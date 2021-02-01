Французские рестораторы решили нелегально открыть заведения в знак протеста

«Мы хотим работать!» В понедельник, 1 февраля, по всей Франции прошли акции рестораторов, открывших свои заведения в обеденное время в знак протеста против ограничительных мер. Рестораны закрыты в стране с 28 октября, когда во Франции был введен повторный локдаун. С тех пор ряд санитарных ограничений был снят, однако владельцы предприятий общепита так и не добились разрешения на открытие.

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Некоторые рестораны открыли в этот понедельник свои двери для посетителей по всей Франции в знак протеста против санитарных ограничений. Протестная инициатива была запущена владельцем ресторана «La Source bleue» («Голубой источник») Стефаном Тюрийоном (Stéphane Turillon) в департаменте Ду. В интервью телеканалу LCI Тюрийон заявил, что это его «личная инициатива»: «Сегодня меня лишают моих прав, моих свобод. Я плачу налоги, а мне не дают работать».

Цена вопроса для посетителей, решивших поддержать непокорных владельцев заведений общепита 1 февраля, — обед плюс вероятный штраф в размере 135 евро. В большинство открывшихся в этот день заведений нагрянули с проверкой сотрудники жандармерии.

После призыва Стефана Тюрийона открыться в полдень 1 февраля в соцсетях появились десятки групп рестораторов и поддерживающих их клиентов. Ранее в ресторанном секторе некоторые хозяева заведений уже предпринимали отдельные попытки протеста, работая подпольно с закрытыми ставнями или, наоборот, демонстративно, как это недавно произошло в Ницце. Владелец одного из местных ресторанов в центре города Les Poppies Кристоф Вильсон (Christophe Wilson) был взят под стражу после того, как он открыл свое заведение, работая без маски и соблюдения санитарных норм — в знак гражданского неповиновения.

Задача сегодняшней, заведомо медийной и открытой акции — привлечь внимание к проблеме рестораторов, которые с марта (когда во Франции был введен первый жесткий локдаун) несут колоссальные убытки. В этот понедельник некоторые рестораны приняли решение работать исключительно по предварительному бронированию, другие пообещали кормить посетителей бесплатно в обмен на добровольные пожертвования.

В бар La Bohème на севере Франции пришли жандармы. Сотрудник жандармерии выписывает штраф одному из посетителей, 1 февраля 2021 года. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

«Мы поставим столики на террасе и будем готовить блюда на гриле, но стулья выносить не будем, чтобы соблюдать нормы. Мы ждем более 50 человек, а также визита сотрудников жандармерии», —рассказал радиостанции France Bleu Стивен Берньер (Steven Bernière), хозяин ресторана «Les Voûtes» («Своды») в городке Вер-Пон-дю-Гар (Vers-Pont-du-Gard) на юге страны, между Нимом и Авиньоном. По его словам, сегодняшняя акция — это «крик о помощи». «Я так и не получил выплаты за декабрь, а продаж навынос не хватает на то, чтобы жить», — отметил он.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил в понедельник в эфире радиостанции RTL, что открывшие свои заведения вопреки официальному запрету рестораторы в течение месяца не смогут получать положенные им от государства выплаты. Те же, кто нарушит запрет повторно, по словам министра, и вовсе лишатся выплат навсегда. В министерстве экономики агентству AFP напомнили, что рестораны получают от государства помощь в размере 10 тысяч евро в месяц или 20% от годового оборота 2019 года в рамках 200 тысяч евро в месяц.

.@BrunoLeMaire : "Un restaurateur qui s'amuserait à rester ouvert, plus de fonds de solidarité pendant un mois, et si récidive, plus de fonds de solidarité du tout" #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/sttoDRjprH — RTL France (@RTLFrance) February 1, 2021

Одновременно Брюно Ле Мэр приветствовал «усилия» большинства рестораторов, которые несмотря на «крайне тяжелую» для профессии ситуацию соблюдают ограничительные меры и не стали открывать свои заведения в этот понедельник.

Французское издание Le Monde называет эту неделю «ключевой» для правительства. И напоминает: несмотря на то, что, согласно опросам общественного мнения, большинство французов все еще поддерживает идею о введении локдауна, часть населения выступает против ужесточения ограничительных мер. «За год готовность людей мириться с ограничительными мерами существенно снизилась, что заставляет власти опасаться возникновения движений гражданского неповиновения или вспышек протеста», отмечает издание.

Очевидно, что французские власти с беспокойством смотрят на происходящее в соседних странах, в первую очередь в Нидерландах, где на прошлой неделе акции протеста против санитарных ограничений переросли в беспорядки и столкновения манифестантов с полицией.

Во Франции 30 января власти объявили об ужесточении санитарных мер, однако введения нового жесткого локдауна, как этого многие опасались, пока не последовало.

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