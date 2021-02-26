В мэрии Парижа предложили закрыть город на трехнедельный карантин

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Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар предложил ввести трехнедельный жесткий карантин, чтобы затем открыть заведения, принимающие публику
Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар предложил ввести трехнедельный жесткий карантин, чтобы затем открыть заведения, принимающие публику AP - Michel Euler
RFI
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Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар 25 февраля выступил с идеей ввести жесткий трехнедельный карантин в перспективе открыть кафе, рестораны, музеи и другие заведения.

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Вечером 25 февраля в эфире радиостанции Franceinfo Грегуар заявил, что мэрия Парижа предложит региональному Агентству по здравоохранению и префекту полиции ввести трехнедельный карантин, чтобы затем «иметь перспективу все открыть». Речь идет об открытии кафе, баров, музеев, театров и других заведений, принимающих публику.

Действующий по всей Франции комендантский час с шести вечера Грегуар назвал «полумерой с плохими результатами». «Мы не можем позволить себе жить в полутюрьме долгие месяцы», — добавил он. «Желание» президента Эмманюэля Макрона всеми способами избежать локдауна — «не является научным аргументом, достаточным, чтобы меня убедить», — подчеркнул представитель мэрии Парижа.

По мнению Грегуара, карантин по выходным (введенный недавно на Лазурном берегу и в Дюнкерке) — мера, недостаточно эффективная с точки зрения сдерживания эпидемии и «очень ограничительная с точки зрения воздействия на общество».

С таким заявлением заместитель мэра Парижа выступил после того, как премьер-министр Жан Кастекс объявил о помещении Парижа и еще 19 французских департаментов под «усиленное наблюдение» в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Это предложение парижской мэрии резко раскритиковала правая оппозиция. Правые и центристы выпустили коммюнике, где говорится, что идея о карантине в Париже — это «полный нонсенс», так как «вирус не остановится на окружной автодороге». Там же подчеркивается, что свою идею представитель мэрии выдвинул без дискуссий с мэрами парижских округов и представителями соседних коммун. При этом правые выступают против повторных карантинов в принципе.

В пятницу Эмманюэль Грегуар уточнил, что короткий карантин — это не «предложение», а «гипотеза», которую парижская мэрия хотела бы выдвинуть. Он добавил, что мера имела бы смысл только в масштабе всего столичного региона Иль-де-Франс или по крайней мере самой густонаселенной его части.

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил, что предложение парижской мэрии будет изучено «в рамках дискуссий с местными выборными лицам». При этом он отметил, что «довольно мало ученых» считают, что трехнедельный карантин позволит избавиться от вируса и открыть все заведения.

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