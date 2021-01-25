Глава совета по ковиду при правительстве Франции: началась вторая пандемия коронавируса

Председатель научного совета по коронавирусу при правительстве Франции, ученый, специалист в области иммунологии Жан-Франсуа Дельфресси отметил, что распространение новых штаммов вируса «равнозначно второй пандемии». Об этом он сказал в интервью телеканалу BFMTV вечером в воскресенье, 24 января.

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Дельфресси констатировал, что распространение новых штаммов коронавируса изменило эпидемиологическую обстановку во Франции. Ранее схожие изменения наблюдались и в других странах.

«Мутации и варианты полностью изменили положение дел в последние три недели», — подчеркнул глава научного совета, отметив, что у новых штаммов более высокий коэффициент заразности.

По его словам, на британский вариант коронавируса уже приходится порядка 7–9% заражаний в ряде регионов Франции, в частности в столичном регионе Иль-де-Франс. В целом по стране британский штамм представляет порядка 2% случаев ковида, южноафриканский — порядка 1%. Что касается бразильской мутации, есть риски ее завоза через Гвиану — французский заморский регион в Южной Америке, граничащий с Бразилией.

Как подчеркнул Жан-Франсуа Дельфресси, по предварительным данным, от заражения британским вариантом защищают две РНК-вакцины (препараты Pfizer/BioNTech и Moderna).

Однако, по его словам, южноафриканский и бразильский штаммы могут оказаться более резистентными к уже разработанным вакцинам. Ученый добавил, что «южноафриканский и бразильский варианты лишь очень слабо нейтрализуются как моноклональными антителами, которые обычно нейтрализуют вирус, так и антителами от пациентов, переболевших ковидом».

19 января на портале biorxiv было опубликовано исследование ученых из ЮАР, где говорится, что уже разработанные вакцины могут оказаться малоэффективными против южноафриканской мутации, а также имеется риск повторного заражения антигенно различными вариантами.

Там отмечается, что южноафриканский штамм в значительной степени устойчив к антителам, появившимся в результате инфицирования другими вариантами. Авторы исследования добавляют, что это может повлиять на использование плазмы переболевших в качестве лечения COVID-19. Как отмечает издание Medical Xpress, исследование еще не отрецензировано.

Накануне в правительстве Франции заявили, что не исключают введение третьего всеобщего карантина. Сейчас по всей стране действуют ряд ограничений, в том числе комендантский час с 18:00. Однако число новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти.

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