«Свободу Навальному и российским политзаключенным»: акции во Франции 31 января
Опубликовано:
В Париже акция в поддержку арестованного в России Алексея Навального, а также всех участников мирного протеста прошла в это воскресенье, 31 января, на площади Эдмона Мишле, возле Центра Помпиду. Митинг солидарности с российскими политзаключенными и протестующими состоялся также в Лионе.
Организаторами парижской акции стали французское отделение правозащитной организации «Международная Амнистия» и гражданское объединение Russie-Libertés.
Перед началом парижской акции «Освободите Алексея Навального и всех политзаключенных в России» Александра Зонина поделилась с RFI видеокадрами с места событий.
Еще несколько фото и видео с парижской акции 31 января.
Во французском Лионе в это воскресенье также прошла акция солидарности с российскими политзаключенными и протестующими.
Акция солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными прошла также в Страсбурге.
Ее участники прошли маршем от здания Совета Европы до российского консульства в Страсбурге.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться