Макрон высказался о российской вакцине от коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию JDD, которое вышло 14 февраля, призвал к «международным коллективным действиям» в борьбе с Covid-19. Он также выразил пожелание о том, чтобы российская и китайская вакцины поучаствовали в «мировой войне» против коронавируса.

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«Мы должны еще ускорить усилия», в борьбе с пандемией «каждая неделя имеет значение», заявил Макрон. В связи с этим он высказался за то, чтобы «русские и китайцы» «подключились к масштабным многосторонним усилиям по борьбе с пандемией», но только после того, как их вакцины пройдут «необходимую сертификацию ВОЗ». Президент Франции также призвал к «большей прозрачности», как в научном плане, так и в вопросах «контрактов, заключенных между странами и фармацевтическими компаниями».

Ранее, 3 февраля, Макрон в эфире TF1 «не исключил» возможности использования российской вакцины Sputnik V во Франции. «Несколько недель назад я взял на себя инициативу по отправке научной миссии в Россию, чтобы провести обмен» мнениями с российскими коллегами, и «обмен был целиком позитивным», — рассказал глава французского государства.

Он тогда также отметил, что вакцина должна получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств, прежде чем Франция могла бы ее использовать. Если решение об использовании российской вакцины будет принято, то станет «не политическим, а научным», — заверил Макрон.

«Если "Спутник V" будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств и французским Высшим советом по здравоохранению, мы не будем чинить никаких препятствий для его распространения», — заявил в тот же день в эфире радиостанции Europe 1 глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «У вакцин нет национальности. Важно получить работающее лекарство», — подчеркнул министр.

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