Усталость и уныние: во Франции опубликовали результаты ежегодного опроса о доверии к политике

Ежегодное исследование «Барометр политического доверия» проводится с 2009 года, и, как показал последний опрос, за год душевное состояние французов значительно ухудшилось, а политика у них вызывает недоверие и отвращение.

Апатия и уныние, недоверие к вакцинам, негативное отношение к политике: таковы результаты ежегодного мониторинга общественных настроений, проводимого французским Институтом политических наук Sciences-Po. Последний год показал, что французы больше не верят в существующую модель общества, а их моральный настрой в эпоху эпидемии оказался на самом низком уровне за последние 12 лет. Между тем, у жителей соседних стран дела обстоят несколько иначе…

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22 февраля Центр по изучению политических мнений (Cevipof) парижского Института политических наук Sciences-Po опубликовал данные опроса, проведенного в начале 2021 года. В ходе опроса выясняют уровень доверия граждан к различным государственным и общественным институтам, а также их ощущения личной свободы и собственных надежд на будущее.

Ежегодное исследование «Барометр политического доверия» проводится с 2009 года, и, как показал последний опрос, за год душевное состояние французов значительно ухудшилось, а политика у них вызывает недоверие и отвращение. Как объясняют авторы исследования, на настроениях французов сильно сказалась пандемия COVID-19 и связанные с ней действия властей: похоже, французы сильно устали от текущей ситуации, продолжают с подозрением относиться к кампании вакцинации и более негативно, чем раньше, относятся к действиям политиков.

Опрос проводился по интернету и сразу в нескольких странах. Во Франции он прошел с 20 по 31 января (опрошено из 2105 человек старше 18 лет), в Великобритании (с 29 января по 11 февраля, в нем участвовало 1842 человек), в Германии (с 29 января по 10 февраля на выборке из 1800 человек) и в Италии (с 3 по 8 февраля на выборке из 1811 человек). Таким образом, ответы жителей этих стран можно сравнить и определить основные тенденции.

Итак, первая часть опроса касалась исключительно личных ощущений европейцев во время пандемии: их моральный настрой, уверенность в будущем и оценка собственных возможностей.

Вера в себя и в общество: душевное состояние французов характеризуется усталостью и унынием

На вопрос «Какое из следующих определений лучше всего характеризует ваше нынешнее состояние?», 41% французов отмечает «крайнюю усталость». Такие настроения отражались лишь в 10% случаев в ответах на аналогичный опрос в феврале 2020 года. В апреле 2020, когда во Франции действовал первый карантин, «усталость» отмечали уже 28% опрошенных.

Второе по частоте описание переживаемой французами нынешней ситуации обозначено как «уныние». Так ответило 34% опрошенных, что на 12 пунктов больше, чем год назад.

Третье чувство, которое преобладает у опрошенных в 2021 году – это «недоверие», его отмечают в 28% случаев, но парадоксально, это на 2 пункта ниже по сравнению с февралем прошлого года. При этом, чувство «недоверия», предложенное французам на выбор из возможного списка ответов, касается абсолютно всех сфер жизни, от личной до общественной. Другими словами, если французы и стали за год чуть менее подозрительными, то общий уровень недоверия с начала проведения исследования (2009 год) остается относительно стабильным и колеблется в рамках от 25% до 34%.

15% французов чувствуют себя «спокойно» и «уверенно» (причем, по сравнению с данными год назад, «спокойствия» стало на 6 пунктов меньше, а «уверенности» – на 3 пункта). Таким образом, отмечают авторы исследования, чувство «спокойствия» (или «безмятежности») постигло самое сильное падение за год. Еще ниже упал «энтузиазм» (с 10% до 6%). На 4% выросло чувство «страха» – с 10% в прошлом году до 14% в этом.

«Безмятежные» немцы и англичане

Если сравнивать ответы французов с результатами аналогичных опросов среди их европейских соседей, то видна одна четкая тенденция. Ближе всего к французам по ощущению бытия – итальянцы. В 40% случаев жители Апеннинского полуострова также чувствуют «крайнюю усталость», а «уныние» ставят на второе место (24% ответов). Но итальянцы оказались бОльшими оптимистами: на третьем месте в их мироощущении стоят «спокойствие» и «доверие», оба по 23%.

В отличие от романских собратьев, в англосаксонских странах ситуация совершенно иная. Несмотря на вызванное пандемией падение положительных оценок, всеобщая депрессия их еще не заразила.

Определение, которое чаще всего звучало в устах немцев и британцев, – это «спокойствие», которое можно даже перевести как «безмятежность»: 40% немцев и 42% британцев именно так определили свое нынешнее состояние. Однако и у них коронавирус сделал свою работу – в обеих странах коэффициент «спокойствия» упал за год на несколько пунктов.

«Усталость» отмечается только в 15% ответов в Германии и в 31% ответов в Великобритании.

Таким образом, если брать только два первых по частоте ответа, то расклад получается такой: у французов и итальянцев преобладают усталость и уныние, у немцев – спокойствие и безмятежность, у британцев – спокойствие и усталость.

Если брать два первых по частоте ответа, то у французов и итальянцев преобладают усталость и уныние, у немцев – спокойствие и безмятежность, у британцев – спокойствие и усталость. © www.sciencespo.fr/

По остальным параметрам ближе всего к французам итальянцы, хотя не все цифры полностью совпадают. Больше всего положительных чувств испытывают немцы, хуже всего себя ощущают французы.

Примечательны ответы по поводу надежд европейцев изменить общество и свое личное будущее. Если в возможность повлиять на развитие общества своими собственными усилиями во всех странах верит подавляющее большинство, то во Франции, в отличие от других, люди меньше всего верят в возможность поменять свое персональное положение. На этот вопрос положительно ответило 55% опрошенных французов, тогда как в Германии или Великобритании их набралось 69%. Причем, вера французов в возможность повлиять на общественное или персональное будущее претерпела большие изменения во времени: на момент карантина в апреле 2020 приходится пик веры в совместные усилия на благо общества (самый высокий показатель за более чем 10 лет), а вера в возможность контролировать свою личную жизнь упала до самого низкого с 2009 года показателя.

Что же касается общей удовлетворенности жизнью, у французов и итальянцев оказалось больше нейтральных ответов, у немцев и британцев – положительных. При этом респондентам предлагалось дать оценку своей жизни по десятибалльной шкале, где от 1 до 5 баллов полагалось недовольным, 6-7 баллов – средней, нейтральной оценке, от 8 баллов и больше – довольным жизнью людям. Эти ответы можно сгруппировать в следующую схему:

Что же касается общей удовлетворенности жизнью, у французов и итальянцев оказалось больше нейтральных ответов, у немцев и британцев – положительных. © www.sciencespo.fr/

Доверяй, но проверяй

На вопрос, кому вы больше всего доверяете, люди во всех четырех странах ставили на первое место семью (во Франции и Италии – 94 %, в Германии и Великобритании – 93%), затем – соседей (по убывающей: британцы 76%, немцы 73%, французы 72% и итальянцы 61%). На вопрос, вызывают ли у вас доверие иностранцы, положительно ответили 68% британцев, 56% немцев, 55% французов и 52% итальянцев. Доверять первому встречному способен каждый второй британец (50% опрошенных), 41% французов, 37% немцев и 34% итальянцев.

В целом же европейцы предпочитают не доверять людям. Из двух предложенных вариантов ответа во всех четырех странах большинство выбрало «Надо бы проявлять больше осторожности при общении с другими» и меньшинство — «Большинству людей можно доверять».

В целом же европейцы предпочитают не доверять людям. © www.sciencespo.fr/

77% французов негативно относятся к политике

На вопрос: «Когда вы думаете о политике, можете ли вы сказать мне, что вы чувствуете в первую очередь?», 77% французов дают негативные оценки. Чаще всего в определениях возникает «недоверие», которое упоминается в 39% случаев, что на 2 пункта выше, чем год назад. Далее идут «отвращение» (23% ответов) и скука (12%). Только 10% опрошенных отвечают, что чувствуют «интерес», а «уважение» встречается вообще только у 4%.

Из всех стран-участниц опроса самое высокое недоверие к политике — у французов. Для сравнения, так же ответили на данный вопрос 30% британцев, 27% итальянцев и 24% немцев. Но у итальянцев «отвращение» вышло на первое место, эти чувства по отношению к политике высказывают 31% жителей Италии. При этом, отвращение минимально в Великобритании (11%) и в Германии (8%). 19% немцев и британцев отвечают, что их интересует политика.

На вопрос: «Когда вы думаете о политике, можете ли вы сказать мне, что вы чувствуете в первую очередь?», 77% французов дают негативные оценки. © www.sciencespo.fr/

При всех негативных чувствах, который может вызывать политика, 49% французов говорят, что следят за политической жизнью с в стране, и столько же (49%) не следят. 2% затрудняются ответить. Если сравнивать это параметр с другими странами, то получается, что больше всего политикой интересуются немцы, и меньше всего – французы.

На вопрос, «как работает во Франции демократия», 55% французов отвечают «плохо» и 42% «хорошо». Здесь французы также сблизились с итальянцами: 67% последних ответили «плохо» и 32% «хорошо». Больше позитивных ответов опять у британцев (61%) и немцев (67%).

«А кому же вы, французы, вообще доверяете?», напрашивается резонный вопрос. И на него у исследователей Sciences-Po нашлись ответы. Участников опроса попросили дать оценку доверия различным «акторам» французского общества, по убывающей. И получился следующий список:

Медики 85%

Больницы 81%

Наука 78%

Мелкие и средние предприятия 78%

Армия 77%

Ученые 75%

Школа 73%

Полиция 69%

Система социального страхования 69%

НКО 66%

Правосудие 48%

Крупные госпредприятия 48%

Крупные частные предприятия 44%

Банки 38%

Служители религиозных культов 34%

Профсоюзы 32%

СМИ 28%

Соцсети 17%

Политические партии 16%

Как видно из списка, политическим партиям во Франции доверяют меньше всего. На вопрос, учитывают ли политики мнения простых людей, 80% опрошенных во Франции ответили, что нет, не учитывают. В Италии также думают 81% опрошенных, в Великобритании – 65%, в Германии – 51%.

На вопрос, являются ли политики честными или коррумпированными, мнения по странам распределились так:

Скорее честными: Германия - 55%, Великобритания - 44%, Франция - 31%, Италия - 21%

Скорее коррумпированными: Германия - 42%, Великобритания - 52%, Франция - 65%, Италия - 77%. Таким образом, только в Германии большинство считают политиков честными, остальные – коррумпированными.

Последние пункты опроса касались оценки французами действий властей в эпоху санитарного кризиса.

Тотальное недоверие французов проявляется, в частности, в их отношении к компании вакцинации против COVID-19: почти треть опрошенных заявили, что не намерены вакцинироваться, 49% говорят, что «планируют» сделать прививку, а 19% французов еще не определились. Для сравнения, 66% немцев заявляют, что намереваются пройти вакцинацию. Эта цифра достигает 76% в Италии и 80% в Великобритании.

В то же время, по ответам февраля 2021 года 58% французов считают, что правительство плохо справляется с кризисом в области здравоохранения (столько же, сколько и в апреле 2020 года). 56% немцев считают, что их правительство хорошо справляется с вызванным пандемией кризисом. Положительная оценка работы правительства составляет 48% в Великобритании и 52% в Италии.

Как связаны ответы европейцев с проводимой в их странах санитарно-эпидемиологической политикой? Или же настроения граждан связаны не с конкретными решениями властей, а с преобладающим в стране исторически сложившимся менталитетом? Ответы на эти вопросы политики могут получить на выборах, так как европейский человек выражает свое отношение на избирательных участках. А во Франции выборы президента состоятся через год, и мечтающим поучаствовать в предвыборной гонке кандидатам придется учитывать мнения и настроения своих сограждан.

Подводя итоги опроса, исследователи Института политических наук Sciences-Po делают следующий вывод: одним из главных вопросов политических дебатов во Франции должен стать вопрос о действующей и будущей модели Республики.

Сегодняшняя модель французского общества подразумевает единое гражданство, единство людей вокруг таких фундаментальных ценностей, как равноправие, светскость, свобода слова. В работе этой модели все чаще происходят сбои, под влиянием проблем, связанных с иммиграцией, возвращением дебатов на религиозную тему, а также рост расизма или существование этнических или социальных меньшинств.

Французской общественной модели можно противопоставить англосаксонское общество, подчеркивающее не единство, а разнообразие групп граждан, которые остаются связанными социально-политическим контрактом, включающим признание отличия других. Как считают авторы, эта модель общества подразумевает более уважительное отношение к культурным и религиозным корням, что позволяет достичь большей социальной гармонии. Идея республиканской и монокультурной нации противопоставляется идее нации разнообразной и мультикультурной.

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