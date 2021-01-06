Франция создала «индекс ремонтопригодности»: это поможет выбирать телефоны и другую технику

Президент Франции назвал это одной из «семи хороших новостей», с которых начался 2021 год. Речь идет о вступлении в силу правила, обязывающего производителей бытовой техники маркировать продукцию на предмет ее «ремонтопригодности». Почему об этом новшестве пишут все французские СМИ, как оно изменит потребительское поведение граждан и позволит сэкономить им много денег — в материале RFI.

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Миллиарды экономии

«Это одна из мер закона о борьбе с расточительным потреблением: „индекс ремонтопригодности“ отныне будет указываться на некоторых электронных товарах, таких как смартфоны или телевизоры», — сообщил президент Макрон через твиттер, дав ссылку на более подробное заявление министерства экологии.

Минэкологии по случаю принятия закона выпустило серию видеороликов с социальной рекламой. В том, на который сослался Макрон, разыгрывается диалог семейной пары: Она, с паяльником в руках, учится чинить, используя для этого принадлежащую Ему игровую приставку; и объясняет, что решила создать мастерскую по ремонту электротоваров — ведь теперь, с учетом принятого закона, люди будут чаще сдавать вещи в ремонт и реже покупать новые.

Цели введения «индекса ремонтопригодности» (indice de réparabilité) — уменьшить негативное воздействие на окружающую среду (сократив количество технического мусора и снизив потребление энергии на производство новых товаров), стимулировать производителей на отказ от «программируемого износа», ну, и сэкономить деньги граждан. Французское Минэкологии привело цифры из Германии: немецкие домохозяйства «экономят от 60 до 137 миллиардов евро в год, продлевая срок службы товаров». При этом «88% французов заменяют мобильный телефон в то время как он еще работает», заверило министерство.

Как указывалось в проекте закона о борьбе с расточительным потреблением, сегодня во Франции ремонтируется не более 40% электронных товаров, а остальное отправляется на свалку. За пять лет, благодаря новой мере, правительство планирует увеличить количество того, что будет идти в починку до 60%.

При этом, по данным исследования Еврокомиссии, 77% опрошенных граждан ЕС предпочитают, если это имеет смысл, ремонтировать товары вместо того, чтобы покупать новые.

Большинство французов предпочитает менять старые модели телефонов на новые, даже когда старые — в рабочем состоянии. Все должно измениться после принятия нового закона. AP - Philippe Wojazer

Принцип оценки

Франция стала первой среди европейских стран, которая ввела подобный индекс, отмечает Le Figaro.

С нынешнего года обязательство указывать «индекс ремонтопригодности» коснется пяти категорий электротоваров, которые входят в список самых продаваемых в стране: смартфоны, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины и газонокосилки.

«Индекс ремонтопригодности» (в диапазоне от 0 до 10) будет определяться по сложной методике, включающей более десятка критериев в пяти категориях.

Приборы не пригодные к починке должны получить «0», и так далее. Предусмотрена и цветовая маркировка индекса: от ярко-красного лейбла при «0» до ярко-зеленого при «10» — то есть, по тому же принципу, который уже давно используется для маркировки энергоэффективности бытовых приборов. В правительственном постановлении даже уточнено, что на полках магазинов индекс должен быть указан не меньшим шрифтом, чем цена товара.

Цветовая гамма «индекса ремонтопригодности» (образец). © https://www.indicereparabilite.fr/

Как пишет Le Monde, разработка методики расчёта — «плод двухлетних переговоров» между производителями, экологическими ассоциациями и госорганами.

Чтобы получить максимально высокую оценку, производитель должен подготовить подробнейшее описание продукта, включающее схему его сборки и электросхему. Оценка существенно снижается при наличии в изделии несменных элементов или при сложной процедуре их замены (что часто встречается, например, в современных смартфонах, делая их ремонт невыгодным по сравнению с покупкой новых).

Стоимость и доступность запчастей тоже значительно влияет на индекс.

Учитывается и доступность обновлений программного обеспечения и обслуживания продукта в авторизованных сервисных центрах — как известно, сегодня производители перестают обслуживать те же смартфоны через пару лет после их выхода на рынок, «стимулируя» людей к тому, чтобы они регулярно покупали новые модели.

Кроме того, в расчет «индекса ремонтопригодности» включен такой критерий как сложность сброса программного обеспечения к заводским настройкам.

Сегодня производители перестают обслуживать смартфоны через пару лет после выхода на рынок, «стимулируя» людей к тому, чтобы они покупали новые модели. AP - Ross D. Franklin

Добросовестность производителей и другие проекты будущего

Критики, впрочем, напоминают, что определение «индекса ремонтопригодности» хоть и строится на многофакторной схеме, но зависит от добросовестности самих производителей. Именно им дана на откуп миссия по выставлению оценок своим товарам, иначе процесс был бы невозможен, учитывая его сложность и стоимость, заявил Le Monde представитель Минэкологии Стефан Оке.

При этом чиновник подчеркнул, что государство надеется на содействие обществ по защите потребителей и специализированных изданий, делающих обзоры техники. Можно не сомневаться, что они будут проверять оценки, которые сами себе ставят производители.

Пока процесс только начался — специализированные СМИ отмечают появление первых товаров, получивших индекс.

На специально созданном сайте можно найти все получившие оценку модели — услуга, которая может быть полезна не только французским покупателям.

Но эксперты уверены, что в дальнейшем процесс пойдет быстрее — ведь с 1 января 2022 года за отсутствие этой маркировки на смартфонах и проч., а также за «недостоверность» оценок уже будут штрафовать.

Штрафы, впрочем, не очень велики, отмечает Libération: до 15 тысяч евро за товар — мелочь для гигантов электроники.

Надежда, опять же, на то, что штрафы будут бить по карманам гигантов не прямо, а косвенно — нанося ущерб репутации.

Некоторых производителей, к слову, новый закон побудил к принятию собственных инициатив «доброй воли»: например, крупнейший французский консорциум по производству бытовой техники объявил о том, что всю его продукцию теперь можно будет отремонтировать по фиксированной «разумной цене» (20%-40% стоимости нового изделия) после истечения гарантийного срока — в течение 10 лет после покупки.

Что касается дальнейших действий государства, то введение «индекса ремонтопригодности» — только первая инициатива в этом роде (и она тоже позже будет распространена на другие категории товаров).

С 2024 года планируется введение еще более широкой системы оценки, которая получит название «индекс долговечности» (indice de durabilité).

Он будет включать в себя не только оценку «ремонтопригодности», но и качество и материалов и эксплуатационную надежность продукта, отметили в ассоциации HOP, которая борется с «программируемым износом» электротоваров.

Если бы производители не программировали износ своих товаров, ими можно было бы пользоваться долгие годы, вместо того, чтобы выбрасывать на помойку. ASSOCIATED PRESS - Misha Japaridze

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