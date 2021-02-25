В Иране еще в прошлом мае задержали гражданина Франции — об этом стало известно только сейчас

С мая 2020 года в иранской тюрьме Вакилабад в Мешхеде, втором по значимости городе страны, содержится гражданин Франции по имени Бенжамен. Его фамилия не называется. В чем именно обвиняют 35-летнего французского туриста, также неизвестно. СМИ полагают, что он может стать для Тегерана «разменной монетой» в закулисных переговорах об освобождении приговоренного к 20 годам тюрьмы в Бельгии иранского дипломата Ассадолы Ассади.

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Информацию о том, что в иранской тюрьме находится еще один гражданин Франции, в МИДе страны подтвердили вечером в среду, 24 февраля. Как сообщило издание Le Point, 35-летний французский турист путешествовал по Ирану на машине и был задержан на границе между Ираном и Туркменистаном.

Его адвокат Саид Дехгхан написал в твиттере, что защите не удалось получить доступа к делу француза, однако выдвинутые против его клиента обвинения являются «противоречивыми и лживыми». В комментарии Le Monde защитник уточнил, что при задержании у француза была при себе камера GoPro, а не дрон, как это утверждают власти Ирана.

В МИД Франции заявили, что арестованного француза навещали сотрудники консульства.

В настоящий момент в тюрьмах или под домашним арестом в Иране находится около десяти иностранцев и лиц с двойным гражданством. Среди них — франко-иранская исследовательница Фариба Адельха. В мае 2020 года ее приговорили к пяти годам заключения по обвинению в «сговоре против национальной безопасности» и «пропаганде» против Исламской республики.

Позднее Адельху освободили из тегеранской тюрьмы Эвин, где она провела почти полтора года, и поместили под домашний арест. В среду, выступая перед Советом по правам человека ООН в Женеве, глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан назвал заключение 61-летней исследовательницы «взятием в заложники» со стороны Ирана и вновь потребовал ее освобождения.

Как напоминает Le Monde, Иран использует аресты иностранцев в качестве разменной монеты для освобождения своих граждан, задержанных на Западе. Так, например, освобождение французского исследователя и партнера Фарибы Адельхи Ролана Маршаля в марте 2020 года совпало с освобождением иранского инженера Джалаля Рухолланежада, которому грозила экстрадиция в США.

Как предполагает французское издание, Иран может попытаться обменять задержанного французского туриста и Фарибу Адельху на своего дипломата Ассадолу Ассади. 4 февраля суд Антверпена приговорил его к 20 годам заключения по делу об участии в попытке нападения на участников конференции Национального совета сопротивления Ирана, прошедшей во французском городе Вильпент в 2018 году.

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