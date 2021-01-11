«Неудобно»: французские министры высказались о блокировке Трампа в соцсетях

Осуждая недавние высказывания американского президента в социальных сетях, французские министры сожалеют, что решения о блокировке аккаунтов Трампа были приняты компаниями единолично. Некоторые даже считают, что необходимо бороться с «цифровой олигархией», представляющей «угрозу государствам и демократии».

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В пятницу, 8 января, через три дня после беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне, аккаунт Дональда Трампа в Twitter был окончательно закрыт самой платформой. Кроме этого, уходящему президенту США запретили входить в различные социальные сети, включая Facebook, Snapchat и даже Twitch. Эти запреты настолько активно обсуждают пользователи соцсетей, что их уже называют «историческими».

Во Франции эти беспрецедентные решения озадачили некоторых членов правительства, чьи комментарии были распространены в понедельник утром.

Министр экологии Барбара Помпили в эфире радиостанции France Info сказала, что «понимает реакцию социальных сетей», но сильно «сомневается» относительно действий Twitter. Разделяя желание соцсетей «сказать стоп» любым призывам к экстремизму, министр считает, что пожизненная блокировка Трампа «не может быть нормальной реакцией». «У нас должны быть демократические процессы для регулирования работы платформ и социальных сетей, и это должно быть предметом политических дебатов. (...) Единоличное решение соцсети закрыть аккаунт не может быть нормой», – добавила она.

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в свою очередь заявил, что ему «неудобно» за такое решение Twitter. В интервью радиостанции Europe 1 госсекретарь напомнил, что он полностью разделяет цель «борьбы с разжиганием ненависти в публикациях, призывающих к насилию», но при этом высказал сомнения по поводу применяемого платформами метода.

«Забанить человека, то есть заставить его замолчать в социальных сетях, которые превратились в публичное пространство, мне представляется решением более сложным, по крайней мере, при отсутствии конкретно установленных критериев», – уточнил он. И продолжил: «Мандат Дональда Трампа подходит к концу. Если бы он был переизбран, то я не знаю, приняли бы соцсети такое же решение».

В настоящее время во Франции разрабатываются и принимаются законопроекты, направленные на борьбу с ненавистническим контентом в интернете. Последние предложенные правительством поправки к «закону о борьбе с ненавистническим контентом в интернете», были отклонены Конституционным советом Франции летом 2020 года. Конституционный совет посчитал, что платформы и социальные сети не могут самостоятельно, без судебного решения, блокировать аккаунт навсегда, так как этим они нарушают свободу слова.

«Эта проблематика возникла в последние годы на глобальном уровне и касается всех стран», – прокомментировал Габриэль Атталь. Он также сказал, что французское правительство «пытается найти новые решения».

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр выступил еще более резко, сказав, что «шокирован» ситуацией с Трампом. «Регулирование (...) цифровых технологий не может осуществляться самой цифровой олигархией», – заявил министр во время интервью радиостанции France Inter. «Цифровая олигархия – это одна из угроз, нависших над государствами и демократиями. Регулирование цифровых олигархов (...) необходимо и может быть реализовано только суверенным народом, государством и правосудием», – заключил он.

С аналогичными идеями выступило в понедельник и власти Германии. Ангела Меркель считает, что решение Twitter и других соцетей заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа является проблематичным. Как заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, свобода выражения мнения является фундаментальным правом и может быть ограничена только законодательными органами, а не в соответствии с требованиями частных компаний.

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