Ударный план для пригородов: как во Франции будут бороться с подростковыми бандами

В новом плане предусмотрен и «более эффективный уголовный ответ» на правонарушения и преступления несовершеннолетних.

Французские власти объявили о разработке нового плана борьбы с молодежным бандитизмом — феноменом, который, по данным МВД, более всего «развит» в парижском регионе. Начало 2021 года богато на новости в этой сфере: в январе в Париже до полусмерти избили 15-летнего украинского подростка; 22 февраля в массовой драке в парижском пригороде Сент-Шерон ножом убили 14-летнюю девочку; 23 февраля в массовой драке в парижском пригороде Бусси-Сент-Антуан погиб от ножевого ранения 14-летний парень; 26 февраля 15-летнего парня застрелили в парижском пригороде Бонди…

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27 февраля в Реймсе группа молодежи жестоко избила 65-летнего фотографа Кристиана Лантенуа.

Фотограф приехал в квартал Croix-Rouge в Реймсе вместе с коллегой-женщиной. Редакцию издания l’Union, где они работают, предупредили о возможной массовой драке в квартале Croix-Rouge, и они решили сделать репортаж. Лантенуа ждал коллегу в редакционной машине с логотипом l’Union. Вскоре его нашли лежащим на земле, с окровавленной головой. Как рассказал позднее прокурор, на фотографа набросились 14 человек.

Его доставили в больницу в критическом состоянии, врачи все еще борются за его жизнь.

Заявление по поводу произошедшего выпустил Елисейский дворец, пообещавший сделать все, для того, чтобы, как можно скорее отыскать виновников. Вскоре был задержан подозреваемый — Саид. К. 1999 г.р., уже судимый шесть раз. Его поместили под арест. 3 марта ему, а также еще двум людям, предъявили обвинение по нескольким статьям, включая «попытку убийства с отягчающими обстоятельствами».

Французские СМИ отмечают, что такого всплеска подросткового насилия в стране не было давно. Оппозиция критикует действующую власть. «Больше никто не застрахован от зверств, которые развиваются на наших улицах. Безопасность должна быть основным приоритетом любого уважающего себя правительства. Провал Эмманюэля Макрона в этой области непростителен», — заявила глава ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая уже фактически ведет предвыборную кампанию за пост президента-2022.

«Массовые собрания молодых с драками между их бандами случаются здесь каждую неделю», — заявил Le Monde «юридический источник», комментируя ситуацию в департаменте Эссон, куда входят и 5-тысячный Сент-Шерон и 6-тысячный Бусси-Сент-Антуан.

Два убийства, произошедших меньше, чем за 24 часа, вынудили министра внутренних дел Жеральда Дарманена приехать в Эссон. Министр «для успокоения ситуации» постановил временно прислать подкрепление: 60 жандармов в Сент-Шерон, 30 — в Бусси-Сент-Антуан.

Но, конечно, пригнать столько сотрудников полиции во все «проблемные» пригороды, и не только парижские, да еще и держать их там долго, никаких возможностей МВД не хватит.

С 28 февраля три ночи подряд происходили ночные бои между местными «молодыми» и полицией в парижском пригороде Бове. В полицию летели камни, «коктейли Молотова», в нее стреляли из «пушек» для фейерверков... Трое полицейских в первую ночь получили ранения.

Как заявила телеканалу France 3 мэр города Каролин Кайе, беспорядки случились на фоне проведения полицией операций по разрушению сетей сбыта наркотиков в нескольких районах города. «В течение некоторого времени ведется совместная работа против наркосетей. Это, несомненно, дестабилизирует преступников и торговцев наркотиками, но мы не собираемся сдаваться, мы пойдем до конца», — заверила градоначальница.

В пятницу, 5 марта, в Бове должны приехать глава МВД Жеральд Дарманен и премьер-министр Жан Кастекс.

Проблема борьбы с бандами еще никогда не была решена. Полиция в парижском пригороде Бобини. 11.02.2017 AP - Aurelien Morissard

«Усиление борьбы против банд»

«Я попросил министра внутренних дел разработать „план Маршалла“ для решения кадровой проблемы. Здесь не хватает полицейских, жандармов, судебных работников, преподавателей…», — сказал Франсуа Дюруврэ, председатель Совета департамента Эссон.

1 марта МВД выпустило заявление по итогам совещания, в котором приняли участие министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр образования, молодежи и спорта Жан-Мишель Бланкер, а также префекты полиции, генпрокурор, прокуроры столичного региона Иль-де-Франс, «региона наиболее затронутого феноменом банд».

Коммюнике озаглавлено так: «Усиление борьбы против банд». Совещание «организовано в контексте жестокого нападения на молодого Юрия 15 января в Париже, и смерти 22 и 23 февраля двух несовершеннолетних в Сент-Шероне и Бусси-Сент-Антуане», — заявили в МВД, подчеркнув, что в минувшем году во Франции был зафиксирован рост массовых стычек между бандами — 357 (в 2019 году их было 288). «95% банд находятся в Иль-де-Франс и там произошло 84% стычек». Большинство участников — совсем юные: им, в основном, от 13 до 15 лет, и средний возраст в последние годы снизился, отметили в министерстве.

Источник Le Figaro в полиции заявил, что если в 2009 году в составе тех, кого задерживали во время собраний банд, было 40% несовершеннолетних, то сейчас — 70%.

Одновременно префектура полиции Парижа отметила, что по этой проблеме столица больше не является анти-лидером. В прошлом году префектура насчитала 83 «инцидента с участием банд», в 2019-м — 89, в 2017-м — 112, в 2016-м — 159…

Всего в парижской агломерации полиция насчитала 46 банд, еще 24 — на оставшейся территории региона Иль-де-Франс, и 4 — на всей остальной территории Франции. Является ли эта статистика, особенно по другим регионам, полной — большой вопрос. Но власти называют проблему чрезвычайно серьезной, даже исходя из этих данных.

В прошлый раз, как отмечает Le Figaro, план по борьбе с бандами принимался в 2010 году. И вот грядет новый. В предыдущем плане было дано такое определение тому, что следует считать «бандой»: она состоит «из стабильного ядра членов, которые объединяются по причинам, которые могут быть социальными, культурными или преступными, и претендуют на территорию, совершают проступки и/или преступные действия и создают атмосферу страха, опасности и запугивания».

«Наркотики и контроль за точками сбыта остаются главной причиной разборок» между бандами, говорит источник Le Figaro: «Очень часто идет борьба за границы кварталов, за места у выходов из метро, у автобусных остановок, которые являются благоприятными точками для совершения преступлений» — не только торговли наркотиками, но и краж, грабежей.

В МВД напомнили, что план 2010 года был направлен на улучшение сбора разведывательной информации, усовершенствование систем видео-слежения, развитие социальных и превентивных мер... План «был консолидирован в 2019 году за счет назначения референтов в правоохранительных органах по этой проблеме, мобилизации технической и научной полиции» и усиления работы специалистов, отслеживающих социальные сети.

Потому что именно там сейчас участники банд проводят «мобилизационные мероприятия», именно там нередко начинаются конфликты, которые затем заканчиваются на улице стычками нескольких десятков человек, вооруженных битами, ножами, железными прутьями, нередко и огнестрельным оружием.

Действия полиции, которые в соответствии с планом 2010 года «позволили предотвратить много столкновений», «должны быть дополнены действиями юстиции, образования…», и для этого нужно принять план-2021. МВД сообщает, что новый общенациональный план, а также планы по департаментам, должны быть готовы уже до 1 мая.

Никому еще не удавалось решить эту проблему

Уже сейчас министерство обрисовало общие контуры этих планов: усовершенствование разведывательной деятельности и отслеживания информации о деятельности банд; дежурство правоохранителей в самых «проблемных» районах («в учебных заведениях, местах сбора молодежи»); увеличение количества средств видеонаблюдения в таких местах; работа с отстающими или не посещающими школу; поддержка неблагополучных семей; увеличение числа бесплатных образовательных и культурных программ...

Предусмотрен и «более эффективный уголовный ответ» на правонарушения и преступления несовершеннолетних. Он подразумевает не только усиление следственных органов, но и ускорение судебных процедур.

Министр юстиции отметил, что новый уголовный кодекс для несовершеннолетних, который должен вступить в действие с 30 сентября, позволит значительно сократить время, проходящее от преступления до наказания. «Мы покончим с нынешними чрезвычайно долгими сроками (рассмотрения дел), когда часто 22-летние парни предстают перед судом за действия, которые они совершили в 16», — сказал Дюпон-Моретти.

Le Figaro подчеркивает, что план 2010 года — несмотря на оптимистичные заявления властей — оказался неэффективным. Но, может быть, новый план поможет в борьбе с этой вечной проблемой... «С незапамятных времен бросая вызов полиции, банды были пугалом в ландшафте общественного порядка во Франции. И ни один из министров внутренних дел, начиная с Жоржа Клемансо, не смог найти на них управу».

Ну, может быть, получится у Жеральда Дарманена.

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