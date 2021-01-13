Во Франции булочник объявил голодовку, чтобы не допустить выдворения своего подмастерья

С 3 января владелец булочной «La Hûche à Pain» в Безансоне Стефан Равакле держит голодовку в знак протеста против намерения властей выдворить из Франции его 18-летнего подмастерья Лая Фоде Траоре. Эта история получила огромный резонанс. Петицию с требованием узаконить пребывание во Франции юноши родом из Гвинеи подписали уже более 230 тысяч человек. Десятки французских знаменитостей, в том числе звезды кино Марион Котийяр и Омар Си, обратились к президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.

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В петиции Стефана Равакле описывается судьба молодого гвинейца, начинающего булочника Лая Фоде Траоре. Юноша никогда не знал своих биологических родителей. В 16 лет он покинул Гвинею по совету приемной матери. Подросток проделал путь через Мали и Ливию, затем пересек Средиземное море на надувной лодке и добрался до Италии. Там он сел наугад на поезд, доставивший его во французский Ним, где ему помогла местная гуманитарная ассоциация. Уже полтора года Лай Фоде Траоре живет в Безансоне, учится на булочника и работает в качестве подмастерья у Стефана Равакле.

Un boulanger de Besançon en grève de la faim, contre la menace d'expulsion de son apprenti guinéen https://t.co/UbgwqlLMYG pic.twitter.com/5imYl7EeVK — France Inter (@franceinter) January 5, 2021

«Лай полтора года работает у печи, встает в три часа утра, ходит на занятия, выучил французский и должен получить диплом в июне. Он сделал все, чтобы интегрироваться», — говорится в обращении. Работодатель характеризует юношу как очень хорошего сотрудника, исполненного энтузиазма. Стефан Равакле гарантирует ему продолжение обучения и место в своей булочной на годы вперед.

Обязательство покинуть Францию

Лай Фоде Траоре прибыл во Францию в статусе несовершеннолетнего без семьи (mineur isolé), который позволял ему проживать, учиться и работать во Франции без вида на жительство. Но со 2 января 2021 года, когда ему исполнилось 18 лет, на него распространяется обязательство покинуть французскую территорию, изданное префектурой полиции департамента Верхняя Сона. Уроженец Гвинеи обратился в административный суд Безансона, чтобы оспорить выдворение. Его ходатайство будет рассмотрено 26 января. Пока же он был вынужден прервать учебу и работу.

Адвокат гвинейца Амандин Дравини указывает в интервью AFP, что префектура усомнилась в подлинности документов, удостоверяющих личность ее подзащитного. По ее словам, такая проблема очень часто возникает у иммигрантов из Гвинеи, и сейчас бумаги Лая Фоде Траоре «в процессе валидации» в посольстве Гвинеи.

Телеканал France 3 отмечает, что ситуация Лая Фоде Траоре далеко не единственная в своем роде. Другие выходцы из Гвинеи с неурегулированным статусом вынуждены прекращать свою учебу из-за обязательства покинуть Францию по достижении совершеннолетия. В виде на жительство им отказывают, так как полиция систематически считает свидетельства о рождении выходцев из Гвинеи неподлинными из-за «мошенничества и недостаточной надежности гвинейской администрации». Правозащитники настаивают, что от такой практики следует отказаться и рассматривать каждый случай отдельно.

Экстренная госпитализация и продолжение голодовки

Тем временем 50-летний Стефан Равакле во время голодовки продолжал работать с раннего утра и до позднего вечера. На 10-й день голодовки, 12 января, его экстренно доставили в больницу. Как рассказал один из сотрудников булочной изданию L’Est Républicain, Стефан встал рано утром и потерял сознание в своей машине. «Сначала меня никто не видел, я оставался четверть часа на холоде. Когда приехали спасатели, я был в состояни гипотермии», — рассказал позже сам Стефан Равакле France 3.

Несколько часов булочника продержали в больнице, где ему поставили капельницу с витаминами. За 9 дней голодовки Стефан потерял порядка восьми килограммов, принимая только бульон. По возвращении домой он рассказал, что «очень слаб», но намерен продолжить голодовку.

Обращение знаменитостей и политиков

11 января в издании L’Obs было опубликовано открытое письмо на имя президента Франции Эмманюэля Макрона с просьбой обратить внимание на ситуацию булочника Стефана Равакле и его подмастерья. «Вы не можете оставаться равнодушным к тому факту, что французский гражданин подвергает опасности свое здоровье, защищая гуманистические принципы», — говорится в обращении. Там указывается, что положение становится критическим: за три года у Стефана Равакле было три легочных эмболии, его лечащий врач оценивает его здоровье как хрупкое и считает продолжение голодовки ошибкой.

TRIBUNE. « Monsieur le Président, aidez le boulanger de Besançon en grève de la faim ! » https://t.co/1GSeqDIXSa pic.twitter.com/QV4fIbAGXM — L'Obs (@lobs) January 11, 2021

«За последнюю неделю по всей Франции поднялась волна солидарности со стороны пекарей и всех граждан. Несмотря на эту масштабную мобилизацию, несмотря на мобилизацию мэров и местных депутатов, несмотря на 200 тысяч граждан, подписавших онлайн-петицию, ни (глава МВД) Жеральд Дарманен, ни (министр-делегат по вопросам гражданства) Марлен Шьяппа не соизволили ответить Стефану», — говорится в обращении. (Петиция Стефана Равакле адресована в том числе им).

Среди подписантов обращения — звезды кино Омар Си и Марион Котийяр, евродепутаты Рафаэль Глюксманн и Янник Жадо, бывший министр экологии и телеведущий Николя Юло, кандидат в президенты Франции от Соцпартии в 2017 году, основатель движения Generation.s Бенуа Амон, мэр Безансона Анн Виньо, а также мэры других городов Франции: Гренобля, Лиона, Тура, Нанта, Клермон-Феррана, Руана, Страсбурга. В общей сложности — более 40 знаменистостей, общественных деятелей, деятелей культуры и политиков.

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