Обеды за евро, психолог и возвращение в аудитории: Макрон объявил о помощи студентам

Президент Франции объявил о мерах, направленных на поддержку студентов в период пандемии коронавируса. Как заявил Эмманюэль Макрон во время встречи с учащимися университета Париж-Сакле, цены в столовых будут снижены до одного евро за обед, а все желающие смогут перейти на один день очного обучения в неделю. Студентам также оплатят консультацию с психологом или психиатром, если они будут в ней нуждаться.

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По словам Макрона, теперь учащиеся университетов смогут два раза в день питаться в студенческих столовых всего за один евро. Ранее право на это один раз в день имели только студенты, получающие стипендию, а для остальных цена обеда составляла около трех евро.

По мнению президента, у французских студентов должны быть «те же права, что и у работников, получающих зарплату». Ранее многие предприятия во Франции позволили своим сотрудникам выходить на работу в офис один раз в неделю. Остальное время они обязаны работать из дома. Теперь на очное обучение один раз в неделю перейдут и студенты — на добровольной основе. Большинство занятий продолжится дистанционно.

Как заявил Макрон, в университетах наполняемость аудиторий не должна превышать 20%. «Я не говорю, что это просто, но я верю в сотрудников университетов и в их руководство», — подчеркнул президент. Однако к обычному режиму работы университеты вернуться в этом учебном году не смогут, добавил Макрон.

Еще одна мера поддержки студентов, о которой рассказал президент, — чек для оплаты услуг психолога или психиатра. Его с 1 февраля будут выдавать всем студентам, которые посчитают, что нуждаются в такой помощи. Детали этой инициативы пока в Елисейском дворце не разъяснили.

Эмманюэль Макрон объявил о помощи студентам после того, как тысячи учащихся французских ВУЗов вышли на улицы в среду, 20 января. Они потребовали вернуть очное обучение и попросили не приносить молодежь в «жертву» в условиях эпидемии.

В последние несколько месяцев во Франции участились случаи самоубийств среди студентов. 13 января с собой покончила ученица парижское Сорбонны. Две попытки суицида также зафиксировали в Лионе. Психологи связывают их с влиянием пандемии коронавируса и ограничительных мер.

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