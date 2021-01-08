«Год Миттерана»: президент Эмманюэль Макрон отдал дань памяти предшественнику-социалисту

В день 25-летия со дня смерти первого французского президента-социалиста действующий глава государства Эмманюэль Макрон приехал в Жарнак, родной город Франсуа Миттерана на юго-западе страны, недалеко от города Коньяк.

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На могиле Миттерана Эмманюэль Макрон, как и обещал, не стал произносить речей. Памятная церемония была короткой и скромной. После нескольких минут, проведенных в тишине возле надгробия, французский лидер оставил лишь несколько строк в книге памяти.

«25 лет спустя после его смерти, наследие Франсуа Миттерана по-прежнему живо. Два его семилетних срока продолжают определять нашу общую историю», — написал Макрон в своем твиттере.

В ходе памятной церемонии в Жарнаке президента сопровождали члены семьи Франсуа Миттерана, скончавшегося 8 января 1996 года в возрасте 79 лет, а также видные представители французской Соцпартии, в том числе бывший глава государства Франсуа Олланд, экс-кандидат в президенты Сеголен Руаяль, а также экс-министр иностранных дел, бывший дипломатический советник Миттерана, а ныне глава института его имени Юбер Ведрин.

Французские СМИ называют визит Макрона в Жарнак «открытием года Миттерана». Если прошлый год прошел во Франции под знаком Шарля де Голля — в 2020-м в стране отметили 80-летие со дня знаменитого призыва к Сопротивлению, а также полвека со дня смерти основателя Пятой республики и 130 лет со дня его рождения — то новый год станет годом Франсуа Миттерана.

10 мая 2021 года исполнится сорок лет со дня избрания Миттерана на пост главы государства. А в октябре Франция отметит сорокалетие отмены смертной казни — одного из главных символов правления первого французского президента-социалиста. О важности этой меры Эмманюэль Макрон также напомнил в день визита в Жарнак.

«В ходе президентской кампании 1981 года Миттеран высказался за отмену смертной казни. После победы он доверит миссию отмены высшей меры наказания Роберу Бадентеру», — отметил французский лидер. (Робер Бадентер — французский министр юстиции в период 1981—1986 годов).

Французские обозреватели отмечают, что Макрон не впервые делает отсылки к великому предшественнику-социалисту. Например, в Елисейском дворце французский лидер использует трибуну, похожую на ту, которая была сорок лет назад у Франсуа Миттерана. Однако, как подчеркивает Le Monde, такие отсылки к наследию Миттерана остаются редкими.

«Я бы сказал, что моя политика опирается на традиции, заложенные де Голлем и Миттераном: это независимость Франции, то есть сильная Франция, которая проводит реформы, пользуется доверием других стран и находится на позициях силы в Европы»: эта фраза Макрона, произнесенная им еще во время предвыборных дебатов между двумя турами президентских выборов в мае 2017 года, стала, пожалуй, единственным значимым упоминанием об эпохе Миттерана в политическом дискурсе Макрона.

Если идеологически между двумя президентами мало общего, единственной объединяющей Миттерана и Макрона линией остается приверженность идее единой Европы. Об этом Эмманюэль Макрон также напомнил 8 января в своем твиттере. Он подчеркнул, что Миттеран «одним из первых увидел в строительстве единой Европы залог безопасности и мира для всего континента». «Давайте никогда не забывать его слова: "Национализм — это война"», — призвал французский лидер.

Как отмечает Le Parisien, с тех пор как Макрон стал президентом Франции, он охотно «присваивает себе» памятное наследие разных президентов прошлого, будь то его правые предшественники — Шарль де Голль или Жорж Помпиду — или левый Франсуа Миттеран. Обозреватель издания видит в этом попытку Макрона вписать собственное имя в историю V Республики.

В Елисейском дворце, впрочем, настаивают на том, что сегодняшний визит Эмманюэля Макрона в Жарнак — это в первую очередь желание напомнить о важности политического наследия президента-социалиста, так же, как и в случае с другими французскими лидерами прошлого. «Вспоминать бывших президентов — означает разделять вместе с французами память об общем прошлом», — цитирует Le Monde заявление администрации Макрона.

Несмотря на символический характер визита, Le Monde видит в нем и попытку Макрона привлечь к себе внимание левых избирателей: новые президентские выборы ждут Францию уже через 16 месяцев, весной 2022 года.

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