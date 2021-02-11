Главная долгожительница Франции и Европы победила ковид и отпраздновала 117-летие

В четверг, 11 февраля, самая пожилая жительница Франции сестра Андре отметила свое 117-летие. В январе она перенесла коронавирусную инфекцию, которая, по ее словам прошла почти незамеченной.

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Как объяснила журналистам France-Presse монахиня, у нее не было тяжелой формы COVID-19, но во время болезни она чувствовала сильную усталость. В доме для престарелых, где живет сестра Андре, от коронавируса умерли десять человек. Она плохо помнит о течении заболевания: «Я не уверена, что у меня это было. Мне сказали, что у меня это было, я очень устала, это правда, но я ничего не понимала. Я все время лежала», — рассказала она журналистам AFP.

Согласно свидетельству о рождении, сестра Андре, урожденная Люсиль Рандон, появилась на свет 11 февраля 1904 года. Она является старейшей верифицированной жительницей Франции и даже Европы несмотря на то, что ни один официальный орган не присудил ей такого «титула».

Ее день рождения в доме для престарелых в Тулоне воспринимается как «воскрешение»; в январе этого года там было зарегистрирован 81 позитивный тест на коронавирус и десять смертей. По словам ответственного по связям с общественностью дома престарелых Сент-Катрин-Лабуре (Sainte-Catherine-Labouré) Давида Тавелла, эпидемия стала тяжелым испытанием для всех. Поэтому день рождения сестры Андре «придает нам сил, дает вдохновение на новую жизнь», добавляет он.

В интервью AFP сестра Андре призналась, что каждый день выпивает небольшой стаканчик вина.

Sœur André - de son vrai nom Lucile Randon - a survécu au Covid et doit fêter ce jeudi à Toulon ses 117 ans, ce qui fait d'elle la doyenne des Français et même des Européens #AFP pic.twitter.com/fWzkHuKQ0E — Agence France-Presse (@afpfr) February 10, 2021

Сестра Андре родилась в Алесе (Гар), в непрактикующей протестантской семье, она была единственной девочкой в окружении трех братьев. В молодости она служила гувернанткой в ​​разных семьях в Париже и провинции.

Одним из ее самых ярких воспоминаний является возвращение двух братьев после Первой мировой войны. «Это было редкостью, в других семьях было больше погибших, чем живых. Но оба моих брата вернулись», — рассказывала сестра Андре в прошлом году по случаю ее 116-летия.

В 26 лет Люсиль Рандон прошла крещение и приняла монашеский постриг довольно поздно, в 41 год. В качестве конгрегации она выбрала «компанию Дочерей милосердия» (compagnie des Filles de la Charité), основанную святыми Викентием де Полем и Луизой де Марийак в XVII веке. «Раньше я была гувернанткой-педагогом в Париже, и мне это очень нравилось. Но потом я захотела двигаться дальше и заниматься благотворительностью», — так объяснила она свой выбор. Став монашенкой, она 31 год проработала в больнице города Виши.

"Be brave and show compassion."



Europe's oldest person, French nun Sister Andre, turns 117 after surviving Covid-19 last month.



She is the second-oldest person in the world after Japanese woman Kane Tanaka, who is 118 https://t.co/YHJunB5WOy pic.twitter.com/zPuxZJTiaS — AFP News Agency (@AFP) February 11, 2021

Сама сестра Андре не планировала ничего особенного на свой 117-й день рождения, но ее окружение приготовило сюрприз: днем в доме для престарелых пройдет торжественная месса с участием еще десяти монахинь, а шеф-повар приготовил праздничный обед. В меню вошли портвейн, фуа-гра, филе каплуна с белыми грибами и норвежский омлет, любимый десерт сестры Андре. Кстати, портвейн был излюбленным напитком Жанны Кальман, французской долгожительницы, которая умерла в возрасте 122 лет и до сих пор является рекордсменом по продолжительности жизни во Франции.

После обеда запланирована видеоконференция с внучатыми племянниками монахини.

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