В том, на который сослался Макрон, разыгрывается диалог семейной пары: Она, с паяльником в руках, учится чинить, используя для этого принадлежащую Ему игровую приставку; и объясняет, что решила создать мастерскую по ремонту электротоваров — ведь теперь, с учетом принятого закона, люди будут чаще сдавать вещи в ремонт и реже покупать новые.

Цели введения «индекса ремонтопригодности» (indice de réparabilité)  — уменьшить негативное воздействие на окружающую среду (сократив количество технического мусора и снизив потребление энергии на производство новых товаров), стимулировать производителей на отказ от «программируемого износа», ну, и сэкономить деньги граждан. Французское Минэкологии привело цифры из Германии: немецкие домохозяйства «экономят от 60 до 137 миллиардов евро в год, продлевая срок службы товаров». При этом «88% французов заменяют мобильный телефон в то время как он еще работает», заверило министерство.

Как указывалось в проекте закона о борьбе с расточительным потреблением, сегодня во Франции ремонтируется не более 40% электронных товаров, а остальное отправляется на свалку. За пять лет, благодаря новой мере, правительство планирует увеличить количество того, что будет идти в починку до 60%.

При этом, по данным исследования Еврокомиссии, 77% опрошенных граждан ЕС предпочитают, если это имеет смысл, ремонтировать товары вместо того, чтобы покупать новые. 

Большинство французов предпочитает менять старые модели телефонов на новые, даже когда старые — в рабочем состоянии. Все должно измениться после принятия нового закона.
Большинство французов предпочитает менять старые модели телефонов на новые, даже когда старые — в рабочем состоянии. Все должно измениться после принятия нового закона. AP - Philippe Wojazer

Принцип оценки

Франция стала первой среди европейских стран, которая ввела подобный индекс, отмечает Le Figaro.

С нынешнего года обязательство указывать «индекс ремонтопригодности» коснется пяти категорий электротоваров, которые входят в список самых продаваемых в стране: смартфоны, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины и газонокосилки.

«Индекс ремонтопригодности» (в диапазоне от 0 до 10) будет определяться по сложной методике, включающей более десятка критериев в пяти категориях.

Приборы не пригодные к починке должны получить «0», и так далее. Предусмотрена и цветовая маркировка индекса: от ярко-красного лейбла при «0» до ярко-зеленого при «10» — то есть, по тому же принципу, который уже давно используется для маркировки энергоэффективности бытовых приборов. В правительственном постановлении даже уточнено, что на полках магазинов индекс должен быть указан не меньшим шрифтом, чем цена товара.

Цветовая гамма «индекса ремонтопригодности» (образец).
Цветовая гамма «индекса ремонтопригодности» (образец). © https://www.indicereparabilite.fr/

Как пишет Le Monde, разработка методики расчёта —  «плод двухлетних переговоров» между производителями, экологическими ассоциациями и госорганами.

Чтобы получить максимально высокую оценку, производитель должен подготовить подробнейшее описание продукта, включающее схему его сборки и электросхему. Оценка существенно снижается при наличии в изделии несменных элементов или при сложной процедуре их замены (что часто встречается, например, в современных смартфонах, делая их ремонт невыгодным по сравнению с покупкой новых).

Стоимость и доступность запчастей тоже значительно влияет на индекс.

Учитывается и доступность обновлений программного обеспечения и обслуживания продукта в авторизованных сервисных центрах — как известно, сегодня производители перестают обслуживать те же смартфоны через пару лет после их выхода на рынок, «стимулируя» людей к тому, чтобы они регулярно покупали новые модели.

Кроме того, в расчет «индекса ремонтопригодности» включен такой критерий как сложность сброса программного обеспечения к заводским настройкам. 

Сегодня производители перестают обслуживать смартфоны через пару лет после выхода на рынок, «стимулируя» людей к тому, чтобы они покупали новые модели.
Сегодня производители перестают обслуживать смартфоны через пару лет после выхода на рынок, «стимулируя» людей к тому, чтобы они покупали новые модели. AP - Ross D. Franklin

Добросовестность производителей и другие проекты будущего

Критики, впрочем, напоминают, что определение «индекса ремонтопригодности» хоть и строится на многофакторной схеме, но зависит от добросовестности самих производителей. Именно им дана на откуп миссия по выставлению оценок своим товарам, иначе процесс был бы невозможен, учитывая его сложность и стоимость, заявил Le Monde представитель Минэкологии Стефан Оке.

При этом чиновник подчеркнул, что государство надеется на содействие обществ по защите потребителей и специализированных изданий, делающих обзоры техники. Можно не сомневаться, что они будут проверять оценки, которые сами себе ставят производители.

Пока процесс только начался — специализированные СМИ отмечают появление первых товаров, получивших индекс.

На специально созданном сайте можно найти все получившие оценку модели — услуга, которая может быть полезна не только французским покупателям.

Но эксперты уверены, что в дальнейшем процесс пойдет быстрее — ведь с 1 января 2022 года за отсутствие этой маркировки на смартфонах и проч., а также за «недостоверность» оценок уже будут штрафовать.

Штрафы, впрочем, не очень велики, отмечает Libération: до 15 тысяч евро за товар — мелочь для гигантов электроники.

Надежда, опять же, на то, что штрафы будут бить по карманам гигантов не прямо, а косвенно — нанося ущерб репутации.

Некоторых производителей, к слову, новый закон побудил к принятию собственных инициатив «доброй воли»: например, крупнейший французский консорциум по производству бытовой техники объявил о том, что всю его продукцию теперь можно будет отремонтировать по фиксированной «разумной цене» (20%-40% стоимости нового изделия) после истечения гарантийного срока — в течение 10 лет после покупки.

Что касается дальнейших действий государства, то введение «индекса ремонтопригодности» — только первая инициатива в этом роде (и она тоже позже будет распространена на другие категории товаров).

С 2024 года планируется введение еще более широкой системы оценки, которая получит название «индекс долговечности» (indice de durabilité).

Он будет включать в себя не только оценку «ремонтопригодности», но и качество и материалов и эксплуатационную надежность продукта, отметили в ассоциации HOP, которая борется с «программируемым износом» электротоваров.

Если бы производители не программировали износ своих товаров, ими можно было бы пользоваться долгие годы, вместо того, чтобы выбрасывать на помойку.
Если бы производители не программировали износ своих товаров, ими можно было бы пользоваться долгие годы, вместо того, чтобы выбрасывать на помойку. ASSOCIATED PRESS - Misha Japaridze

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