«Свободу Навальному и российским политзаключенным»: акции во Франции 31 января

Акция в поддержку Алексея Навального в Париже, 31 января 2021.

В Париже акция в поддержку арестованного в России Алексея Навального, а также всех участников мирного протеста прошла в это воскресенье, 31 января, на площади Эдмона Мишле, возле Центра Помпиду. Митинг солидарности с российскими политзаключенными и протестующими состоялся также в Лионе.

Реклама Читать далее

Организаторами парижской акции стали французское отделение правозащитной организации «Международная Амнистия» и гражданское объединение Russie-Libertés.

Перед началом парижской акции «Освободите Алексея Навального и всех политзаключенных в России» Александра Зонина поделилась с RFI видеокадрами с места событий.

Еще несколько фото и видео с парижской акции 31 января.

Во французском Лионе в это воскресенье также прошла акция солидарности с российскими политзаключенными и протестующими.

Акция солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными прошла также в Страсбурге.

Акция в поддержку Алексея Навального в Страсбурге, 31 января 2021. © Фото участников акции в Страсбурге

Ее участники прошли маршем от здания Совета Европы до российского консульства в Страсбурге.

Акция в поддержку Алексея Навального в Страсбурге. © Фото участников акции

Акция в поддержку Алексея Навального в Страсбурге, 31 января 2021. © Фото участников акции

Участники акции солидарности с Алексеем Навальным перед зданием консульства РФ в Страсбурге, 31 января 2021. © Фото участников акции

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Во Франции 29 января политики, ученые и журналисты записали видеообращение с требованием к властям РФ освободить Алексея Навального и всех российских политзаключенных. Требование поддержали сенатор Андре Гаттолен, экономисты Тома Пикетти, Сергей Гуриев и Екатерина Журавская, политологи Мари Мандрас и Николя Тензер, математик Александр Шень, журналисты Наталья Геворкян и Галина Аккерман.