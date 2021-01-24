«Нестерпимо»: глава МИД Франции прокомментировал аресты в России 23 января и положение Навального

«Массовые и превентивные аресты» участников протестных акций в России 23 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «нестерпимым» подрывом принципов «правового государства». В воскресном интервью французским СМИ он напомнил, что Франция и ЕС требуют освобождения арестованного в Москве Алексея Навального. Отметив «смелость» оппозиционера, министр подчеркнул, что его решение вернуться в Россию «заслуживает большого уважения». Жан-Ив Ле Дриан также сообщил, что дальнейшие шаги ЕС в отношениях с Москвой уже 25 января обсудит Европейский совет на уровне министров иностранных дел.

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В воскресенье днем, 24 января, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ответил на вопросы журналистов радио France Inter, газеты Le Monde и телекомпании France Télévisions в еженедельной передаче «Questions politiques» (вопросы политики). Журналисты попросили министра прокомментировать последние события в России — массовые субботние акции протеста по всей стране и беспрецедентные по масштабу задержания. Главе французской дипломатии был задан прямой вопрос: «Что вы можете сделать? И можно ли что-то сделать с режимом Владимира Путина помимо того, чтобы заявлять, что «это плохо» и требовать освобождения Навального?»

В действиях российских властей Жан-Ив Ле Дриан отметил усиление авторитарных тенденций.

Жан-Ив Ле Дриан: «Я считаю это сползание к авторитаризму очень тревожным. Я считаю нестерпимым подрыв правового государства этими прошедшими — массовыми и превентивными — арестами. Я полагаю также, что успех манифестаций (я говорю во множественном числе) на всей российской территории является впечатляющим».

Министр повторил, что Франция вместе с Евросоюзом требует освобождения Алексея Навального, арестованного на 30 суток при возвращении в Россию 17 января. Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал и само решение оппозиционера вернуться в РФ после попытки отравления боевым веществом группы «Новичок». Министр ответил на вопрос о том, не пошел ли Навальный на «чрезмерный риск», решив вернуться в Москву.

«Я считаю, что его поступок заслуживает большого уважения. У него есть смелость для поступков», — заявил глава французского МИД в своем интервью, отметив масштаб поддержки оппозиционера, которую продемонстрировали акции 23 января.

Жан-Ив Ле Дриан также напомнил, что ЕС и Франция по-прежнему требуют от России расследования попытки отравления Навального. В ответ на отказ российских властей от расследования и занятую ими «позицию отрицания реальности» ЕС ввел санкции против шести представителей руководства РФ (в том числе замглавы администрации президента Сергея Кириенко, директор ФСБ Александра Бортникова, двух замминистров обороны), а также института ГосНИИОХТ.

Ле Дриан сообщил, что вопрос о дальнейших действиях Евросоюза в отношении России будет обсуждаться в понедельник, 25 января, на совещании министров иностранных дел стран ЕС. Он отметил, что введенные санкции по делу об отравлении Навального необходимо «сделать реально действенными».

Жан-Ив Ле Дриан: «Дело (об отравлении) Навального началось не вчера. Оно началось в августе прошлого года. Тогда мы сказали российским властям — и я повторяю это сегодня: необходимо полностью выяснить обстоятельства ”дела Навального“. Я уже говорил: факт его отравления — это попытка убийства. Это было сделано с применением российского вещества «Новичок». Запрещенного на международном уровне и произведенного в России. Это было сделано в России, с применением российского вещества в отношении известного россиянина. Нам кажется закономерным, чтобы было проведено расследование, чтобы обстоятельства были выяснены, чтобы была прозрачность. Это (требование) я повторяю сегодня.

В конце концов, я задаюсь этим вопросом: если бы была установлена полная ясность и прозрачность в этом вопросе, возможно, такого (протестного) движения вчера бы не было.

Но российские власти заняли позицию отрицания реальности. Мы не могли этого принять и ввели санкции. Мы ввели меры, в том числе против окружения президента Путина. Единогласным решением — поскольку такие меры вводятся только на европейском уровне — мы ввели визовый запрет и замораживание авуаров в отношении целого ряда лиц».

Журналисты заметили в беседе с главой МИД Франции, что «Кремль обвиняет США во вмешательстве» в ответ на осуждение американскими дипломатами массовых задержаний протестующих. При этом, власти РФ «даже не дают себе труда дать характеристику позиции Евросоюза». Ле Дриан признал, что последние действия Кремля еще больше усложняют двусторонний диалог.

Жан-Ив Ле Дриан: «Я не буду комментировать то, как Владимир Путин контролирует внутреннюю ситуацию в России. Единственное, в чем я убежден: мы наблюдаем очень тревожный сдвиг, который подрывает наше стремление к доверию и безопасности, которые мы могли бы иметь в отношениях с Россией. Мы выступили с инициативой в Брегансоне в конце августа 2019 года…» (на встрече с Путиным в форте Брегансон президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за конструктивный и «требовательный» диалог с Москвой — RFI).

Вопрос: С этим покончено?

Жан-Ив Ле Дриан: «С этим не покончено, но дело почти не продвигается».

.@JY_LeDrian : "La Russie est notre voisin, et nous sommes obstinés pour trouver le moyen de faire en sorte qu'une discussion puisse avoir lieu" #QuestionsPol pic.twitter.com/I8HfmoYtKx — France Inter (@franceinter) January 24, 2021

В воскресном интервью СМИ глава французской дипломатии вновь вернулся к неоднократно обозначенной Парижем позиции в диалоге с Москвой.

Жан-Ив Ле Дриан: «Несмотря ни на что, Россия никуда “не переедет”. Несмотря ни на что, география — упрямая вещь. Россия — наш сосед, и у нас есть вопросы, связанные с безопасностью и доверием. И мы упорно стремимся к тому, чтобы диалог проходил в каких-либо формах. Сохраняя при этом предельную твердость и ясность по отношению к авторитарному сдвигу (российской власти), который мы констатируем».

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