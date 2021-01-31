Префектура начала административное расследование поведения полицейского на митинге в Париже

Митинг против "закона о глобальной безопасности" на площади Республики в Париже

В воскресенье, 31 декабря, префектура полиции Парижа начала административное расследование в отношении комиссара полиции, заснятого на видео во время избиения дубинкой участника прошедшего накануне митинга на площади Республики.

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Журналист платформы Brut Реми Бюизин разместил в твиттере видеозапись, на которой комиссар полиции неоднократно бьет дубинкой сидящего на земле манифестанта. К утру запись набрала более 450 тысяч просмотров. Скандальный инцидент произошел во время столкновений незначительной части радикально настроенных манифестантов с полицией по окончании митинга, во время которых полиция применила водометы.

Un commissaire de police utilise sa matraque à de nombreuses reprises envers un manifestant durant l’évacuation de la Place de la République. pic.twitter.com/eevjHpLw8i — Remy Buisine (@RemyBuisine) January 30, 2021

Префект полиции Парижа Дидье Лальман распорядился провести административное расследование действий полицейского. Как уточняет Franceinfo со ссылкой на источник в полиции, комиссар должен будет прежде всего дать объяснения своему непосредственному начальству.

В Париже митинг на площади Республики прошел по призыву координационного совета, организующего акции против вызвавшего полемику закона «о глобальной безопасности», который в марте будет представлен на обсуждение Сената, верхней палаты французского парламента

Статья 24 законопроекта о «глобальной безопасности» предусматривает до 1 года тюрьмы и до 45 000 евро штрафа за распространение «изображения лица или любого другого элемента идентификации» полицейского или жандарма, снятого в ходе выполнения им служебных обязанностей, с целью «нанести ущерб его физической или психической неприкосновенности».

Перспектива принятия этой статьи вызвала беспокойство в журналистском и правозащитном сообществах. Представители СМИ и правозащитники усматривают в статье 24 покушение на свободу слова и на принципы правового государства, считая также, что видеозаписи позволяют контролировать акты полицейского насилия.

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