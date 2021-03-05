30 млн прививок: во Франции уточнили план вакцинации от ковида и точечные меры борьбы с эпидемией

Ускорить кампанию вакцинации, чтобы к началу лета гарантировать прививки от коронавируса 30 миллионам французов, пообещал премьер-министр Жан Кастекс на пресс-конференции по вопросам борьбы с COVID-19. Премьер объявил о новых локальных ограничениях в очагах быстрого распространения эпидемии, подтвердив желание властей избежать введения национального локдауна. В «зоне риска» отныне уже 23 департамента, в двух из них введен местный карантин в выходные дни.

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Эпидемиологические показатели во Франции ухудшаются в последние две недели, но «экспоненциального роста» не наблюдается, — сообщил вечером 4 марта премьер-министр Жан Кастекс на еженедельной пресс-конференции правительства по ситуации с COVID-19. Он указал, что рост числа заражений связан с распространением «британского» штамма коронавируса, на который приходится уже более 60% новых случаев инфицирования в стране. Кастекс особо отметил, что тревожные показатели по-прежнему фиксируют не по всей Франции, а лишь в локальных «очагах» эпидемии. Речь идет о регионе Парижа, севере, востоке и юго-востоке страны.

Le confinement n’est ni impossible ni inéluctable.

Ce choix du non-confinement a cependant une contrepartie.

Pour le Gouvernement, c’est de mettre un coup d’accélérateur sur les tests et les vaccins dès ce week-end.

Pour nous tous, c’est de de redoubler de vigilance. pic.twitter.com/N3qFHoivAH — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 4, 2021

Власти составляют список районов, находящихся под «усиленным наблюдением». Неделю назад в списке было 20 департаментов, теперь — 23. В этих «зонах риска» уже введены или подготовлены к введению дополнительные локальные ограничения, напомнил Кастекс.

Локальный локдаун: Ницца, Дюнкерк, Па-де-Кале

Главная мера — местный карантин в выходные дни, запрет покидать дома в субботу и воскресенье без уважительной и неотложной причины и специального формуляра с ее указанием (прогулки разрешены в течение часа и в радиусе 5 километров от места жительства).

Местный локдаун на выходные дни ранее был объявлен в Ницце и ее департаменте Приморские Альпы, а затем на севере страны — в городе Дюнкерк (департамент Нор с центром в Лилле). Премьер Жан-Кастекс объявил, что с 6 марта карантин по выходным вводится и в соседнем департаменте Па-де-Кале (1,5 млн жителей).

Новые ограничения для «зон риска»

Париж и столичный регион Иль-де-Франс пока избежали локдауна по уик-эндам, несмотря на тревожные эпидемиологические показатели.

23 департамента Франции сейчас находятся под "усиленным наблюдением" как очаги быстрого распространения эпидемии. © BFMTV/SPF

Для всех 23 департаментов, находящихся под «усиленным наблюдением», власти нашли способ сократить число мест массового скопления людей. Премьер Кастекс объявил о закрытии в «зонах риска» всех непродовольственных торговых центров площадью больше 10 000 м² (все подобные ТЦ свыше 20 000 м² были закрыты во Франции еще 1 февраля).

Префекты этих 23 департаментов вводят новые ограничения в местах массового скопления народа. Там усилят контроль за обязательным ношением масок и соблюдением дистанции, а также запретят, например, распитие спиртных напитков (в Париже этот запрет уже объявлен на набережных Сены, как сообщила столичная префектура).

К жителям «зон риска» премьер-министр обратился с настоятельным призывом без крайней надобности не покидать пока пределов своего департамента и не проводить частных собраний более чем вшестером.

Trois nouveaux départements (les Hautes-Alpes, l’Aisne et l’Aube) ont connu une progression telle depuis une semaine qu’ils ont franchi le seuil de 250 cas pour 100 000 habitants et s’ajoutent donc à la liste des 20 départements placés sous surveillance renforcée. pic.twitter.com/9IwK9tNbLU — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 4, 2021

Под «усиленное наблюдение» попадают департаменты с высоким показателем распространения эпидемии — числом заражений на 100 тысяч населения в течение семи дней. Тревожный порог установлен на уровне 250/100 000. В среднем по стране этот показатель — 220. В столичном регионе в шести из восьми его департаментов (в т.ч. в самом Париже) он превышает 300, в одном — Сена-Сен-Дени — выше 400. В департаменте Ниццы, например, этот показатель перевалил за 540, а в Дюнкерке — за 1000 заражений.

Вакцинация: десятки миллионов — по плану

Премьер-министр Жан Кастекс 4 марта сообщил, что во Франции как минимум первую дозу прививки от коронавируса уже получили 3,2 миллиона человек. 1,8 млн провакцинированы полностью (двумя дозами). Он отметил, что в январе-феврале Франция получила 7 млн доз вакцин, а в марте-апреле получит еще 22 миллиона.

В приоритетной группе, среди жителей домов престарелых (с них начали вакцинацию), кампания проведена уже на 80%. Сейчас право на прививку имеют люди старше 75 лет и те, кому за 50, при наличии ряда серьезных/хронических заболеваний. Вакцинация также открыта для всех медиков, соцработников и пожарных-спасателей.

Премьер-министр сообщил, что к середине апреля власти рассчитывают обеспечить как минимум первой прививкой 10 миллионов французов. К середине мая — 20 миллионов (по оценке властей, это «почти все» желающие вакцинироваться французы старше 50 лет). Согласно плану, право на прививку вся возрастная группа 50+ получит с 15 апреля.

До конца июня вакциной власти обещают обеспечить 30 млн человек, или, по словам Кастекса, «две трети взрослого населения» (старше 18 лет).

На пресс-конференции премьер и министр здравоохранения указали на «очевидно низкие» темпы вакцинации медицинских работников: прививку сделали всего 30% французских медиков!

Se protéger et protéger ceux que l’on soigne.

Ma lettre aux soignants sur la vaccination. pic.twitter.com/GBlAuv1qRu — Olivier Véran (@olivierveran) March 5, 2021

5 марта глава Минздрава Оливье Веран, врач-невролог по специальности, обратился к коллегам с открытым письмом, призвав их как можно быстрее пройти вакцинацию.

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