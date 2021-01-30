Франция с воскресенья закроет границы на въезд и выезд за пределы ЕС

Во Франции правительство объявило об ужесточении мер санитарного контроля в связи с распространяющейся эпидемией коронавируса. Вводится запрет на пересечение границы для всех въезжающих из-за пределов Евросоюза или намеревающихся выехать за границы ЕС. Разрешение будет выдаваться лишь в исключительных случаях. Хотя введения нового жесткого локдауна не последовало, премьер Франции Жан Кастекс сообщил о введении ряда новых ограничительных мер.

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Вечером в пятницу, 29 января, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничительных мерах в стране в связи с пандемией коронавируса.

Среди новых ограничительных мер — запрет на въезд и выезд за пределы Евросоюза «без крайней необходимости». Эта мера вступает в силу в полночь в ночь с субботы на воскресенье. Все перемещения между материковой Францией и заморскими территориями также запрещены без уважительной причины. Въезд на территорию страны из стран ЕС будет осуществляться только по предъявлению отрицательного ПЦР-теста. Эта мера касается всех, кроме приграничных рабочих.

В воскресенье также закроются все непродовольственные торговые центры площадью более 20 тысяч кв. метров. В больших продовольственных супермаркетах меры санитарного контроля будут усилены.

Будет также усилено «эффективное использование удаленной работы» везде, где это возможно, включая органы государственного управления.

Кроме того, Жан Кастекс объявил об усилении полицейского контроля «за несоблюдением комендантского часа, организацией подпольных вечеринок и незаконным открытием ресторанов».

Новые меры были приняты по итогам экстренного заседания Совета обороны в Елисейском дворце, резиденции президента Франции.

Заседание Совета было посвящено обсуждению данных о влиянии увеличения продолжительности комендантского часа на распространение эпидемии, а также результатов блиц-исследований о распространении новых штаммов вируса в течение последней недели. Кроме того, Совет подвел итоги двухнедельных консультаций с различными участниками, от фармацевтических лабораторий до психологов и представителей профсоюзов.

Локдаун откладывается

Ожидавшегося объявления о введении нового локдауна не последовало. «Вопрос о введении карантина возникает законно, но мы понимаем тяжелые последствия этого шага для французов», — заявил Кастекс, подчеркнув, что «у нас пока еще есть шанс, чтобы избежать этого».

«Даже если санитарная ситуация во Франции находится под лучшим контролем, чем у многих наших соседей, она по-прежнему вызывает беспокойство», — подчеркнул премьер-министр. В настоящее время около 27 тысяч человек госпитализированы и более трех тысяч находятся в отделении реанимации. «Развитие английского и южноафриканского штаммов также представляет собой серьезный риск расширения эпидемии», — предупредил Кастекс.

По мнению экспертов, правительство находится в настоящий момент в более сложном положении, чем в момент введения первых карантинных мер в марте 2020. «Трагическая дилемма стоит сейчас перед каждым из нас, а не только перед главой государства, — заявил в субботнем интервью Franceinfo Бруно Катре, представитель центра политических исследований Cevipof. — Во время первого локдауна дилемма заключалась в противоречии санитарных и экономических требований. С тех пор ситуация усложнилась. Теперь проблема основана на триптихе санитарных, экономических и психологических проблем». И «все понимают, что это уравнение практически невозможно решить», — добавил он.

По мнению эпидемиолога Филиппа Амуаэля, профессора университетской больницы города Лилля, избежать введения третьего локдауна в условиях регистрации около 23 тысяч новых случаев заражения в день не получится. Назвав решение правительства «рискованным», он также подчеркнул, что в настоящий момент «идея состоит в том, чтобы понять, какой риск мы принимаем, пытаясь установить баланс между экономической выгодой и здравоохранением с учетом других рисков для здоровья, с которыми мы сталкиваемся».

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