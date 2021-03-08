Необратимый путь к паритету: как женщины и мужчины представлены в эфире ТВ и радио во Франции

Доля женщин среди участников телевизионных и радиопрограмм во Франции в прошлом году стабилизировалась на уровне чуть более 40%, однако по времени выступлений по-прежнему лидируют мужчины, занимающие почти две трети эфира. Эти данные приводит в своем ежегодном докладе французский Высший аудиовизуальный совет CSA, призывая по случаю дня 8 марта французские СМИ к достижению полного паритета женщин и мужчин в своих передачах.

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Представляя доклад 4 марта, руководители совета CSA, французского регулятора работы телеканалов и радиостанций, отметили «необратимость» движения к паритету мужчин и женщин в эфире, признав одновременно, что к полному равенству «предстоит еще проделать значительный путь».

Высший аудиовизуальный совет (Conseil supérieur de l'audiovisuel) при составлении отчета «Представленность женщин на телевидении и радио в 2020 году» использовал следующие данные и методику работы. С одной стороны, представленные самими СМИ отчеты об участниках и участницах передач. Речь идет о новостных программах, тематических и развлекательных передачах, документальных фильмах и репортажах, а также трансляции спортивных соревнований. Что касается времени выступлений мужчин и женщин, то его автоматически замеряет Национальный аудиовизуальный институт INA: этот французский архив теле- и радиопередач разработал уникальную технологию анализа записей эфира с использованием искусственного интеллекта.

В 2020 году доля женщин среди участников телерадиопрограмм осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом — 41%. Этот показатель на один процент уменьшился для радио (39%) и на столько же вырос для телевидения — до 43%.

По времени выступлений ситуация от года к году также почти не изменилась: на женщин в целом пришлось всего 35% общего времени эфирного разговора. И это ниже показателя их представленности в различных программах, отмечает совет CSA, делая неутешительное предположение: «при равной представленности женщины по-прежнему высказываются меньше, чем мужчины».

Правда, регулятор отмечает несколько положительных тенденций 2020 года. В телевизионный вечерний прайм-тайм (18 – 20 часов) присутствие женщин на экране значительно выросло — с 33 до 40 процентов участников передач. Правда, время их выступлений сократилось (до 35% с 37-ми годом ранее).

#FemmesDansLesMedias : sont-elles désormais mieux représentées à la télévision/radio ? A quelques jours du #8mars, voici les enseignements du rapport 2020 sur la représentation des femmes à l’antenne, avec la contribution de @Ina_audiovisuel : https://t.co/nT4AjP7s2j



👇#Thread pic.twitter.com/n1mvAbO9pT — CSA (@csaudiovisuel) March 4, 2021

Совет CSA особо подчеркивает неуклонный и многолетний рост числа женщин-экспертов, участвующих в теле- и радиопрограммах. В прошлом году они составили 41% всех приглашенных в эфир специалистов. Рост за год — на три процента. И 11-процентный рост с 2016 года, отмечает регулятор в своем докладе.

В прошлом году чуть меньше телеканалы и радиостанции приглашали свой эфир женщин-политиков (они составили 31% от числа выступавших в эфире политических деятелей и руководителей). Впрочем, двухпроцентное снижение показателя по сравнению с 2019 годом совет CSA отчасти объясняет исключительной ситуацией пандемии, когда президент, премьер-министр, руководители профильных ведомств (в большинстве своем — мужчины) неизбежно выступали чаще и дольше.

А, например, во время кампании перед муниципальными выборами 2020 года политики — женщины и мужчины — почти добились равенства в эфире: женщины заняли 45% отведенного на предвыборные дебаты эфирного времени.

Стоит отметить, что в отчетах для регулятора телеканалы распределяют участников своих передач по категориям: ведущие, журналисты, эксперты, политики (а также «другие выступающие»). В 2020 году совет CSA также просил по возможности уточнять для экспертов тематику передач, в которых они участвовали.

Данные за прошлый год показали, что достигнутое было в 2019 году полное равенство мужчин и женщин среди «ведущих» несколько нарушилось: в эфире работало 47% женщин-ведущих. Как отмечает регулятор, эфир французского ТВ и радио пока не отражает соотношения мужчин и женщин в профессии журналиста. Среди обладателей национальной пресс-карты (выдается во Франции централизованно специальной независимой комиссией) женщин — 48%. А вот среди участниц теле- и радиопрограмм журналисток пока всего 40 процентов, — сообщает французский Высший аудиовизуальный совет CSA

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