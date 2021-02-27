В Бордо обитатели дома престарелых вышли протестовать, требуя вакцинации

Правительство Франции еще в декабре объявило о начале вакцинации, которая в первую очередь, должна быть проведена среди пожилых людей.

В городе Бордо, на юго-западе Франции, обитатели резиденции для пожилых людей Les jardins d'Arcadie, в которой проживают 150 человек, вышли на уличную акцию протеста. Они потребовали немедленной вакцинации от коронавируса.Как сообщает Le Figaro, манифестация прошла в пятницу, 26 февраля. В тот же день на юге, в Ницце, прошла «коронавирусная» акция протеста иного рода: около 400 человек выступили против введенного в регионе «карантина выходного дня».

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Как сообщает радио France Bleu, около 50 обитателей Les jardins d'Arcadie перекрыли улицу Turenne в центре Бордо, на которой находится их резиденция. «Редкий случай: демонстрация на ходунках» — заявила радиостанция.

«Мы старые, но не хотим умирать!» — скандировали протестующие. Они напоминали о том, что правительство еще в декабре объявило о начале вакцинации, которая в первую очередь должна пройти в домах престарелых.

При этом, как отмечает Le Figaro, к настоящему дню чуть более 50% обитателей домов престарелых во Франции получили по две дозы вакцин.

В ответ на акцию протеста местная префектура пообещала в десятидневный срок найти вакцины для обитателей Les jardins d'Arcadie.

Privés de vaccins, une cinquantaine de pensionnaires de la résidence pour personnes âgées Arcadie de Bordeaux manifestent. pic.twitter.com/i7illokRgA — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 26, 2021

В тот же день в Ницце прошла акция противников ограничительных мер.

Они пришли по призыву бывшего вице-президента ультраправой партии «Национальное объединение» Флориана Филиппо.

Господин Филлиппо, ныне глава крайне-правой партии «Патриоты», призвал проявлять «дух свободы и сопротивления перед безумием» ограничительных мер и «санитарной диктатуры».

Как сообщает France Bleu, протестующие заполнили Площадь Дворца правосудия в центре города. «Время сбросить маски, потому что Франция умирает», — заявила с трибуны одна из участниц митинга под одобрительный гул собравшихся. Как сообщает BFMTV, большинство из пришедших на площадь были без масок. При этом полиция не разгоняла акцию.

В Ницце и во всем регионе Приморские Альпы в этот и в ближайший уик-энд действует «карантин выходного дня»: людям запретили покидать дома без веских причин. Подобную меру ввели также на севере страны, в агломерации Дюнкерка.

В мэрии Парижа заявили, что намерены добиваться введения в городе полного карантина на три недели.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс велел в субботу 27 февраля на совещании с министрами здравоохранения и внутренних дел, а также префектами принять «незамедлительные меры» для «сдерживания» эпидемии в 20 департаментах, находящихся с четверга под «усиленным надзором» властей. Премьер заявил, что нужно «сделать все» для того, чтобы не довести дело до нового, третьего по счету, всеобщего карантина во Франции.

«Вопрос не в том, чтобы быть за или против карантина, а в том, чтобы сделать все для того, чтобы его избежать», — подчеркнул глава французского правительства.

Во Франции жертвами коронавируса стали уже более 86 тысяч человек. Всего в стране выявлено более 3,7 млн случаев заражения. По этому показателю Франция занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, России и Великобритании. Чаще всего жертвами коронавируса становятся пожилые люди.

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