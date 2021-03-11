Эмманюэль Макрон принял участие во втором Национальном дне памяти жертв терроризма

Эмманюэль и Брижит Макрон на церемонии в Доме Инвалидов. 11 марта 2021 г.

Во Франции 11 марта второй год подряд отмечают Национальный день памяти жертв терроризма. Глава государства Эмманюэль Макрон возложил венок к памятнику жертвам терактов возле Дома Инвалидов в Париже, а позже встретился с выжившим в теракте 2015 года владельцем типографии Мишелем Каталано.

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Обращаясь к пострадавшим в терактах и семьям погибших, президент выразил им слова поддержки. Эмманюэль Макрон встретился с руководителями 13 ассоциаций, объединяющих жертв терроризма, а также посетил маленькую типографию в окрестностях Парижа, которую захватили в 2015 году братья Куаши после теракта в редакции газеты «Шарли Эбдо».

На траурной церемонии в Доме Инвалидов также присутствовали премьер-министр Жан Кастекс, глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, министр обороны Флоранс Парли, глава МВД Жеральд Дарманен, бывшие президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Национальный день памяти жертв терроризма был учрежден во Франции в 2019 году. Дата 11 марта была выбрана на европейском уровне — в память о жертвах терактов в Мадриде в 2004 году. С января 2015 года от рук террористов во Франции погибли более 260 человек. 33 теракта были предвращены во Франции с 2017 года, подчеркивают в Елисейском дворце.

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