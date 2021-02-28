Во Франции депутаты призвали открыть рестораны. Они закрыты с октября из-за коронавируса

Действующие сейчас ограничения — далеко не первые за почти год коронавирусного кризиса. На фото: акция протеста рестораторов в Марселе 02.10.2020

Более сорока депутатов французского Национального собрания призвали открыть в стране рестораны для посещения с конца марта. Все кафе, бары и рестораны закрыты во Франции c конца октября в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Рестораторы несут большие убытки, несмотря на помощь государства.

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Обращение 42 парламентариев из различных партий к премьер-министру Франции вышло в воскресенье, 28 февраля, в газете JDD. Депутаты призвали открыть рестораны с 30 марта, только «в обеденное время», учитывая интересы тех, «кто этого просит» и соблюдая «адекватные санитарные меры».

Один из приведенных депутатами аргументов касается тех трудящихся, которые не могут работать удаленно и, в то же время, не имеют столовых на предприятиях (только им разрешено принимать посетителей). «В то время, как некоторые сотрудники могут обедать в ресторанах на предприятиях, другие вынуждены обедать на улице или в офисах»: это не позволяет им «сделать надлежащий перерыв» и переключиться в ходе рабочего дня, написали депутаты.

Они также отметили, что открытие всех ресторанов позволило бы улучшить финансовую ситуацию в этом секторе и снизить число ожидающихся банкротств. Кроме того, это могло бы помочь избежать оттока рабочей силы из сектора, где и раньше был дефицит наемных сотрудников. «Те, кто работал в этих учреждениях, сейчас перешли на временные контракты в другие сектора. Многие не желают возвращаться на работу в ресторан. Поэтому мы должны быстро открыть их, хотя бы частично, чтобы не потерять тех, кто все еще хочет работать в ресторанах», — заявили подписанты.

Все рестораны, кафе и бары закрыты в стране с 30 октября 2020 года. Им разрешено работать только навынос и на доставку. Действующие сейчас ограничения — далеко не первые за почти год коронавирусного кризиса: в частности, все заведения общественного питания были полностью закрыты более двух месяцев минувшей весной (с середины марта по начало июня 2020 г.).

Ресторанный бизнес — один из самых пострадавших из-за эпидемии.

Ресторанный сектор — один из самых пострадавших. 1 февраля по всей Франции прошли акции рестораторов, которые, вопреки запретам, открыли свои заведения в знак протеста против ограничительных мер. Полиция оштрафовала нарушителей. AP - Daniel Cole

1 февраля 2021-го по всей Франции прошли акции рестораторов, которые, вопреки запретам, открыли свои заведения в обеденное время в знак протеста против ограничительных мер. Были и уличные манифестации: в частности, в декабре в Париже. При этом тогда власти обещали, что, вероятно, рестораны смогут открыться с 20 января.

Сейчас, судя по заявлениям властей, ситуация с коронавирусом продолжает оставаться тяжелой: в агломерации Дюнкерка и в департаменте Приморские Альпы введен «карантин выходного дня», кроме того, еще 20 департаментов (из cотни) находятся под «усиленным надзором» властей.

Накануне, 27 февраля премьер-министр Жан Кастекс велел принять «незамедлительные меры» для «сдерживания» эпидемии в этих департаментах, и пообещал «сделать все» для того, чтобы не довести дело до нового, третьего по счету, всеобщего карантина во Франции.

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