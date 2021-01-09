Брижит Макрон переболела ковидом в легкой форме в конце декабря

Жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон сдала положительный тест на коронавирус 24 декабря, при этом у нее не наблюдалось серьезных симптомов заболевания. Через шесть дней ее тест на ковид показал отрицательный результат. Об этом сообщили в кабинете первой дамы Франции в субботу, 8 января, подтвердив информацию, ранее появившуюся в СМИ.

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Брижит Макрон сдала положительный тест перед Рождеством, 24 декабря, когда находилась в отпуске с Эмманюэлем Макроном в Брегансоне на юге Франции. За неделю до этого Эмманюэль Макрон отправился на изоляцию, заразившись коронавирусом. Пара отправилась на рождественские каникулы после того, как президент оправился от болезни и завершил период изоляции.

Сообщается, что Брижит Макрон уже полностью выздоровела. Она сдала два отрицательных теста 30 и 31 декабря, после чего 4 января вернулась в Париж и возобновила дела. В кабинете первой дамы сообщили агентству AFP, что не раскрывали эту информацию ранее, так как ковид не оказал влияния на «общественную повестку» Брижит Макрон.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус 17 декабря и оставался неделю на карантине в официальной резиденции в Версале, Брижит Макрон в эти дни оставалась в Елисейском дворце.

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