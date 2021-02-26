27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. За два дня до этого зоопарк города Мюлуз (на востоке Франции) представил посетителям малыша-медвежонка, которому сразу дали важное поручение – привлечь внимание общественности к проблеме таяния арктических льдов.

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22 ноября 2020 г. в зоопарке эльзасского городе Мюлуз родился белый медвежонок. Событие это довольно редкое, поэтому работники зоопарка решили отметить его с особой пышностью: на своей страничке Facebook они подробно отчитались о весе и росте новорожденного, и даже объявили конкурс на лучшее имя девочки (да, это самка белого медведя).

25 февраля зоопарк торжественно объявил, что медвежонка назвали Кара — так решило большинство участников интернет-голосования. В свои три месяца Кара взвалила на себя серьезную обязанность: быть послом в борьбе с глобальным потеплением, из-за которого тают льды Арктики, что, в свою очередь, грозит белым медведям вымиранием.

«Это девочка! В 3 месяца Кара уже весит 16 кг! Спасибо всем за участие в голосовании за ее имя», — говорится в сообщении зоопарка, который впервые опубликовал видео и фотографии детеныша.

Белый медвежонок Кара стала международным послом в борьбе с глобальным потеплением. AFP - SEBASTIEN BOZON

И далее работники зоопарка сообщают: «Детеныши белых медведей растут невероятно быстро в течение первого года жизни. Через три месяца их вес в 20 раз больше, чем при рождении!» Это объясняется тем, что грудное молоко белых медведей — самое жирное в царстве животных. Зато, как сообщается на страничке Кары, у матери белых медведей один из самых продолжительных периодов голодания в животном мире. Самки полярных медведей накапливают жир перед родами. Осенью они впадают в спячку в берлоге и начинают голодание, которое длится восемь месяцев. Они рожают от одного до трех детенышей и выкармливают их своим молоком, пока те не станут достаточно сильными, чтобы покинуть логово через три-четыре месяца после рождения. В случае мамы Кары Сеси, она перестала есть 18 ноября, через два дня изолировалась в своей берлоге и 22 ноября родила малыша. «После двух месяцев изоляции, 22 января 2021, она снова начала вести активный образ жизни!» — сообщают зоологи зоопарка Мюлуз.

На той же страничке можно найти видеозапись первых недель медвежонка и мамы-медведицы Сеси, сделанную скрытой камерой в «норе» вольера. В дикой природе детеныши остаются с матерью до двух с половиной лет, обучаясь охоте и приобретая навыки выживания в суровой арктической среде.

Назначение Кары в международные послы было приурочено к Международному дню полярного медведя (International Polar Bear Day), который отмечается 27 февраля. По случаю этого дня зоопарк приглашает всех желающих провести в режиме онлайн неделю с Карой и ее мамой, чтобы лучше узнать этот вымирающий вид животных.

Чтобы защитить естественную среду обитания белых медведей, Зоологический и ботанический парк Мюлуз уже давно является партнером организации Polar Bears International, которая исследует популяции белых медведей и факторы, которые им угрожают. Проведение Международного дня полярного медведя (в более привычном русском варианте — День белого медведя) и было инициировано общественной организацией по сохранению белых медведей Polar Bear International (PBI).

Основной целью его проведения является привлечение внимания общественности к охране самого крупного наземного хищника планеты. В условиях глобального потепления климата полярным медведям грозит исчезновение, и, по прогнозам ученых, к концу 21 века люди смогут их увидеть только в зоопарках.

Поэтому в этот день международные природоохранные организации также говорят о необходимости решать проблему таяния полярных льдов — основную причину исчезновения популяций полярных медведей. Таяние льдов в Арктике может привести к исчезновению двух третей белых медведей к 2050 году. Еще одной причиной, угрожающей выживанию белых медведей, является разработка нефтяных месторождений с последующим загрязнением окружающей среды.

По оценкам ученых на 2016 год, в мире насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя (из которых на российский сектор Арктики приходится 5-7 тыс. зверей). Они обитают в арктических широтах России, Норвегии, Канады, Гренландии и США. На западе в районе Баренцева моря Россия делит популяцию с Норвегией, а на востоке — чукотско-аляскинскую — с США. На сегодняшний день из 19 субпопуляций полярного медведя — восемь уменьшились, три остаются стабильными, а одна увеличилась. Данные об остальных семи субпопуляциях собрать пока трудно.

Полярные медведи - первые жертвы глобального потепления в Арктике. Susanne Miller/US Fish and Wildlife Service/Handout via REUTERS

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России. Медленное размножение и большая смертность молодняка делают этот вид уязвимым.

В 2016 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал исследование о нелегальной торговле шкурами белого медведя в России. Только за год в интернете WWF обнаружил 53 объявления о продаже шкур белого медведя, «что является рекордно высоким значением», — говорится в сообщении фонда. Такой мониторинг WWF проводит с 2003 года. Сегодня цены на шкуры белого медведя достигли максимальных величин за 10 лет. В среднем шкура белого медведя стоит около 20 тыс. долларов (1,5 млн рублей).

В 2020 году объявления о купле-продаже шкур белого медведя в Интернете поступали из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Новый Уренгой, Челябинск, Мурманск и др.

«Браконьерство на белого медведя и продажа его шкур через Интернет не уменьшились, а цены выросли. Продажа шкур сконцентрирована в основном в Москве», — комментирует Виктор Никифоров, руководитель проекта «Медвежий патруль». Для сохранения белого медведя в российской Арктике требуется комплекс мер как законодательных, так и практических, считает WWF.

Любопытные факты о жизни белых медведей

Последние исследования ученых свидетельствуют о том, что полярный медведь (Ursus maritimus) вступил на путь эволюции примерно пять миллионов лет назад. Его предком был бурый медведь. Но, в отличие от своего бурого родственника, обитающего на земле, полярный медведь превосходно адаптировался к жизни на Крайнем Севере, среди морских льдов.

Полярным медведям очень комфортно при температуре окружающей среды –45º и ниже. Тепло сохраняется благодаря двум слоям меха и толстому слою подкожного жира. Благодаря небольшим размерам ушей и хвоста также предотвращается потеря тепла. Можно даже сказать, что белые медведи больше страдают от перегрева организма, особенно во время бега за добычей.

Обычно взрослые особи полярных медведей весят от 350 до 550 килограммов, но встречаются индивидуумы с массой более 550 килограммов. Самый крупный самец полярного медведя, зарегистрированный за всю историю наблюдения за этими животными, весил одну тонну. Самки в среднем весят от 150 до 300 килограммов.

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