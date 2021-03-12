Макрон и «звездные войны»: во Франции прошли первые военно-космические учения

12 марта Франция завершила военно-космические учения, в ходе которых отрабатывалось противодействие атакам на французские военные спутники со стороны условного противника. Итоги четырехдневных маневров под кодовым названием AsterX в пятницу подвел президент Эмманюэль Макрон, который посетил командование космических сил, созданное в 2019 году.

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Масштабные военно-космические учения, проведенные впервые во Франции (и в Евросоюзе, отмечают в Минобороны), прошли с 8 по 12 марта. Они получили кодовое название AsterX (так назывался первый французский спутник, запущенный на околоземную орбиту в 1965 году). Учения проводило созданное в 2019 году в структуре вооруженных сил страны командование космических сил CDE (Commandement de l'Espace).

В течение четырех дней французские военные отрабатывали сценарий международного кризиса, в котором враждебная космическая держава (с условным названием Piros) противостояла стране-союзнице Франции, сообщало AFP. Сценарий учений предусматривал попытки уничтожения спутников союзных стран и отработку приемов противодействия: экстренное изменение орбиты, создание помех при получении сигналов спутником противника, подключение других спутников космической группировки для выполнения функций, нарушенных в ходе атаки.

В штаб-квартире космического командования CDE под Тулузой 12 марта, в последний день учений, помимо президента Эмманюэля Макрона присутствовали министр обороны Флоранс Парли, начальник Генштаба армии Франсуа Лекуантр, главком воздушно-космических сил Филипп Лавинь. Участниками совещания в штабе CDE стали также руководители Генеральной дирекции вооружений Минобороны и глава Национального центра космических исследований CNES Жан-Ив Ле Галь.

Французские военно-космические учения проводились в тесном взаимодействии с США, Германией и Италией.

Президент Эмманюэль Макрон в штабе французского военно-космического командования CDE 12/03/2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

В 2019 году Франция разработала специальную оборонную космическую стратегию на фоне активизации военно-космических программ России и Китая. В военном бюджете на эти цели заложено порядка 5 млрд евро. Из них до 2025 года 3,6 миллиардов выделено на обновление военных спутниковых группировок. Речь идет о выведении на орбиту новейших спутников оптико-электронной разведки CSO (на смену спутникам программы Helios), спутников радиоэлектронной разведки Cérès и спутников военной связи нового поколения Syracuse. Серьезная модернизация предусмотрена для французской наземной системы слежения за космическими объектами (GRAVES) с ее радарами, которые отслеживают в реальном времени более 10 000 объектов. К 2030 году Франция рассчитывает обзавестись группировкой «патрульных» спутников, оснащенных средствами наблюдения и лазерами для «активной защиты» от враждебных действий.

Шеврон участника военно-космических учений AsterX, проведенных 8-12 марта командованием космических сил Франции CDE. REUTERS - STEPHANE MAHE

Осенью 2019 года глава новоиспеченного командования французских космических сил Мишель Фридлинг отмечал, что за последнее десятилетие ситуация в области освоения космоса изменилась: «Расходы выросли с 30 до 85 млрд долларов, доля частных инвестиций превысила 50%, а финансирование военных программ увеличилось вдвое. Китай в 8 раз нарастил инвестиции (до $8 млрд). А свои спутники запускают уже 70 стран, а не 30, как ранее».

Опасения стран НАТО в последние годы вызывают действия России на околоземной орбите. Так, в 2017 году российский спутник «Луч-Олимп», пытался сблизиться с франко-итальянским спутником военной связи «Афина-Фидус» для перехвата сигнала. Об этом инциденте с российским спутником «с большими ушами» французский министр обороны Флоранс Парли рассказала лишь год спустя.

Эмблема командования космических сил CDE (Commandement de l'Espace) армии Франции. REUTERS - STEPHANE MAHE

В 2020 году командование военно-космических сил США Spacecom неоднократно обвиняло Россию в испытаниях противоспутникового оружия. Так, Spacecom сообщал об испытании 15 апреля российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT), которая может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите (160 – 2000 км).

В феврале прошлого года, как утверждают США, российские аппараты «Космос-2542» и «Космос-2543» проводили «опасные» маневры вблизи американского разведывательного спутника.

Военные США сообщали о запуске Россией «объекта с оружейными характеристиками», проведенном 15 июля. Российские МИД и Минобороны тогда утверждали, что речь шла об испытании «спутника-инспектора», который проверял другой аппарат.

В декабре 2020 года американское космическое командование вновь сообщило о проведенном Россией испытании противоспутниковой ракеты DA-ASAT. Spacecom утверждал, что Москва разрабатывает и развертывает нескольких типов противоспутникового оружия наземного и космического базирования. Помимо систем DA-ASAT для уничтожения объектов на низкой орбите, речь идет об орбитальной системе противоспутникового «кинетического» оружия. США тогда же напомнили о объявленных В.Путиным разработках «боевых лазерных систем».

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