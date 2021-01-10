Во Франции 10 января расширили список департаментов с усиленным комендантским часом

Во Франции еще в восьми департаментах продлено действие комендантского часа, введенного из-за эпидемии коронавируса. С воскресенья перемещения без уважительной причины там будут запрещены с 18 часов вечера до 6 утра следующего дня. Комендантский час продлен теперь уже в 23 департаментах, в которых коронавирус распространяется быстрее, чем на остальной территории страны. Однако с новыми ограничениями согласны не все представители местных властей.

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Комендантский час с 20 часов вечера и до 6 утра действует на всей территории Франции с 15 декабря, когда в стране сняли повторный карантин. Запрет выходить из дома без веской причины и специального формуляра будет действовать по меньшей мере до 20 января, но ограничения могут продлить в случае, если санитарная ситуация не улучшится.

Расширенный комендантский час с 18 часов ввели после Нового года — 2 января — в 15 департаментах на востоке и юге страны. Однако теперь он будет действовать также в ряде департаментов Бургундии, Эльзаса и юго-восточного побережья Франции. В том числе после шести часов вечера без уважительной причины нельзя будет выйти на улицу в Страсбурге и в Марселе.

С 10 января продленный комендантский час действует в восьми новых департаментах: Верхний и Нижний Рейн, Кот д’Ор (восток); Алье и Шер (центр); Буш-дю-Рон, Альпы Верхнего Прованса и Воклюз (юго-восток). Со вторник — 12 января — продлить на два часа запрет гражданам покидать дома готовятся префектуры юго-восточных департаментов Вар (регион Прованс-Альпы-Лазурный берег и Дром (регион Овернь-Рона-Альпы). Согласно действующим сейчас правилам, решение о продлении комендантского часа принимается, если число зараженных коронавирусом в департаменте в течение последних семи дней превышает 200 человек на 100 тысяч населения.

Департаменты с усиленным комендантским часом (18:00 - 6:00): действует со 2 января (черный цвет), с 10 января (розовый), с 12 января (красный). Оранжевый - департаменты с пограничными эпидемиологическими показателями. © Santé Publique France

По мнению властей, новые ограничения помогут снизить количество социальных контактов и приведут к спаду пандемии коронавируса в департаментах. Однако, как рассказала в эфире радиостанции Europe 1 первый заместитель мэра Марселя Мишель Рюбирола, эффект от этой меры может оказаться обратным. «Люди будут приходить в магазины раньше и находиться они будут там все одновременно», — отметила политик. Она также добавила, что научных доказательств эффективности более раннего комендантского часа пока представлено не было.

Основные эпидемиологические показатели во Франции на прошлой неделе пока не достигли желаемых властями значений. Ранее президент страны Эмманюэль Макрон выражал надежду на снижение числа новых заражений до пяти тысяч в сутки к декабрю 2020 года вследствие введенных санитарных ограничений. Однако в субботу, 9 января, эта цифра составила 20 177 человек. В реанимации продолжают находиться 2600 пациентов. Всего с коронавирусной инфекцией во французских больницах сейчас находится более 24 000 пациентов. Эксперты опасаются, что на следующей неделе ситуация может ухудшиться: симптомы начнут массово проявляться у людей, заразившихся во время новогодних и рождественских праздников.

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