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«Матч только начался»: премьер-министр Франции уточнил меры борьбы с COVID-19 и стратегию вакцинации

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конфренции 7 января уточнил дальнейшие действия властей в борьбе с эпидемией коронавируса
Премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конфренции 7 января уточнил дальнейшие действия властей в борьбе с эпидемией коронавируса © Thomas Samson/Pool via REUTERS
RFI
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Все ограничительные меры во Франции, связанные с предотвращением распространения эпидемии коронавируса, будут действовать как минимум до 20 января, объявил в этот четверг на пресс-конференции премьер-министр Франции Жан Кастекс. Оставлен в силе комендантский час, решение о закрытии театров, кинозалов, стадионов и ресторанов, с 15 до 25 может увеличиться список департаментов, в которых комендантский час начинается на два часа раньше. Также французскому премьеру пришлось уточнить стратегию вакцинации населения, которую критикуют как слишком медленную.

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На специальной пресс-конфренции в четверг, 7 января, премьер-министр объявил об «усилении» эпидемии COVID-19 в стране. «Если в начале декабря мы фиксировали около 10 тысяч случаев заражения в день, то сейчас уже около 15 тысяч таких случаев ежедневно», — сказал Жан Кастекс. Еще более тревожная ситуация у соседей: в Великобритании наблюдается «всплеск» эпидемии коронавируса, в Швейцарии уровень смертности от этого заболевания в два раза выше, чем во Франции. Такой относительный успех Франции по сравнению с соседями премьер объяснил ранним введением в стране второго карантина, который предшествовал рождественским праздникам. «Но ситуация меняется, и мы будем адаптироваться каждую неделю», — добавил Кастекс.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции 7 января 2021.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции 7 января 2021. REUTERS - POOL

Сейчас во Франции в больницы с диагнозом COVID-19 ежедневно попадают порядка 2500 человек, около 300 — в отделения реанимации. Каждый второй пациент в реанимации — больной с коронавирусом. Помимо этого, во Франции обнаружено 22 случая заражения новыми штаммами коронавируса: 19 пациентов с так называемым «британским» вариантом и трое с «южноафриканским».

Это еще больше «добавляет неизвестности» к ситуации в стране, прогнозировать которую стало невозможно, подтвердил выступивший после премьера министр здравоохранения Оливье Веран. И если известно, что «британский» штамм коронавируса не является более опасным (с точки зрения течения болезни), но более заразным, то о «южноафриканском» известно очень мало. «Вероятно, что ему более подвержены дети», — сказал министр, сославшись на только начавшиеся научные исследования. В связи с этим, «мы увеличили наблюдение за санитарной ситуацией в школах, а также за приезжающими из Великобритании и Южной Африки», — завил Оливье Веран.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран на пресс-конференции 7 января 2021.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран на пресс-конференции 7 января 2021. REUTERS - POOL

«Вторая волна коронавируса продолжается, — продолжил премьер-министр, — поэтому мы решили продлить все ограничительные меры как минимум до 20 января». Это означает, что по-прежнему будут закрыты театры, кинозалы, стадионы, барф, кафе и рестораны, а также горнолыжные курорты. 20 января правительство выступит с новыми заявлениями о возможности постепенного снятия некоторых ограничений начиная с февраля.

Действие комендантского часа продлится до 20 января на всей территории Франции. В тех департаментах, где санитарная ситуация наиболее сложная, комендантский час начинается раньше (в 18 часов вместо 20:00). К этим 15-ти департаментам, расположенным на востоке Франции, могут добавиться еще десять, об этом будет отдельно объявлено в ближайшие дни.

Стратегия вакцинации во Франции – власти ответили на критику

Прежде чем перейти к объяснению стратегии начатой в стране кампании вакцинации от COVID-19, Жан Кастекс напомнил, что тесты на коронавирус во Франции бесплатны, в отличие от большинства европейских стран. 86% протестированных получают результаты менее чем за 24 часа, сказал премьер, вспомнив о том, что раньше правительство критиковали за слишком медленную политику тестирования.

Что же касается медленной кампании вакцинации, это, как объяснил премьер, связано с выбранной в самом начале стратегией: в первую очередь вакцину получают самые уязвимые категории населения — пожилые и люди, имеющие хронические заболевания. Изначально власти планировали сперва провести вакцинацию обитателей и сотрудников домов престарелых (около одного миллиона человек). В ответ на критику приоритетное право на прививки дали медработникам, пожарным-спасателям и социальным работникам старше 50 лет.

Как сообщил Кастекс, сегодня, 7 января, прививку получили 25 тысяч человек. Всего за последние пять дней во Франции вакцинировали 45 тысяч человек. С 18 января привику от коронавируса смогут сделать все без исключения пожилые люди старше 75 лет. Во Франции уже открыто порядка 100 центров вакцинации в городах, на следующей неделе заработает уже 300 таких центров, их число к концу января будет доведено до 600. 

Приоритетная категория для получения вакцины составляет 15 миллионов человек, уточнил министр здравоохранения Оливье Веран. К концу января во Франции будет вакцинировано около миллиона человек, добавил он. 

200 миллионов доз вакцин, которые Франция заказала у фармацевтических кампаний, будут «постепенно» поступать в страну в течение всего года. В каждом департаменте сейчас есть как минимум один центр по вакцинации, но вскоре откроются новые. В марте число вакцинированных в день должно дойти до  миллиона, а в мае и июне — до двух миллионов человек в день. Речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna, одобренных Евросоюзом.

«Тем, кто как можно скорее хочет привиться, но не может этого сделать, я хочу сказать: матч только начался и слишком рано объявлять, что он уже проигран», —заявил Жан Кастекс в конце пресс-конференции, призвав граждан Франции к спокойствию.

А министр здравоохранения философски предложил «пользоваться каждой минутой жизни», отметив, что «мы живем в исторический момент».

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