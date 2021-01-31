Замок Шантийи обратился к правительству Франции с просьбой о помощи

Замок Шантийи, в котором размещена вторая по значению коллекция классического искусства во Франции, обратился к правительству с просьбой о помощи. Об этом в воскресенье, 31 декабря, пишут французские СМИ.

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Из-за пандемии замок Шантийи, который ежегодно посещали полмиллиона человек, остался без посетителей и без средств к существованию. Основная причина заключается в статусе замка и его уникальных коллекций — Шантийи не является ни государственной, ни частной собственностью. Замок Шантийи не входит в ведение министерства культуры и не имеет прав на получение правительственной помощи.

По завещанию последнего владельца — пятого сына короля Франции Луи-Филиппа, Генриха Орлеанского, герцога Омальского (1822 -1897), замок Шантийи принадлежит Институту Франции (Institut de France). Это учреждение объединяет пять национальных академий, в том числе Французскую академию наук, Академию изящных искусств и Французскую академию, стоящую на страже норм литературного языка.

Герцог Омальский в свое время унаследовал замок от своего крестного отца, принца Конде, и значительно способствовал пополнению и расширению коллекций. «Желая сохранить для Франции целостность поместья Шантийи с его лесами, […], его зданиями и тем, что они содержат, трофеями, картинами, книгами, архивами, произведениями искусства, всей этой коллекцией, которая образует собой как полный и разносторонний памятник французского искусства во всех его проявлениях, так и памятник истории моей родины во времена славы, я решил доверить этот вклад прославленному […] институту, который, не уклоняясь от неизбежных преобразований общества, […] сохраняет свою независимость в обстановке политической неустойчивости», — написал Герцог Омальский в своем завещании.

В замке Шантийи находятся сотни рукописных и первопечатных книг (включая уникальный кодекс музыки «Ars subtilior», Библию Гуттенберга и «Великолепный часослов герцога Беррийского»), уникальное собрание фарфора, произведения Клуэ, Ботичелли, Рафаэля, Ватто, Пуссена, Жерико. По условиям завещания все экспонаты коллекций запрещено выносить за пределы замка, так что увидеть их можно только в Шантийи, который обычно посещают до полумиллиона человек в год. В Шантийи также находится Музей лошади, который в обычных условиях проводит около 130 знаменитых конных представлений в год. Содержание лошадей и конюшен также требует средств.

Пять месяцев закрытия в 2020 году в связи с пандемией привели к убыткам от 5 до 6 миллионов евро. Помимо затрат на обслуживание и отопление, Шантийи должен обеспечивать охрану не только самого здания с его уникальными экспонатами, но и ночные патрули в опустевшем парке, откуда недавно украли карпов и лебедей. В музее Конде и в конноспортивном комплексе работают 130 сотрудников, от хранителей до конюхов, которым нужно выплачивать зарплату. Шантийи не может прервать уже начатую реставрацию произведений Клуэ, а парк площадью в 115 гектаров также требует затрат на содержание.

Помимо сложностей, вызванных санитарным кризисом, замок Шантийи в 2020 году лишился своего главного мецената — член Французской академии искусств, предприниматель и меценат 83-летний духовный лидер мусульман-исмаилитов Карим Ага Хан, вложивший в поддержку поместья около 70 миллионов евро, распустил основанный им Фонд развития Шантийи, который он возглавлял с 2005 года.

Институту Франции принадлежат и другие культурные заведения (музей Жакмар-Андре в Париже, дом и сад Клода Моне в Живерни, принадлежащий Академии искусств). В настоящий момент они находятся в лучшем положении, чем Шантийи, но существующее законодательство не позволяет передать часть средств «из одного кармана в другой».

«Самое простое решение, — настаивает главный хранитель Шантийи Кристоф Тардье — чтобы государство поддержало нас в этот конкретный период. Ведь оно поддерживает все основные культурные учреждения, государственные или частные! Мы не просим у них денег в обычное время, когда содержание замка может быть идеально сбалансировано с бюджетной точки зрения». При этом Тардье напоминает, что президент страны по закону является защитником и покровителем Института Франции.

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