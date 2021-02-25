В Ницце суд признал незаконными претензии России на церковь и кладбище

Суд в Ницце признал за исторической православной общиной ACOR право на владение церковью святых Николая и Александра и приходским кладбищем Кокад, претензии на которые в 2014 году заявила Россия. При этом суд согласился с претензиями российской стороны на три участка рядом со Свято-Николаевским собором, который Россия отсудила у ACOR десять лет назад. Об этом говорится в решении суда от 25 февраля (документ в распоряжении RFI).

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Церковь святых Николая и Александры и приходское кладбище Кокад уже 94 года находятся в управлении Ассоциации ACOR-Nice (Культурная православная русская ассоциация в Ницце). В 2014 году свои претензии на них заявила Российская Федерация, отсудившая у ACOR крупнейший в Западной Европе православный храм — Свято-Николаевский собор в Ницце.

В обоснование своих претензий на старейшую в Западной Европе русскую приходскую церковь и кладбище Кокад Россия предъявляла «исправляющие нотариальные акты», изданные в 2014 году местным нотариусом Гийомом Югуненом (Hugounenc).

В 2015 году ассоциация ACOR подала в суд на Российскую Федерацию и нотариуса Югунена с требованием признать исправляющие акты, а следовательно и российские претензии незаконными. Рассмотрение неоднократно переносилось. Единственное заседание по этому делу состоялось в минувшем ноябре, решение было вынесено 25 февраля 2021 года.

Что решил суд?

Суд признал, что нотариус Гийом Югунен «совершил ошибку», составив нотариальные акты на церковь и кладбище в пользу российских властей. Суд принял во внимание тот факт, что эти объекты находятся в распоряжении ACOR с 1927 года, и признал ассоциацию собственницей по «приобретательной давности» (prescription acquisitive). Это понятие существовало еще в римском праве. Речь идет о приобретении права собственности в результате многолетнего, добросовестного и публичного владения.

«Это старинный закон. Если вы в течение 30 лет оплачиваете земельный налог, вы становитесь владельцем участка, за который вы платили налог. Мы платили не 30 лет, а 90. Это первое и главное условие. А второстепенное условие — то, что все вокруг (городские власти, общество) всегда считали нас владельцами этих участков и обращались к нам как к владельцам», — объясняет в интервью RFI староста ассоциации ACOR Алексей Оболенский.

При этом суд частично удовлетворил российские претензии. Россия заявляла свои права на три земельных участка общей площадью в три с половиной тысячи квадратных метров возле Николаевского собора в центре Ниццы. Суд согласился с этими требованиями, отметив, что речь идет о деле, по которому уже было вынесено судебное решение (l'autorité de chose jugée).

В ACOR называют это нелогичным, так как участки почти век точно так же находились в управлении ассоциации. Кроме того суд отказал ACOR в компенсации в связи с остановкой проекта строительства подземной парковки возле собора.

Тяжба между РФ и потомками белой эмиграции в Ницце

Противостояние между российским государством и историческим православным приходом в Ницце длится не первый год. В 2011 году Россия отсудила у местной ассоциации ACOR Свято-Николаевский собор. В качестве аргумента Россия выдвинула тот факт, что территория под собором в свое время была приобретена императором Александром II. В 1909 году тогдашний владелец земли Николай II передал собор в аренду местной русской общине на 99 лет, создавшей в 1923 году ассоциацию ACOR.

С 1931 года собор находился под крылом Константинопольского патриархата. Сейчас же он является частью РПЦ. Позже у ACOR изъяли и реликвии, находившиеся в Николаевском соборе. В их числе — окровавленная рубашка, которая была надета на Александре II в момент его убийства.

Однако российские амбиции этим не ограничились. В 2014 году Российская Федерация без решения суда и только на основании нотариальных актов Гийома Югунена объявила себя собственницей церкви святых Николая и Александры и второго по величине во Франции русского кладбища.

Как рассказывает Алексей Оболенский, на протяжении всех этих лет, начиная с 2014 года, представители России и РПЦ оказывали давление на местную общину, попытавшись в том числе силовым путем взять под контроль кладбище Кокад в 2016 году. «Взломали замок, повесили свой замок, стали нас обвинять, что мы плохо занимаемся кладбищем. Потом они организовали собрание в парижском русском посольстве с целью создать ассоциацию защиты православного русского кладбища в Ницце, чтобы у нас его отобрать», — рассказывает староста ACOR.

Аргументы сторон

Николаевский собор, старая церковь на улице Лоншан и кладбище Кокад перешли к местной православной общине в 1927 году решением митрополита Евлогия. Евлогий на тот момент управлял русскими православными приходами Московского патриархата в Западной Европе.

Российская Федерация оспаривает решение 1927 года, называя себя собственницей не только собора с прилегающими к нему землями, церкви и кладбища как «правопреемница» Российской империи. Как указывали адвокаты российской стороны, ситуация с церковью святых Николая и Александры и кладбищем Кокад аналогична ситуации с Николаевским собором. По их мнению, ассоциация ACOR-Nice никогда не была законным владельцем этой собственности, а лишь распоряжалась ею.

Ассоциация ACOR-Nice в свою очередь указывала, что выбранный Россией нотариус, взяв в качестве предлога судебное решение по Николаевскому собору, распространил российское право владения на земельные участки вокруг собора, церковь Николая и Александры и кладбище.

Хотя, как объясняет староста ассоциации Алексей Оболенский, в отличие от Свято-Николаевского собора, старая церковь и кладбище никогда не имели отношения к российскому государству. По его словам, земли под церковь на улице Лоншан и кладбище Кокад были куплены в XIX веке не Российской империей, а частными лицами — выходцами из России. И на них никогда не заключалось арендных договоров.

Напомним, что в 2019 году приход русской традиции в Ницце вошел в состав Румынской церкви на фоне раскола в бывшем русском экзархате Константинопольского патриархата, в результате которого архиепископ Иоанн (с 2019 с титулом РПЦ «Дубнинский») перевел часть приходов в каноническое подчинение Москве.

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