Франция

Макрон и «звездные войны»: во Франции прошли первые военно-космические учения

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Президент Эмманюэль Макрон в штабе французского военно-космического командования CDE 12/03/2021.
Президент Эмманюэль Макрон в штабе французского военно-космического командования CDE 12/03/2021. REUTERS - STEPHANE MAHE
Дмитрий Гусев
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12 марта Франция завершила военно-космические учения, в ходе которых отрабатывалось противодействие атакам на французские военные спутники со стороны условного противника. Итоги четырехдневных маневров под кодовым названием AsterX в пятницу подвел президент Эмманюэль Макрон, который посетил командование космических сил, созданное в 2019 году.

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Масштабные военно-космические учения, проведенные впервые во Франции (и в Евросоюзе, отмечают в Минобороны), прошли с 8 по 12 марта. Они получили кодовое название AsterX (так назывался первый французский спутник, запущенный на околоземную орбиту в 1965 году). Учения проводило созданное в 2019 году в структуре вооруженных сил страны командование космических сил CDE (Commandement de l'Espace).

В течение четырех дней французские военные отрабатывали сценарий международного кризиса, в котором враждебная космическая держава (с условным названием Piros) противостояла стране-союзнице Франции, сообщало AFP. Сценарий учений предусматривал попытки уничтожения спутников союзных стран и отработку приемов противодействия: экстренное изменение орбиты, создание помех при получении сигналов спутником противника, подключение других спутников космической группировки для выполнения функций, нарушенных в ходе атаки.

В штаб-квартире космического командования CDE под Тулузой 12 марта, в последний день учений, помимо президента Эмманюэля Макрона присутствовали министр обороны Флоранс Парли, начальник Генштаба армии Франсуа Лекуантр, главком воздушно-космических сил Филипп Лавинь. Участниками совещания в штабе CDE стали также руководители Генеральной дирекции вооружений Минобороны и глава Национального центра космических исследований CNES Жан-Ив Ле Галь.

Французские военно-космические учения проводились в тесном взаимодействии с США, Германией и Италией.

 

Президент Эмманюэль Макрон в штабе французского военно-космического командования CDE 12/03/2021.
Президент Эмманюэль Макрон в штабе французского военно-космического командования CDE 12/03/2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

 

В 2019 году Франция разработала специальную оборонную космическую стратегию на фоне активизации военно-космических программ России и Китая. В военном бюджете на эти цели заложено порядка 5 млрд евро. Из них до 2025 года 3,6 миллиардов выделено на обновление военных спутниковых группировок. Речь идет о выведении на орбиту новейших спутников оптико-электронной разведки CSO (на смену спутникам программы Helios), спутников радиоэлектронной разведки Cérès и спутников военной связи нового поколения Syracuse. Серьезная модернизация предусмотрена для французской наземной системы слежения за космическими объектами (GRAVES) с ее радарами, которые отслеживают в реальном времени более 10 000 объектов. К 2030 году Франция рассчитывает обзавестись группировкой «патрульных» спутников, оснащенных средствами наблюдения и лазерами для «активной защиты» от враждебных действий.

Шеврон участника военно-космических учений AsterX, проведенных 8-12 марта командованием космических сил Франции CDE.
Шеврон участника военно-космических учений AsterX, проведенных 8-12 марта командованием космических сил Франции CDE. REUTERS - STEPHANE MAHE

Осенью 2019 года глава новоиспеченного командования французских космических сил Мишель Фридлинг отмечал, что за последнее десятилетие ситуация в области освоения космоса изменилась: «Расходы выросли с 30 до 85 млрд долларов, доля частных инвестиций превысила 50%, а финансирование военных программ увеличилось вдвое. Китай в 8 раз нарастил инвестиции (до $8 млрд). А свои спутники запускают уже 70 стран, а не 30, как ранее».

Опасения стран НАТО в последние годы вызывают действия России на околоземной орбите. Так, в 2017 году российский спутник «Луч-Олимп», пытался сблизиться с франко-итальянским спутником военной связи «Афина-Фидус» для перехвата сигнала. Об этом инциденте с российским спутником «с большими ушами» французский министр обороны Флоранс Парли рассказала лишь год спустя.

 

Эмблема командования космических сил CDE (Commandement de l'Espace) армии Франции.
Эмблема командования космических сил CDE (Commandement de l'Espace) армии Франции. REUTERS - STEPHANE MAHE

 

В 2020 году командование военно-космических сил США Spacecom неоднократно обвиняло Россию в испытаниях противоспутникового оружия. Так, Spacecom сообщал об испытании 15 апреля российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT), которая может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите (160 – 2000 км).

В феврале прошлого года, как утверждают США, российские аппараты «Космос-2542» и «Космос-2543» проводили «опасные» маневры вблизи американского разведывательного спутника.

Военные США сообщали о запуске Россией «объекта с оружейными характеристиками», проведенном 15 июля. Российские МИД и Минобороны тогда утверждали, что речь шла об испытании «спутника-инспектора», который проверял другой аппарат.

В декабре 2020 года американское космическое командование вновь сообщило о проведенном Россией испытании противоспутниковой ракеты DA-ASAT. Spacecom утверждал, что Москва разрабатывает и развертывает нескольких типов противоспутникового оружия наземного и космического базирования. Помимо систем DA-ASAT для уничтожения объектов на низкой орбите, речь идет об орбитальной системе противоспутникового «кинетического» оружия. США тогда же напомнили о объявленных В.Путиным разработках «боевых лазерных систем».

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