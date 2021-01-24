Власти Франции не исключили введение третьего карантина

Во Франции не исключают введение в ближайшее время нового, уже третьего карантина. О такой возможности заявил в воскресенье, 24 января, официальный представитель правительства Габриэль Атталь. Несмотря на действующий во Франции комендантский час и другие ограничения, число новых случаев заражения COVID-19 продолжает расти.

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Решение о введении нового карантина пока не принято, уточнил представитель правительства в эфире телеканала France 3. Учитывая рост числа новых случаев заражения, «следующие дни станут решающими, все сценарии пока возможны», — заявил Атталь. Решение об ужесточении ограничений может быть принято по итогам заседания Совета безопасности, который собирается каждую среду под руководством президента Макрона.

О возможных дополнительных ограничениях предупредил и министр здравоохранения Франции Оливье Веран. «Если [цифры] не пойдут на спад и различные мутации [Covid-19] начнут распространяться, правительство примет дополнительные меры […] и это называется карантином», — сказал министр в интервью газете Le Parisien.

С 16 января во Франции действует комендантский час с 6 часов вечера до 6 часов утра. Французские власти считают, что для того, чтобы держать эпидемию «под контролем», ежесуточное число новых случаев инфицирования не должно превышать пяти тысяч. По данным на субботу, 23 января, во Франции было зафиксировано почти 24 тысячи новых случая заражения.

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