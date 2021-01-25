Зеленский призвал найти и наказать избивших подростка украинского происхождения в Париже

15-летний Юрий был жестоко избит в Париже 15 января, он до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 января, потребовал найти и привлечь к ответственности тех, кто жестоко избил подростка украинского происхождения Юрия в Париже. Через десять дней после нападения мальчик все еще находится в больнице в тяжелом состоянии. 24 января с матерью Юрия пообщался президент Франции Эмманюэль Макрон, а прокуратура Парижа вновь заявила, что прилагает все усилия, чтобы найти виновных и предать их правосудию.

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«Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства», — написал Зеленский у себя в фейсбуке.

Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили... Publiée par Володимир Зеленський sur Dimanche 24 janvier 2021

«Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование — необходимые стимулы. (…) Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме», — добавил президент Украины.

В воскресенье, 24 января, в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона сообщили AFP о том, матери Юрия звонили из Елисейского дворца. В тот же день прокурор Парижа Реми Эйтс заявил, что «все средства боршены на то, чтобы расследовать это дело и как можно скорее установить и задержать виновных».

Нападение на 15-летнего Юрия произошло 15 января в XV округе Парижа, где учится подросток. На записях с камер видеонаблюдения видно, что лежащего на земле мальчика избивают порядка десяти человек в капюшонах. Мальчика бьют ногами, а также предметами, напоминающими палки. Источник издания 20 Minutes в полиции сообщил, что недалеко от места нападения правоохранители обнаружили молоток и несколько металлических палок.

Нападение произошло примерно в 18:30. Его мать Наталья сообщила телеканалу BFMTV, что ее сын после школы находился недалеко от торгового центра Beaugrenelle со своими друзьями. «Здесь на него напала банда неизвестных. Ему разбили голову, сломали руку, пальцы, ребра», — рассказала женщина. Очевидцы вызвали полицию и спасателей. Но когда они прибыли на место, нападавшие уже скрылись. Родственники Юрия в соцсетях призывают свидетелей помочь расследованию.

После жестокого избиения Юрий был введен в искусственную кому. Он до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Со слов его матери, Юрий «начал просыпаться, начал двигаться». «Мы очень рады, потому что уже знаем, что он не будет парализован. Но беспокоит то, что он пытается говорить, но не говорит», — сказала Наталья радиостанци Europe 1 24 января.

Прокуратура возбудила дело о покушении на убийство. Полицейские разыскивают нападавших и пытаются установить их мотивы.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил поддержку Юрию и его семье. «Нападение невиданной дикости. (Выражаю) поддержку мальчику и его семье. Следствие должно позволить пролить свет на случившееся и задержать тех, кто совершил этот подлый поступок», — написал Дарманен у себя в твиттере.

Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde. https://t.co/5RE51fReaF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 23, 2021

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти пообещал, что нападавшие не уйдут от ответственности. Слова поддержки Юрию и его семье выразили ряд французских знаменистостей. Среди них футболист Антуан Гризманн, баскетболист Рюди Гобер, актер Омар Си.

По данным Le Figaro, в поле зрения полицейских попала группа подростков из парижского пригорода Ванв, у которых несколькими днями ранее произошла стычка с учащимися школы XV округа. По данным издания 20 Minutes, следователи изучают версию сведения счетов между бандами, но на данный момент ничто не позволяет утверждать, что Юрий мог быть участником одной из них. По словам его родственников, подросток не был замешан в подобных историях.

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