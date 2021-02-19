Пол, происхождение, раса: насколько «развита» дискриминация во Франции

Дискриминация «подрывает сплоченность нашего общества», заявил президент Макрон. На фото: протестующая, которая забралась на Статую Республики в Париже.

Во Франции начала работу «платформа против дискриминации»: интернет-сайт + «горячая» телефонная линия. Об особенностях этой проблемы на французской почве читайте в материале RFI.

Реклама Читать далее

Почему понадобилась такая платформа

Анонсировал запуск платформы по борьбе с дискриминацией сам президент Макрон. Это произошло в декабре на фоне скандала с избиением полицейскими темнокожего продюсера Мишеля Зеклера. К слову, именно дискриминация по признаку расы и национальности является одним из самых распространенных видов этой проблемы во Франции.

«Сегодня, если у тебя не белый цвет кожи, тебя намного чаще проверяют», и «это невыносимо», сказал президент и вызвал резкую критику со стороны полицейских профсоюзов, заявивших, что «полиция не является расисткой, и не выбирает себе правонарушителей».

«Любая дискриминация — это унижение, это насилие. Существование дискриминации напоминает нам о том, что (построение) Республики еще никогда не было завершено», — заявил президент в день начала работы платформы, 12 февраля, назвав ее «конкретным инструментом для того, чтобы положить конец несправедливости (…), подрывающей сплоченность нашего общества».

Многие СМИ отметили, что запуск платформы произошел одновременно с принятием 16 февраля в первом чтении в Нацсобрании закона об «укреплении республиканских принципов» (который представители левых партий назвали «антимусульманским»*, а правые и ультраправые, наоборот, недостаточно жестким).

500 юристов

О запуске платформы объявили министр-делегат по вопросам равенства Элизабет Морено и Уполномоченная по правам человека Французской Республики (Défenseur des droits) Клэр Эдон.

Отныне все, кто считает, что явился жертвой дискриминации любого рода, могут пойти на сайт antidiscriminations.fr или позвонить (с понедельника по пятницу, с 9 до 18) на горячую линию 39 28. Можно также отправить письмо по почте. Есть и версия для глухих и слабослышащих.

Платформа находится под управлением службы Уполномоченной по правам человека (которую назначает на этот пост президент, но которая, формально, ему не подчиняется).

«Юристы и официальные представители Уполномоченной, работающие по всей Франции», «рассмотрят ваши жалобы бесплатно и беспристрастно», — обещает платформа.

«Наши юристы (500 человек), специально обученные для решения вопросов, связанных с дискриминацией, смогут выслушать, ответить на вопросы, и предложить решения», — заявила Клэр Эдон. В аппарате ведомства уточнили, что юристы направят человека либо к «компетентным органам» (полиция, прокуратура…), либо в одну из неправительственных правозащитных организаций, либо сами начнут процедуру, которая закончится медиацией или юридическим преследованием.

Виды дискриминации

В аппарате Уполномоченной сообщают, что чаще всего (47%) французы подвергаются дискриминации на работе. Основные виды дискриминации: по признаку происхождения (включая расу и национальность) — 24,5%, из-за инвалидности — 22,7%, по признаку пола — 12,7% (подчеркивается, что в подавляющем числе случаев страдают женщины)… Достаточно распространена дискриминация по возрастному признаку — 5,7%, и даже дискриминация из-за профсоюзной деятельности — 5%.

Почти половина «профсоюзников» заявили, что хоть раз в жизни «становились жертвами» этого явления. Впрочем, это все-таки не является предметом общенационального обсуждения, в отличие от расовой проблемы. В июне 2020 года предыдущий Уполномоченный по правам человека Жак Тубон выпустил доклад под названием «Дискриминация по признаку происхождения: необходимость срочно действовать».

Публикация доклада произошла на фоне продолжавшегося уже несколько месяцев санитарного кризиса, который «только усугубил стереотипы о жителях бедных кварталов, часто представляемых в общественном сознании как „недисциплинированные“ „разносчики вируса“, плохо соблюдающие социальную дистанцию и правила карантина», — отмечала газета Le Monde в связи с докладом.

Дискриминации по признаку происхождения подвергаются и иностранцы, и потомки иностранцев, говорилось в документе — а между тем, это 21% населения Франции.

Проблема носит системный характер, отметил Жак Тубон. «Дискриминация не является результатом индивидуальной логики некоторых сотрудников отделов кадров, которые отказываются нанимать чернокожих людей или людей арабского происхождения. Под вопросом вся наша система, воспроизводящая неравенство», — заявил Уполномоченный.

Другой орган — Национальная консультативная комиссия по правам человека (CNCDH) в своем ежегодном докладе (тоже июнь 2020) привела результаты соцопроса о том, какие во Франции существуют стереотипы на «национальной почве». 45% опрошенных заявили, что «ислам — это угроза для французской идентичности», 37% считают, что «иммиграция — основная причина отсутствия безопасности» в стране, 59% убеждены, что «многие мигранты приезжают во Францию только для того, чтобы воспользоваться системой социальной защиты», 60% заявили, что «рома очень часто используют детей»; 34% считают, что «евреи имеют особое отношение к деньгам».

Дискриминация по половому признаку одна из самых часто встречающихся во Франции. AP - Michel Euler

Как устроена платформа

Элизабет Морено, министр по делам равенства, подчеркивает, что «новая платформа направлена на борьбу со всеми формами дискриминации путем развертывания беспрецедентных человеческих и финансовых ресурсов», и «позволит ответить на растущий запрос со стороны наших граждан».

При заполнении формуляра на сайте вам предлагают выбрать «отрасль» проявления дискриминации: — частное имущество и услуги; образование; работа в госсекторе; работа в частном секторе; жилье; государственные службы.

Ну, а критериев, по которым могут подвергнуть дискриминации, предлагается на выбор более 20: профсоюзная деятельность; возраст; внешность; генетические характеристики; религиозные убеждения; банковские операции; состояние здоровья; беременность; инвалидность; гендерная идентичность; место жительства; нравы; национальность; политические взгляды; сексуальная ориентация; происхождение, раса или этнос; ФИО; потеря автономности; пол; семейное положение; экономическая уязвимость.

Платформа antidiscriminations.fr создана, в том числе, для того, чтобы привлечь внимание граждан к существованию «инструментария» для подачи жалоб. Пока это удается. По крайне мере, в первые полдня на платформу поступило более 200 сообщений.

Для сравнения: ранее аппарат Уполномоченного получал примерно 5500 жалоб на дискриминацию в год, что, конечно, невероятно мало для 67-миллионной Франции.

Какие шансы

Критики проекта напоминают, что это не первая инициатива подобного рода. Например, в 2017 году была запущена правительственная платформа под эгидой Межведомственной делегации по борьбе с расизмом, антисемитизмом и ненавистью к ЛГБТ, и «это обернулось неудачей», заявил в интервью France Inter председатель Представительного совета черных ассоциаций Франции (CRAN) Гислэн Ведо. Новая платформа antidiscriminations.fr строится на активном участии знающих проблему правозащитных ассоциаций, и это может увеличить ее эффективность, надеется Ведо.

Впрочем, проблема не только в modus operandi самой платформы, но и в том, что даже в случае обращения к ее специалистам у пострадавшего не так много шансов на то, что дискриминацию можно будет доказать юридически. Ведь часто расизм и ксенофобия проявляются завуалированно, «тонко», отмечал в докладе Жак Тубон. И подчеркивал, что только 12% из числа тех, кто считает, что подвергся дискриминации на работе по причине своего происхождения, решился затеять юридические разбирательства. И в этом случае, зачастую, они оказываются сложными, долгими, обременительными и морально тяжелыми для пострадавших.

* С чем правительство категорически не соглашается, объявляя, что закон не борется ни с одной религией, а направлен, прежде всего, на борьбу с исламизмом.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться