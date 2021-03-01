«Дело о прослушках»: Николя Саркози приговорен к 3 годам лишения свободы

Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых — условно. Национальная финансовая прокуратура требовала для экс-президента четыре года лишения свободы, из них — два условно.

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В понедельник, 1 марта, уголовный суд Парижа приговорил Николя Саркози к трем годам тюремного заключения (два из которых условно), признав его виновным в коррупции и торговле влиянием в так называемом деле о «прослушках», возбужденном в 2014 году в результате прослушивания телефонных разговоров экс-президента с его адвокатом Тьерри Эрцогом.

Николя Саркози стал вторым президентом в истории Франции, который получил приговор по уголовному преступлению. Первым был Жак Ширак, который был признан виновным и приговорен к двум годам условно в деле о так называемых «фиктивных рабочих местах» в парижской мэрии. Суд над Саркози стал первым в современной истории Франции, когда экс-президент страны предстал на процессе лично (Ширака в ходе судебных разбирательств представляли его адвокаты).

Назначенное наказание Николя Саркози, возможно, будет отбывать дома с электронным браслетом: суд еще должен определить детали исполнения приговора. А пока у экс-президента есть возможность подать апелляцию.

Два других обвиняемых – Тьерри Эрцог, а также бывший прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер – получили аналогичные приговоры. Уголовный суд счел, что между бывшим президентом, которому сейчас 66 лет, Тьерри Эрцогом и бывшим прокурором Жильбером Азибером, был заключен «коррупционный пакт».

В декабре 2020 года Национальная финансовая прокуратура (PNF) запросила для обвиняемых более суровые приговоры: 4 года тюремного заключения (включая два года условно) в отношении Жильбера Азибера, 4 года тюремного заключения (2 условно) и 5 лет запрета на профессиональную деятельность в отношении адвоката Тьерри Эрцога и 4 года тюрьмы (2 условно) для Николя Саркози. Все трое заявляли на процессе о своей невиновности.

Обвинения трем фигурантам «дела о прослушках» были предъявлены в июле 2014 года. По данным обвинения, экс-президент мог получить от прокурора — через посредничество своего адвоката — конфиденциальную информацию: в том числе, о прослушках, на которую следователи поставили его телефоны по другим расследованиям — в частности, по «ливийскому делу» и по так называемому «делу Беттанкур».

Кроме того, обвинение полагает, что экс-президент просил прокурора Азибера «посодействовать» в вынесении благоприятного для него судебного решения. Прокуратура считает, что Жильбер Азибер в обмен на оказанную Саркози «услугу» попросил устроить его на высокую должность в княжестве Монако.

Помимо статей о «коррупции» и «торговле влиянием», суд признал виновными Азибера и Эрцога в «разглашении тайны следствия».

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