Институт Пастера остановил разработку вакцины от коронавируса

Институт Пастера в понедельник, 25 января, объявил, что прекращает разработку вакцины от COVID-19 на основе вакцинного вируса кори. Препарат в ходе первых исследований продемонстрировал недостаточную эффективность.

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Решение об остановке проекта Институт Пастера принял на основании данных первой фазы клинических исследований, стартовавших в августе 2020 года. В своем коммюнике институт отмечает, что вакцина хорошо переносилась, но иммунный ответ был ниже, чем у переболевших ковидом и у тех, кто получил уже разрешенных вакцины.

В качестве основы для вакцины от нового коронавируса Институт Пастера использовал вакцину от кори. Промышленным партнером исследования выступила фармацевтическая группа Merck (за пределами США и Канады продукция реализуется под торговой маркой MSD). В прошлом году MSD купила австрийскую биофармацевтическую компанию Themis, с которой Институт Пастера много лет работает над разработкой вакцин, в том числе от COVID-19.

Институт Пастера продолжает исследовать два других кандидата в вакцины от ковида, которые пока не тестировались на людях. Речь идет о препарате, который можно вводить через нос и о ДНК-вакцине, указывается в коммюнике.

Французский институт намерен продолжить в сотрудничестве с Themis/Merck-MSD исследование вакцин, которые в качестве вектора используют модифицированный вакцинный вирус кори. Эта платформа была включена в разработку вакцин против других инфекционных заболеваний (чикунгуньи, лихорадки Ласса).

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