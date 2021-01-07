«Матч только начался»: премьер-министр Франции уточнил меры борьбы с COVID-19 и стратегию вакцинации

Все ограничительные меры во Франции, связанные с предотвращением распространения эпидемии коронавируса, будут действовать как минимум до 20 января, объявил в этот четверг на пресс-конференции премьер-министр Франции Жан Кастекс. Оставлен в силе комендантский час, решение о закрытии театров, кинозалов, стадионов и ресторанов, с 15 до 25 может увеличиться список департаментов, в которых комендантский час начинается на два часа раньше. Также французскому премьеру пришлось уточнить стратегию вакцинации населения, которую критикуют как слишком медленную.

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На специальной пресс-конфренции в четверг, 7 января, премьер-министр объявил об «усилении» эпидемии COVID-19 в стране. «Если в начале декабря мы фиксировали около 10 тысяч случаев заражения в день, то сейчас уже около 15 тысяч таких случаев ежедневно», — сказал Жан Кастекс. Еще более тревожная ситуация у соседей: в Великобритании наблюдается «всплеск» эпидемии коронавируса, в Швейцарии уровень смертности от этого заболевания в два раза выше, чем во Франции. Такой относительный успех Франции по сравнению с соседями премьер объяснил ранним введением в стране второго карантина, который предшествовал рождественским праздникам. «Но ситуация меняется, и мы будем адаптироваться каждую неделю», — добавил Кастекс.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции 7 января 2021. REUTERS - POOL

Сейчас во Франции в больницы с диагнозом COVID-19 ежедневно попадают порядка 2500 человек, около 300 — в отделения реанимации. Каждый второй пациент в реанимации — больной с коронавирусом. Помимо этого, во Франции обнаружено 22 случая заражения новыми штаммами коронавируса: 19 пациентов с так называемым «британским» вариантом и трое с «южноафриканским».

Это еще больше «добавляет неизвестности» к ситуации в стране, прогнозировать которую стало невозможно, подтвердил выступивший после премьера министр здравоохранения Оливье Веран. И если известно, что «британский» штамм коронавируса не является более опасным (с точки зрения течения болезни), но более заразным, то о «южноафриканском» известно очень мало. «Вероятно, что ему более подвержены дети», — сказал министр, сославшись на только начавшиеся научные исследования. В связи с этим, «мы увеличили наблюдение за санитарной ситуацией в школах, а также за приезжающими из Великобритании и Южной Африки», — завил Оливье Веран.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран на пресс-конференции 7 января 2021. REUTERS - POOL

«Вторая волна коронавируса продолжается, — продолжил премьер-министр, — поэтому мы решили продлить все ограничительные меры как минимум до 20 января». Это означает, что по-прежнему будут закрыты театры, кинозалы, стадионы, барф, кафе и рестораны, а также горнолыжные курорты. 20 января правительство выступит с новыми заявлениями о возможности постепенного снятия некоторых ограничений начиная с февраля.

Действие комендантского часа продлится до 20 января на всей территории Франции. В тех департаментах, где санитарная ситуация наиболее сложная, комендантский час начинается раньше (в 18 часов вместо 20:00). К этим 15-ти департаментам, расположенным на востоке Франции, могут добавиться еще десять, об этом будет отдельно объявлено в ближайшие дни.

Стратегия вакцинации во Франции – власти ответили на критику

Прежде чем перейти к объяснению стратегии начатой в стране кампании вакцинации от COVID-19, Жан Кастекс напомнил, что тесты на коронавирус во Франции бесплатны, в отличие от большинства европейских стран. 86% протестированных получают результаты менее чем за 24 часа, сказал премьер, вспомнив о том, что раньше правительство критиковали за слишком медленную политику тестирования.

Что же касается медленной кампании вакцинации, это, как объяснил премьер, связано с выбранной в самом начале стратегией: в первую очередь вакцину получают самые уязвимые категории населения — пожилые и люди, имеющие хронические заболевания. Изначально власти планировали сперва провести вакцинацию обитателей и сотрудников домов престарелых (около одного миллиона человек). В ответ на критику приоритетное право на прививки дали медработникам, пожарным-спасателям и социальным работникам старше 50 лет.

Как сообщил Кастекс, сегодня, 7 января, прививку получили 25 тысяч человек. Всего за последние пять дней во Франции вакцинировали 45 тысяч человек. С 18 января привику от коронавируса смогут сделать все без исключения пожилые люди старше 75 лет. Во Франции уже открыто порядка 100 центров вакцинации в городах, на следующей неделе заработает уже 300 таких центров, их число к концу января будет доведено до 600.

Приоритетная категория для получения вакцины составляет 15 миллионов человек, уточнил министр здравоохранения Оливье Веран. К концу января во Франции будет вакцинировано около миллиона человек, добавил он.

D’ici fin janvier, les quantités reçues et qui arriveront au cours du mois nous permettront d’être en capacité de vacciner au moins 1 million de Français contre la #COVID19, soit le même nombre de personnes que nos voisins européens, au prorata de notre population. pic.twitter.com/Qkyzx4qbs6 — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 7, 2021

200 миллионов доз вакцин, которые Франция заказала у фармацевтических кампаний, будут «постепенно» поступать в страну в течение всего года. В каждом департаменте сейчас есть как минимум один центр по вакцинации, но вскоре откроются новые. В марте число вакцинированных в день должно дойти до миллиона, а в мае и июне — до двух миллионов человек в день. Речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna, одобренных Евросоюзом.

«Тем, кто как можно скорее хочет привиться, но не может этого сделать, я хочу сказать: матч только начался и слишком рано объявлять, что он уже проигран», —заявил Жан Кастекс в конце пресс-конференции, призвав граждан Франции к спокойствию.

А министр здравоохранения философски предложил «пользоваться каждой минутой жизни», отметив, что «мы живем в исторический момент».

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