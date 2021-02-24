Церковная педофилия: в Париже прошла знаковая конференция по борьбе с ней

В Париже прошло внеочередное заседание Конференции католических епископов Франции (СEF), посвященное борьбе с педофилией в лоне святой церкви. Впрочем, в официальном пресс-релизе по итогам мероприятия слово «педофилия» (как и слово «педопреступность», на котором настаивают ассоциации жертв) не упомянуто, а заменено другими словосочетаниями. Зачем понадобилось проводить это экстренное заседание, и каковы масштабы проблемы, с которой священники обещают бороться? Об этом коротко — в материале RFI.

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Коллективная отвественность? «Pardon?»

Это внеочередное пленарное заседание СEF проходило с 22 по 24 февраля в формате видеоконференции, «за закрытыми дверями». В нем, по данным Libération, приняли участие около сотни епископов. Кроме того, как сообщила сама CEF, в конференции участвовали еще «около тридцати лиц», не входящих в состав церковного руководства: «жертвы (педофилии — Прим. Ред.), члены рабочих групп (по выработке решения проблемы), представители ассоциаций» помощи жертвам.

В понедельник вечером, 22 февраля, участники форума посмотрели специально для них записанный спектакль «Pardon?»: о том, как взрослый мужчина, в детстве переживший насилие со стороны священника, пытается справиться с психологической травмой, оставшейся с ним на всю жизнь.

Пьесу «Pardon?» написал бывший бизнесмен Лоран Мартинез (который стал драматургом, но оставил и бизнес, и семью). Он рассказывал газете La Croix о том, что в основе сюжета — история его самого, пережившего насилие в 8-летнем возрасте. Он же играет главную роль.

Подтолкнуло его к написанию пьесы, в 2019-м уже показанной «на полях» театрального фестиваля в Авиньоне, обнародование педофильского скандала в Лионской епархии (напомним, по мотивам этого скандала Франсуа Озон снял фильм «Милостью божьей»).

Мартинез, сам бывший житель Лиона, связывался с лионской ассоциаций La Parole libérée, которая предала скандал гласности.

Собственно, после лионского скандала католическая церковь Франции и вынуждена была приступить к широкомасштабному обсуждению проблемы педофилии — как ее искоренить и как распределить ответственность (должна ли она быть еще и коллективной, или только персональной); а также, как помогать жертвам.

По всем этим вопросам в католическом руководстве существуют разногласия — для примера AFP напоминает о том, что принятое в 2019 году решение о выплате каждой из жертв фиксированной компенсации (которая бы выделялась из специально созданного для этой цели фонда) пока отменено. Это было обосновано тем, что «часть верующих», которых призвали участвовать в наполнении этого фонда, «очень плохо приняли» идею его создания.

Вопрос «коллективной ответственности» вызывает самые острые споры: у этого принципа много противников внутри церкви, отметил Фредерик Мартель, автор книги «Содом: расследование в самом сердце Ватикана» (Sodoma: Enquête au cœur du Vatican).

«Педофилия» — мягко сказано

Вопрос не зря вызывает такие эмоции — на минувшей неделе журнал L’Obs сообщил о том, что Независимая комиссия по вопросам сексуальных злоупотреблений в церкви (CIASE) насчитала уже 10 тысяч жертв церковной педофилии (начиная с 50-х годов), а число предполагаемых виновников — уже более 3 тысяч. Это предварительные данные, комиссия должна представить свой доклад осенью.

Представители ассоциаций жертв педофилии перед проведением этого внеочередного заседания CEF выразили «непонимание» по поводу того, что церковное руководство не стало дожидаться окончательного вердикта независимой комиссии. Не связано ли это со страхом, что комиссия может «пролить свет» на гораздо большее количество жертв и нарушения в католической верхушке, спрашивает Libération.

В коммюнике CEF по итогам мероприятия необходимость его проведения объясняется так: «Эта сессия вписывается в перспективу весеннего пленарного заседания (23–26 марта 2021 года), цель которого будет заключаться в том, чтобы вовлечь церковь Франции (в работу) на несколько лет» для того, чтобы «вывести ее из кризиса сексуального насилия и злоупотребления властью». В плане этой работы обозначено и обнародование доклада CIASE.

Употребляя слово «кризис», церковь на словах сама признает масштаб проблемы. Правда слово «педофилия» в финальном коммюнике не упоминается.

При том, что сами представители ассоциаций жертв и правозащитники настаивают, что и «педофилия» чересчур «мягкий термин» — сейчас и в прессе, и в соцсетях все чаще используется понятие «pédocriminalité» («педопреступность»), отмечает France Info. Речь, естественно, идет обо всех преступлениях подобного рода — не только совершенных внутри церкви.

Проект мемориала в Лурде

«Настало время, когда на индивидуальном и коллективном уровне епископы должны осознать масштаб» бедствия, заявил AFP Оливье Савиньяк, член коллектива жертв «Foi et Résilience» (переводится как «Вера и стойкость» или «Вера и резилентность»).

Он рассказал о созданном их ассоциацией и представленном на «суд» церковного руководства проекте мемориала в честь жертв «педопреступности».

Его предлагается создать в городе Лурде — святом месте для всех католиков, которое в обычные, некарантинные, времена посещают 5 миллионов человек в год. «Лурд остается для католической церкви и мирового сообщества эпицентром глобального паломничества верующих и больных людей. Святыня стала бы ключевым местом для размещения такого мемориала, в память о живых и погибших жертвах», — говорится в проекте.

В Конференции католических епископов Франции пока заявили AFP о том, что «на данном этапе пока еще ничего не решено».

Мемориал в честь жертв педофилии предложили создать в Лурде, святом месте для всех католиков, которое в нормальные времена посещают 5 миллионов паломников в год. AP - Bob Edme

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