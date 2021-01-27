Сайт RFI включили в список самых надежных источников информации во Франции

Стартап NewsGuard по итогам 2020 года составил рейтинг французских информационных порталов, чьи публикации заслуживают наибольшего доверия, и список сайтов, распространяющих наименее достоверные данные. Сайт RFI был включен в список десяти самых надежных источников информации.

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NewsGuard был создан в США в 2018 году на фоне растущего количества фейковых новостей в Интернете. Он ставит своей целью сообщать пользователям о том, насколько надежными являются источники информации в сети. В 2020 году эксперты решили оценить французские информационные порталы.

Для составления рейтинга экспертная группа NewsGuard, в которую входят независимые журналисты из разных стран, оценивала девять параметров работы сайтов, в том числе достоверность и прозрачность сообщаемых фактов. По каждому параметру выставлялся балл от 0 до 100.

В десятке наиболее надежных источников фигурирует сайт RFI. Эксперты поставили его на пятое место. Лидером рейтинга оказался портал Actu.fr, агрегирующий публикации более чем 90 газет французских регионов. На втором месте — сайт 20 minutes, затем радиостанции FranceBleu.fr и France Inter. Также в топ-10 попали сайты Le Point, LaDepeche.fr, France24.com, FranceCulture.fr и портал бретонского издания Le Telegramme.

Эксперты установили, что больше всего ложных сообщений во французском информационном сегменте было опубликовано о пандемии COVID-19, а также о президентских выборах в США и подсчете голосов избирателей. «Чемпионом» по распространению фейк ньюс NewsGuard назвал сайт LesMoutonsRebelles.com, на котором часто публикуется непроверенная информация, а возникновение пандемии COVID-19 объясняется различными теориями заговора.

В среду, 27 января, газета la Croix опубликовала исследование уровня доверия французов к средствам массовой информации. Наиболее надежным источником информации французы считают радио (52%), затем идут печатные издания (48%), телевидение (42%) и интернет (28%). При этом большинство французов не считают сотрудников СМИ независимыми от политического или экономического влияния.

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