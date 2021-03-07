В Новой Каледонии введут локдаун из-за коронавируса

Жители Новой Каледонии во время митинга в поддержку независимости территории от Франции

В Новой Каледонии в понедельник, 8 марта, начнут действовать строгие карантинные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Как сообщили местные власти, на соседнем архипелаге Уоллис и Футуна был обнаружен первый с начала пандемии «незавозной» случай заболевания COVID-19. Ранее эти острова и Новая Каледония были одними из немногих мест в мире без эпидемии коронавируса.

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Карантинные меры в Новой Каледонии будут действовать две недели. Сейчас на территории архипелага зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом. Власти считают, что ранний локдаун позволит предотвратить новые заражения, «пока еще есть время». С воскресенье ношение маски на островах стало обязательным, а собираться в общественных местах больше, чем по трое, запретили.

Проникновения коронавируса в Новую Каледонию почти год удавалось избежать благодаря строгой изоляции в специальных отелях всех, кто пребывал на архипелаг. Соблюдению правила помогло изолированное положение этой французской территории: абсолютное большинство путешественников пребывает в Новую Каледонию на самолете, а расстояние до Новой Зеландии и Австралии превышает 1 400 километров.

Как именно коронавирус попал на архипелаг, неясно. Власти считают, что первое заражение произошло на островах Уоллис и Футуна, которые также являются заморским сообществом Франции. Передвижение между ними и Новой Каледонией, находящейся почти в двух тысячах километров, из-за пандемии не ограничивали, и вирус мог попасть с одного архипелага на другой.

Как пишет Le Monde, вирус обнаружили у сотрудника колледжа. В понедельник ученики, которые могли контактировать с пациентом, сдадут тест на коронавирус.

Меры, направленные на борьбу с коронавирусом, ранее ужесточили в Париже и ряде французских регионов. В столице страны от введения карантина на выходные, как в департаменте Па-де-Кале, власти отказались, однако закрыли крупные торговые центры. С набережной Сены, на которой в хорошую погоду в субботу отдыхали жители Парижа, в субботу людей прогнали, объяснив это несоблюдением необходимой социальной дистанции.

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