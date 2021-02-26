В мэрии Парижа предложили закрыть город на трехнедельный карантин

Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар 25 февраля выступил с идеей ввести жесткий трехнедельный карантин в перспективе открыть кафе, рестораны, музеи и другие заведения.

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Вечером 25 февраля в эфире радиостанции Franceinfo Грегуар заявил, что мэрия Парижа предложит региональному Агентству по здравоохранению и префекту полиции ввести трехнедельный карантин, чтобы затем «иметь перспективу все открыть». Речь идет об открытии кафе, баров, музеев, театров и других заведений, принимающих публику.

Действующий по всей Франции комендантский час с шести вечера Грегуар назвал «полумерой с плохими результатами». «Мы не можем позволить себе жить в полутюрьме долгие месяцы», — добавил он. «Желание» президента Эмманюэля Макрона всеми способами избежать локдауна — «не является научным аргументом, достаточным, чтобы меня убедить», — подчеркнул представитель мэрии Парижа.

По мнению Грегуара, карантин по выходным (введенный недавно на Лазурном берегу и в Дюнкерке) — мера, недостаточно эффективная с точки зрения сдерживания эпидемии и «очень ограничительная с точки зрения воздействия на общество».

С таким заявлением заместитель мэра Парижа выступил после того, как премьер-министр Жан Кастекс объявил о помещении Парижа и еще 19 французских департаментов под «усиленное наблюдение» в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Это предложение парижской мэрии резко раскритиковала правая оппозиция. Правые и центристы выпустили коммюнике, где говорится, что идея о карантине в Париже — это «полный нонсенс», так как «вирус не остановится на окружной автодороге». Там же подчеркивается, что свою идею представитель мэрии выдвинул без дискуссий с мэрами парижских округов и представителями соседних коммун. При этом правые выступают против повторных карантинов в принципе.

В пятницу Эмманюэль Грегуар уточнил, что короткий карантин — это не «предложение», а «гипотеза», которую парижская мэрия хотела бы выдвинуть. Он добавил, что мера имела бы смысл только в масштабе всего столичного региона Иль-де-Франс или по крайней мере самой густонаселенной его части.

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил, что предложение парижской мэрии будет изучено «в рамках дискуссий с местными выборными лицам». При этом он отметил, что «довольно мало ученых» считают, что трехнедельный карантин позволит избавиться от вируса и открыть все заведения.

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