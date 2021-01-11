Год с пандемией: что думают французы об «удаленке»

«Подаривший» нам пандемию коронавируса 2020-й год привнес значительные изменения в профессиональной деятельности миллионов людей, переведя их на дистанционный метод работы или учебы. И если ранее преимущества «удаленки» пропагандировали многие менеджеры, видя в ней будущее «работы XXI века», то прошедший год показал, что не все так гладко.

«Подаривший» нам пандемию коронавируса 2020 год привнес значительные изменения в профессиональную деятельность миллионов людей, переведя их на дистанционную работу или учебу. И если ранее преимущества «удаленки» пропагандировали многие менеджеры, видя в ней будущее «работы XXI века», то прошедший год показал, что не все так гладко.

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Пока мир полностью не справится с пандемией COVID-19, работа на удалении будет только развиваться. Некоторые даже предполагают, что и после пандемии люди настолько привыкнут работать дома, что и строить или оплачивать дорогостоящие офисы предприятиям уже будет не нужно. В чем плюсы и минусы такого метода? Попробуем разобраться.

Естественно, главный фактор, заставляющий переходить на «удаленку», – санитарный. Именно поэтому в разных странах правительства заставляют или рекомендуют предприятиям переходить на удаленный метод работы сотрудников, везде, где это возможно, – чтобы сократить число контактов и заражений COVID-19.

Сами сотрудники, перейдя на удаленку, отметили, что не тратят время на транспорт, у них появилось больше свободного времени, которое они могут посвятить либо работе, либо отдыху (тут уж каждый решает сам). А предприятия значительно экономят на электричестве; менеджеры даже подумывают о том, как выгоднее использовать освободившееся от «толп» сотрудников помещение, некоторые планируют переехать в более мелкие офисы.

Однако введенный осенью во Франции второй карантин выявил множество недостатков удаленной работы, о которых свидетельствуют сами работники.

«Я больше не могу работать из дома!» – пожаловалась в репортаже France-Presse 51-летняя француженка, сотрудница энергетической компании EDF. Помимо болей, вызванных отсутствием физической нагрузки и «100% сидячим образом жизни», она страдает психологически: «Мне кажется, что я на пороге депрессии, со мной никогда раньше такого не случалось. Иногда я плачу без особой причины, сидя дома перед компьютером».

«Во время второго карантина я чувствовал себя как в настоящей тюрьме, – говорит молодой француз, снимающий студию в 15 квадратных метров в Париже. – Именно в тюремной камере, с часовыми прогулками, которые власти разрешили в радиусе одного километра».

«Удаленка», с которой большинство французов познакомились лишь «благодаря» коронавирусу, нашла многих адептов. Но на переход на 100%-ную работу из дома подавляющее большинство французов не согласны. Это следует из опроса Французского института общественного мнения IFOP, который был опубликован в начале декабря прошлого года, после двух долгих карантинов в стране. Первая часть опроса проводилась в феврале 2020, то есть до начала эпидемии в стране, поэтому можно проследить за тем, как карантинный опыт повлиял на их отношение к «дистанционному» труду.

В сознании французов офис должен оставаться «основным» местом работы, об этом заявили 63% опрошенных сотрудников. При этом общее число желающих только иногда работать из дома не изменилось (87% до первого весеннего карантина и 86% в сентябре).

Как показал опрос, до карантина 42% французов полагали, что в далеком будущем «удаленка» полностью заменит офисы. После карантина это мнение почти не изменилось – теперь так считают 43% французов. Но хотят ли они этого? Три четверти опрошенных офисных работников прогнозируют, что уже в ближайшем будущем они перейдут на удаленную работу, но вдвое меньше (37%) опрошенных хотят этого именно для себя. Таким образом, между прогнозами будущего и личными пожеланиями существует определенный разрыв.

Опрос был проведен среди работающих жителей Парижа и столчиного региона Иль-де-Франс. Только 8% из них сообщили, что готовы работать из дома пять дней в неделю. Подавляющее большинство (более 60%) считают, что идеальным было бы приходить в офис три раза в неделю, а остальное время работать из дома. Главная движущая причина такого желания – прямое общение с коллегами.

Помимо нехватки прямого общения опрос обнаружил другую психологическую особенность: кроме чувства «изоляции» и «одиночества», те, кто чаще всего работает на удалении, говорят, что больше боятся увольнения. По сравнению с теми, кто регулярно приходит в офис, страхи потерять работу у «удаленных» работников в два раза выше.

Как следует из опроса Французского института общественного мнения (Ifop), на переход на 100%-ную работу из дома подавляющее большинство французов не согласны iStock / Drazen Zigic

Таким образом, карантин еще больше усилил тенденцию, наблюдавшуюся в прошлые годы: социальную роль офисов. Вы приходите в офис в первую очередь не для того, чтобы эффективно поработать или получить доступ к оборудованию. В первую очередь вы приходите, чтобы увидеть своих коллег. Если до карантина 47% опрошенных заявляли, что приходят на работу для общения с коллегами, то теперь таких мнений стало больше – 55%. Важность общения еще больше видна в ответах молодых людей: большинство в категории моложе 30 лет считает своих коллег друзьями (вдвое выше, чем среди тех, кому за 50).

Развитие технологий позволяет эффективно работать и общаться на расстоянии. И все же прямое физическое общение остается наиболее популярным среди сотрудников всех возрастных групп вместе взятых. Без сомнений, подавляющее большинство (83%) сотрудников предпочитают общаться со своими коллегами лицом к лицу, а не по телефону, видеоконференции или электронной почте.

«Я не люблю работать дома, – говорит в репортаже France-Presse Роман Берже, 28-летний сотрудник парижской пиар-компании, – Дома я отдыхаю, а офисе мы работаем. Мне не нравится смешивать эти два понятия». «Дома у нас только проблемы, нет положительных сторон работы, нет общения, – подтверждает его коллега, – К вечеру напряжение и стресс нарастают, и нет так называемого “декомпрессионного клапана”».

Ощущения опрошенных подтверждают мнения специалистов, которые приняли участие в опросе IFOP. Эксперты и менеджеры также подчеркивают важность живого общения сотрудников в офисе. Жером Фурке, директор департамента «Стратегии предприятий» института IFOP: «Как только некоторые компании полностью переключаются на удаленную работу, они начинают терять сотрудников. Те, кто приложил усилия для содержания офисов, получают значительное преимущество, так как они могут сказать своим сотрудникам: «В отличие от других компаний, мы стремимся предоставить вам приятную рабочую среду».

«С санитарной точки зрения сокращение сотрудников в офисах – это нормально, но как только пандемия пройдет, возникнет много вопросов», – говорит заместитель директора компании по инвестициям в недвижимость Од Грант. Она приняла участие в реализации опроса, так как ее интересует влияние рабочей среды на производительность труда. «Офисы – это то место, где создается связь работника с предприятием, эта связь питает приверженность сотрудников к своему работодателю, от нее зависит производительность, – объясняет она, – Офис также является местом, где рождаются общие идеи и повышается мотивация. Без этого предприятие может продолжать работать, но со временем, как поезд без топлива, он замедляется, а затем и вовсе останавливается. Конечно, во время пандемии французы показали себя довольно продуктивными на удаленной работе, но какой ценой им это далось, и как надолго их хватит – вот в чем вопрос».

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