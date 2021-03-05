30 млн прививок: во Франции уточнили план вакцинации от ковида и точечные меры борьбы с эпидемией

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Новый национальный "карантин не является неизбежным", --- заявил 5 марта французский премьер-министр Жан Кастекс.
Новый национальный "карантин не является неизбежным", --- заявил 5 марта французский премьер-министр Жан Кастекс. REUTERS - POOL
RFI
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Ускорить кампанию вакцинации, чтобы к началу лета гарантировать прививки от коронавируса 30 миллионам французов, пообещал премьер-министр Жан Кастекс на пресс-конференции по вопросам борьбы с COVID-19. Премьер объявил о новых локальных ограничениях в очагах быстрого распространения эпидемии, подтвердив желание властей избежать введения национального локдауна. В «зоне риска» отныне уже 23 департамента, в двух из них введен местный карантин в выходные дни.

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Эпидемиологические показатели во Франции ухудшаются в последние две недели, но «экспоненциального роста» не наблюдается, — сообщил вечером 4 марта премьер-министр Жан Кастекс на еженедельной пресс-конференции правительства по ситуации с COVID-19. Он указал, что рост числа заражений связан с распространением «британского» штамма коронавируса, на который приходится уже более 60% новых случаев инфицирования в стране. Кастекс особо отметил, что тревожные показатели по-прежнему фиксируют не по всей Франции, а лишь в локальных «очагах» эпидемии. Речь идет о регионе Парижа, севере, востоке и юго-востоке страны.

 

 

Власти составляют список районов, находящихся под «усиленным наблюдением». Неделю назад в списке было 20 департаментов, теперь — 23. В этих «зонах риска» уже введены или подготовлены к введению дополнительные локальные ограничения, напомнил Кастекс.

Локальный локдаун: Ницца, Дюнкерк, Па-де-Кале

Главная мера — местный карантин в выходные дни, запрет покидать дома в субботу и воскресенье без уважительной и неотложной причины и специального формуляра с ее указанием (прогулки разрешены в течение часа и в радиусе 5 километров от места жительства).

Местный локдаун на выходные дни ранее был объявлен в Ницце и ее департаменте Приморские Альпы, а затем на севере страны — в городе Дюнкерк (департамент Нор с центром в Лилле). Премьер Жан-Кастекс объявил, что с 6 марта карантин по выходным вводится и в соседнем департаменте Па-де-Кале (1,5 млн жителей).

Новые ограничения для «зон риска»

Париж и столичный регион Иль-де-Франс пока избежали локдауна по уик-эндам, несмотря на тревожные эпидемиологические показатели.

 

23 департамента Франции сейчас находятся под "усиленным наблюдением" как очаги быстрого распространения эпидемии.
23 департамента Франции сейчас находятся под "усиленным наблюдением" как очаги быстрого распространения эпидемии. © BFMTV/SPF

 

Для всех 23 департаментов, находящихся под «усиленным наблюдением», власти нашли способ сократить число мест массового скопления людей. Премьер Кастекс объявил о закрытии в «зонах риска» всех непродовольственных торговых центров площадью больше 10 000 м² (все подобные ТЦ свыше 20 000 м² были закрыты во Франции еще 1 февраля).

Префекты этих 23 департаментов вводят новые ограничения в местах массового скопления народа. Там усилят контроль за обязательным ношением масок и соблюдением дистанции, а также запретят, например, распитие спиртных напитков (в Париже этот запрет уже объявлен на набережных Сены, как сообщила столичная префектура).

К жителям «зон риска» премьер-министр обратился с настоятельным призывом без крайней надобности не покидать пока пределов своего департамента и не проводить частных собраний более чем вшестером. 

 

Под «усиленное наблюдение» попадают департаменты с высоким показателем распространения эпидемии — числом заражений на 100 тысяч населения в течение семи дней. Тревожный порог установлен на уровне 250/100 000. В среднем по стране этот показатель — 220. В столичном регионе в шести из восьми его департаментов (в т.ч. в самом Париже) он превышает 300, в одном — Сена-Сен-Дени — выше 400. В департаменте Ниццы, например, этот показатель перевалил за 540, а в Дюнкерке — за 1000 заражений. 

Вакцинация: десятки миллионов — по плану

Премьер-министр Жан Кастекс 4 марта сообщил, что во Франции как минимум первую дозу прививки от коронавируса уже получили 3,2 миллиона человек. 1,8 млн провакцинированы полностью (двумя дозами). Он отметил, что в январе-феврале Франция получила 7 млн доз вакцин, а в марте-апреле получит еще 22 миллиона.

В приоритетной группе, среди жителей домов престарелых (с них начали вакцинацию), кампания проведена уже на 80%. Сейчас право на прививку имеют люди старше 75 лет и те, кому за 50, при наличии ряда серьезных/хронических заболеваний. Вакцинация также открыта для всех медиков, соцработников и пожарных-спасателей.

Премьер-министр сообщил, что к середине апреля власти рассчитывают обеспечить как минимум первой прививкой 10 миллионов французов. К середине мая20 миллионов (по оценке властей, это «почти все» желающие вакцинироваться французы старше 50 лет). Согласно плану, право на прививку вся возрастная группа 50+ получит с 15 апреля.

До конца июня вакциной власти обещают обеспечить 30 млн человек, или, по словам Кастекса, «две трети взрослого населения» (старше 18 лет).

На пресс-конференции премьер и министр здравоохранения указали на «очевидно низкие» темпы вакцинации медицинских работников: прививку сделали всего 30% французских медиков!

 

5 марта глава Минздрава Оливье Веран, врач-невролог по специальности, обратился к коллегам с открытым письмом, призвав их как можно быстрее пройти вакцинацию.

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