Двое подростков погибли в стычках молодежных банд в департаменте под Парижем

Двое 14-летних подростков — девочка и мальчик — погибли в течение суток в двух не связанных между собой стычках молодежных банд в департаменте Эсон к югу от французской столицы. МВД отмечает рост числа столкновений между группировками в проблемных кварталах. Тема подросткового насилия снова оказалась в центре внимания во Франции после зверского избиения месяц назад в Париже 15-летнего уроженца Украины Юрия.

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Полиция отмечает «одновременный рост числа, остроты и серьезности последствий» стычек между подростковыми бандами, отметил в среду, 24 февраля, префект департамента Эсон Эрик Жалон в интервью Francetvinfo.

Менее чем за сутки в разных двух столкновениях в регионе от ножевых ранений погибли подростки: 14-летняя девочка Лилибель Галазо скончалась после драки 22 февраля в городке Сен-Шерон; 23 февраля в стычке между бандами в Бусси-Сент-Антуан погиб 14-летний мальчик, еще один 13-летний участник драки получил серьезное ранение в область горла.

В понедельник днем, 22 февраля, в городке Сен-Шерон, возле здания школы, произошла драка с участием десятка подростков. В стычке между местными и приехавшими из соседнего города Дурдан школьниками получила смертельное ранение в живот 14-летняя девочка. По информации Francetvinfo, Лилибель Галазо ранили, когда она пыталась разнять дерущихся. Девочку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась ночью от полученных ранений. Под стражей по делу об убийстве находится шестеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Трое были задержаны по приметам через полтора часа после драки, еще трое добровольно явились в полицию в сопровождении родителей. Прокуратура города Эври сообщила, что один из задержанных признался в том, что ранил Лилибель ножом, который использовал в драке.

Во вторник, 23 февраля, драка с участием 60 человек произошла в городе Бусси-Сент-Антуан, в 45 километрах от места предыдущей трагедии. В стычке участвовали группировки из двух соседних городов. Полицейское управление департамента сообщило СМИ о погибшем от «удара ножом в живот» 14-летнем подростке. 13-летний мальчик получил серьезное ранение в область горла. В среду прокуратура сообщила, что после операции его жизни сейчас ничто не угрожает. По делу задержаны 7 человек: шестеро 17-летних юношей, а также 15-летний подросток, который добровольно явился в полицию и признался в том, что нанес смертельное ранение погибшему.

Накануне вечером на месте трагедий в департаменте Эсон побывал министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Он объявил об отправке полицейских подкреплений в Сен-Шерон и Бусси-Сент-Антуан. Глава МВД также заявил о наблюдаемом властями новом «всплеске» насилия и столкновений между подростковыми группировками.

Как сообщил Дарманен, 2020 году полиция зафиксировала почти 360 подобных стычек по всей Франции. Из них 186 имели место в Париже или столичном регионе Иль-де-Франс. Больше половины стычек (99) пришлось как раз на департамент Эсон. Местный префект Эрик Жалон напомнил, что годом ранее полиция зафиксировала лишь 56 подобных столкновений на подведомственной территории.

По данным МВД, во Франции существует не менее 74 группировок, объединяющих подростков и молодых людей. 70 из них сосредоточены в парижском регионе. Эти цифры привел Жеральд Дарманен. Источник AFP во французском МВД позже уточнил, что в Иль-де-Франс действует не менее «46 активных банд», 15 из них — в самом Париже.

В 2020 году в столице в стычках между молодежными группировками погибло два человека, годом ранее — один человек, в 2018 — трое, в 2017 — четверо. Самая кровавая статистика у МВД за 2016 год — девять погибших в столкновениях между молодежными бандами.

Месяц назад Франция была потрясена зверским избиением в Париже 15-летнего уроженца Украины Юрия. Причиной нападения на подростка также стал конфликт между двумя молодежными группировками из разных кварталов.

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